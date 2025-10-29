Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 29.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Ευρωκοινοβούλιο: Ο Λαγός συνέχισε να πληρώνεται ακόμη και μετά την καταδίκη του στην Ελλάδα
- Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
- Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
- Επαναστάτης Χωρίς Αιτία – Οι συγκλονιστικά πρόωροι θάνατοι των τριών ηθοποιών της ταινίας
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου τόσο για να οργανωθείς, όσο και για να κατανοήσεις καλύτερα τα έντονα συναισθήματα που νιώθεις να σε κατακλύζουν τελευταία. Αφού οι στόχοι σου φαίνεται να προχωρούν με καλούς ρυθμούς σήμερα, εσύ εστίασε περισσότερο στο να ξεκαθαρίσεις και να τακτοποιήσεις τα πιεστικά οικονομικά θέματα που έχεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να κανονίσεις κάποιες όμορφες συναντήσεις με τα άτομα εκείνα που ξέρεις πως μπορούν να σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τη θετική ψυχολογία που έχεις αυτή την στιγμή. Ωστόσο μην κλείνεις τα αυτιά σου στις συμβουλές που θέλουν να σου δώσουν, έτσι; Παράλληλα μη γίνεσαι τόσο επίμονος σχετικά με αυτά που θέλεις να κάνεις.
Ταύρος
DO’S: Όσο πιο θετικός είσαι, τόσο πιο δυναμικά μπορείς να κινείσαι και να διαχειρίζεσαι τα διάφορα σκηνικά. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί σχετικά με τις συνεργασίες σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται μια συνεργασία που τρέχει ήδη να σταθεροποιηθεί και να δείξει ότι έχει μέλλον. Από την άλλη, και οι επαφές που κάνεις θα έχουν θετική πορεία.
DON’TS: Μην πετάς στα σύννεφα και μην κάνεις μη ρεαλιστικά πλάνα σχετικά με τα οικονομικά σου. Ωστόσο αν θέλεις να κάνεις κάποια αλλαγή εκεί για να τα βελτιώσεις, μη διστάσεις. Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος να σε απομακρύνει από αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Παράλληλα μην επιτρέψεις σε κανένα να επέμβει στις δουλειές σου.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα βαίνουν καλώς. Ωστόσο εσύ μπορείς να εστιάσεις στις μικρές λεπτομέρειες, προκειμένου να βρεις τις λύσεις που χρειάζεσαι εύκολα και γρήγορα. Έτσι σίγουρα θα αποβάλεις το άγχος σου. Αν θέλεις να δεις αποτελέσματα, τότε κινήσου λίγο πιο στοχευμένα. Προσέγγισε τα άτομα με τα οποία έχετε απομακρυνθεί άδικα.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει το γλυκό κλίμα που επικρατεί. Όταν λέω τίποτα εννοώ κυρίως τις αχρείαστες εντάσεις, έτσι; Μη διστάσεις να αναλύσεις- όχι να υπεραναλύσεις όμως- κάποιες καταστάσεις, προκειμένου να τις επιλύσεις. Από την άλλη, μην επιμένεις σε κάτι που δεν έχει λογική, απλά και μόνο επειδή το πιστεύεις εσύ.
Καρκίνος
DO’S: Γίνε συγκεκριμένος σε αυτά που σκέφτεσαι και- πίστεψέ με- αυτό θα φανεί και στους γύρω σου. Οπότε οργανώσου. Εστίασε στο να βρεις άκρη σε αυτά που σε ζορίζουν, έτσι ώστε να μπορέσεις να κινηθείς λίγο πιο αποτελεσματικά. Διαχειρίσου προσεκτικά τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που κάνεις, γιατί μάλλον σου είναι σημαντικές, σωστά;
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τις διευκολύνσεις που θέλουν να κάνουν ορισμένοι. Ωστόσο αν θέλεις να ξεχωρίσεις δεν πρέπει να ξεχάσεις τη δημιουργική σου πλευρά σπίτι! Μην χαωθείς από τα έντονα συναισθήματα. Μην είσαι καχύποπτος, ειδικά αν δεν σου έχει δοθεί κανένα δικαίωμα. Μην αφήνεις τίποτα να σε περιορίζει στο να εκφραστείς.
Λέων
DO’S: Επικεντρώσου στα συναισθήματά σου, προκειμένου να τα κατανοήσεις. Εστίασε όμως και στις σκέψεις σου, καθώς πρέπει πρώτα να τις οργανώσεις, μετά να τις απλοποιήσεις και στο τέλος να βρεις τι παίζεται μέσα στο κεφάλι σου. Πολλή δουλειά! Τακτοποίησε τις εκκρεμότητες που έχεις σχετικά με το σπίτι ή τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην εκνευριστείς αν οι φίλοι σου προσπαθήσουν να σε προσγειώσουν στην πραγματικότητα, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για τη δική τους πραγματικότητα. Ο καθένας όμως με την άποψη του, έτσι; Μην αγνοείς το φλερτ και τις όμορφες επικοινωνίες, καθώς είναι πράγματα που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Μη γίνεις κυκλοθυμικός.
