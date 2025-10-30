Παρατημένα απόβλητα βιοκτόνων προκάλεσαν την μήνυση του οικείου δήμου
Μηνυτήρια αναφορά Δήμου Κιλκίς για την εγκατάλειψη επικίνδυνων βιοκτόνων σε κοινόχρηστη περιοχή του Λεβεντοχωρίου, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή.
Ισχυρά βιοκτόνα (εντομοκτόνα) επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον έριξαν άγνωστοι σε κοινόχρηστη περιοχή του Λεβεντοχωρίου, κοντά στο ρέμα του οικισμού, σύμφωνα με όσα υποστήριξε η δημοτική Αρχή Κιλκίς με ανακοίνωση της για να προσθέσει:
«Οι ποσότητες των βιοκτόνων βρέθηκαν σε συσκευασίες πολλών βαρελιών, άναρχα πεταμένων, δίπλα σε απορρίμματα και εκπέμπουν μια πολύ δυσάρεστη οσμή στον περιβάλλοντα χώρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι εγκαταλειφθείσες ποσότητες συνιστούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή βιοκτόνων, έχουν λήξει από το 2010 και η χρήση τους απαγορεύεται βάσει κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πληροφορηθείς την παράνομη απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών από τοπικό σύμβουλο του Λεβεντοχωρίου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Σημαιοφορίδης πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία ενώ συγχρόνως ενημέρωσε για το συμβάν τους υπηρεσιακούς παράγοντες των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και το Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς, όπου υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά.
Παράσταση στο Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς έκανε και ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης και κοινοποίησε την μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Κιλκίς με το σχετικό πληροφοριακό υλικό».
Όπως υποστηρίζει η ανακοίνωση, ο χώρος όπου βρέθηκαν εκτεθειμένες οι ποσότητες των βιοκτόνων έχει σημανθεί και έχει απαγορευθεί αυστηρά η διέλευση των πολιτών. Ο Δήμος Κιλκίς απευθύνει πρόσθετη σύσταση για την ασφάλεια των πολιτών να μην πλησιάζουν την περιοχή. Παρακαλείται όποιος πολίτης γνωρίζει ή έχει παρατηρήσει κάποια ύποπτη κίνηση στον χώρο να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς.
*πηγή φωτογραφίας, δήμος Κιλκίς