Παρθένος
DO’S: Ξεκαθάρισε τα πράγματα με τους γύρω σου και δες τις καταστάσεις γι’ αυτό που είναι. Προσπάθησε να κατανοήσεις τα κρυμμένα μηνύματα πίσω από τις λέξεις, αλλά προσπάθησε και να διαβάσεις τις αντιδράσεις που βλέπεις. Κάνε εύστοχες συζητήσεις μέσω των οποίων θα μπορέσεις να βρεις τον κατάλληλο τρόπο για να δράσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεθολώσεις την μπερδεμένη ατμόσφαιρα, αλλά μην αφήσεις και κανέναν να καταλάβει ότι το κάνεις αυτό, γιατί ενδέχεται να προσπαθήσει να σου βάλει τρικλοποδιές. Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου. Κοινώς μη γίνεσαι απότομος, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Παράλληλα μην σκαλώνεις σε ανούσιες λεπτομέρειες.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, βλέπεις πως τα πράγματα ξεκαθαρίζουν, οπότε προσπάθησε κι εσύ να κινηθείς με μεγαλύτερη σιγουριά. Αν σε ενδιαφέρει το να λάβεις κάποια αύξηση, τότε κάνε κάποια συζήτηση σχετικά με αυτό. Οργάνωσε σωστά το πρόγραμμά σου για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις άνετα όλες τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα.
DON’TS: Μην μπλέκεις την σκέψη σου, γιατί έτσι μπορεί να χαλάσεις το ήπιο κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος και αυθόρμητος σε αυτά που λες, γιατί ενδέχεται να πεις κάποια μεγάλη βλακεία! Ταυτόχρονα μην είσαι απρόσεκτος ούτε στον βαθμό στον οποίο τραβάς κάποια πράγματα από τα μαλλιά.
Σκορπιός
DO’S: Αν θέλεις επιτέλους να θέσεις σε εφαρμογή τα πλάνα που κάνεις το τελευταίο διάστημα, τότε πρέπει να μάθεις να κινείσαι λίγο πιο στοχευμένα. Πάντως μπορείς να εκφραστείς δημιουργικά μέσα από τη δουλειά σου. Φτιάξε ένα πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα χωρέσεις και τις υποχρεώσεις σου, αλλά και όλα αυτά που σου αρέσει να κάνεις.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος όταν συζητάς για όρους συμφωνιών που θες να κλείσεις. Μην έρθεις σε ρήξη με την οικογένεια λόγω του ότι το κλίμα μέσα στο σπίτι είναι λίγο περίεργο. Επομένως μην αρχίσεις τα μεγάλα λόγια και τις σπόντες. Παράλληλα μην απαντήσεις ούτε σε προκλήσεις και μη δώσεις πάτημα σε αυτούς που θέλουν να σε πικάρουν.
Τοξότης
DO’S: Καθάρισε το μυαλό σου και μείνε απόλυτα συγκεντρωμένος σε όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Επειδή όμως τελευταία έχεις αντιληφθεί πολλά που δεν σου αρέσουν, σκέψου το πως πρέπει να απαντήσεις σε αυτά. Ωστόσο προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη για να μπορέσεις να το οργανώσεις όλο αυτό αποτελεσματικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς. Ωστόσο μην εκνευριστείς από τις περίεργες συζητήσεις που μπορεί να συμβούν μεταξύ εσού και του αμόρε ή κάποιων συναδέλφων σου. Μην πεις «όχι» σε κάποια πρόταση για εκδρομή που θα σου γίνει. Μη γίνεις πιεστικός για να πάρεις τις πληροφορείς που χρειάζεσαι. Μη γίνεις όμως ούτε και απόλυτος.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος στους στόχους σου για να μπορέσεις να τους προχωρήσεις δυο- τρία βήματα παρακάτω. Ωστόσο τσέκαρε αν ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι είναι αποτελεσματικός, καθώς είναι κρίμα να παιδεύεσαι τσάμπα, σωστά; Αν τώρα διαπιστώσεις πως πρέπει, τότε κάνε τις απαραίτητες αλλαγές.
DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις όλα αυτά που σκέφτεσαι βάζοντας και λίγο συναίσθημα παραπάνω. Γιατί όχι έτσι; Μην απογοητευτείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές στα επαγγελματικά. Μην αγνοείς τα οικονομικά θέματα που υπάρχουν και απαιτούν άμεση τακτοποίηση. Παράλληλα μην κωλώσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στα οικονομικά σου.
Υδροχόος
DO’S: Άσε στην άκρη την ένταση και το άγχος σου και απόλαυσε την καλή μέρα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να οργανωθείς και να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις αυτά που έχεις σε εκκρεμότητα. Από την άλλη, κάνε κάποιες πιο στοχευμένες διαπραγματεύσεις σχετικές με τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις τις δημιουργικές σου ιδέες στη δουλειά, γιατί σήμερα πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από το υπόλοιπο team. Μην κωλώσεις λοιπόν να βγεις μπροστά και να κάνεις αυτά που θέλεις, προκειμένου να ενισχύσεις και την εικόνα σου, έτσι; Μην επιμένεις να έχεις εσύ τον έλεγχο όλων των καταστάσεων, καθώς αυτό δε γίνεται.
Ιχθύες
DO’S: Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να δουλέψεις με ηρεμία και χωρίς να σε ζαλίζουν οι εντάσεις και τα ευτράπελα. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου και κράτα σημειώσεις σχετικά με αυτά. Αναπροσάρμοσε την συμπεριφορά σου ανάλογα με αυτή των υπολοίπων. Παράλληλα βάλε όρια εκεί που πρέπει. Δούλεψε δημιουργικά και παραγωγικά.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Ωστόσο μην συνεχίσεις να αγχώνεσαι για ασήμαντα πράγματα. Μην αποκαλύψεις τις παρασκηνιακές συζητήσεις που κάνεις. Μη γίνεις κυκλοθυμικός εξαιτίας κάποιων εντάσεων. Αν τώρα εντοπίσεις κάτι που σε ενοχλεί, μην φας κόλλημα και μην εστιάσεις σε αυτό.
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Δικλίδες ασφαλείας
- Παναθηναϊκός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Χολμς – Εκτός για ένα μήνα
- Αταλάντα – Μίλαν 1-1: Χωρίς νικητή το παιχνίδι στο Μπέργκαμο
- Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 29.10.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις