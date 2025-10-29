magazin
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 29.10.2025]
Ημερήσια 29 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 29.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου τόσο για να οργανωθείς, όσο και για να κατανοήσεις καλύτερα τα έντονα συναισθήματα που νιώθεις να σε κατακλύζουν τελευταία. Αφού οι στόχοι σου φαίνεται να προχωρούν με καλούς ρυθμούς σήμερα, εσύ εστίασε περισσότερο στο να ξεκαθαρίσεις και να τακτοποιήσεις τα πιεστικά οικονομικά θέματα που έχεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να κανονίσεις κάποιες όμορφες συναντήσεις με τα άτομα εκείνα που ξέρεις πως μπορούν να σε βοηθήσουν να διατηρήσεις τη θετική ψυχολογία που έχεις αυτή την στιγμή. Ωστόσο μην κλείνεις τα αυτιά σου στις συμβουλές που θέλουν να σου δώσουν, έτσι; Παράλληλα μη γίνεσαι τόσο επίμονος σχετικά με αυτά που θέλεις να κάνεις.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Όσο πιο θετικός είσαι, τόσο πιο δυναμικά μπορείς να κινείσαι και να διαχειρίζεσαι τα διάφορα σκηνικά. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί σχετικά με τις συνεργασίες σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται μια συνεργασία που τρέχει ήδη να σταθεροποιηθεί και να δείξει ότι έχει μέλλον. Από την άλλη, και οι επαφές που κάνεις θα έχουν θετική πορεία.

DON’TS: Μην πετάς στα σύννεφα και μην κάνεις μη ρεαλιστικά πλάνα σχετικά με τα οικονομικά σου. Ωστόσο αν θέλεις να κάνεις κάποια αλλαγή εκεί για να τα βελτιώσεις, μη διστάσεις. Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος να σε απομακρύνει από αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Παράλληλα μην επιτρέψεις σε κανένα να επέμβει στις δουλειές σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα βαίνουν καλώς. Ωστόσο εσύ μπορείς να εστιάσεις στις μικρές λεπτομέρειες, προκειμένου να βρεις τις λύσεις που χρειάζεσαι εύκολα και γρήγορα. Έτσι σίγουρα θα αποβάλεις το άγχος σου. Αν θέλεις να δεις αποτελέσματα, τότε κινήσου λίγο πιο στοχευμένα. Προσέγγισε τα άτομα με τα οποία έχετε απομακρυνθεί άδικα.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει το γλυκό κλίμα που επικρατεί. Όταν λέω τίποτα εννοώ κυρίως τις αχρείαστες εντάσεις, έτσι; Μη διστάσεις να αναλύσεις- όχι να υπεραναλύσεις όμως- κάποιες καταστάσεις, προκειμένου να τις επιλύσεις. Από την άλλη, μην επιμένεις σε κάτι που δεν έχει λογική, απλά και μόνο επειδή το πιστεύεις εσύ.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Γίνε συγκεκριμένος σε αυτά που σκέφτεσαι και- πίστεψέ με- αυτό θα φανεί και στους γύρω σου. Οπότε οργανώσου. Εστίασε στο να βρεις άκρη σε αυτά που σε ζορίζουν, έτσι ώστε να μπορέσεις να κινηθείς λίγο πιο αποτελεσματικά. Διαχειρίσου προσεκτικά τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που κάνεις, γιατί μάλλον σου είναι σημαντικές, σωστά;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τις διευκολύνσεις που θέλουν να κάνουν ορισμένοι. Ωστόσο αν θέλεις να ξεχωρίσεις δεν πρέπει να ξεχάσεις τη δημιουργική σου πλευρά σπίτι! Μην χαωθείς από τα έντονα συναισθήματα. Μην είσαι καχύποπτος, ειδικά αν δεν σου έχει δοθεί κανένα δικαίωμα. Μην αφήνεις τίποτα να σε περιορίζει στο να εκφραστείς.

Λέων

Λέων

DO’S: Επικεντρώσου στα συναισθήματά σου, προκειμένου να τα κατανοήσεις. Εστίασε όμως και στις σκέψεις σου, καθώς πρέπει πρώτα να τις οργανώσεις, μετά να τις απλοποιήσεις και στο τέλος να βρεις τι παίζεται μέσα στο κεφάλι σου. Πολλή δουλειά! Τακτοποίησε τις εκκρεμότητες που έχεις σχετικά με το σπίτι ή τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην εκνευριστείς αν οι φίλοι σου προσπαθήσουν να σε προσγειώσουν στην πραγματικότητα, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για τη δική τους πραγματικότητα. Ο καθένας όμως με την άποψη του, έτσι; Μην αγνοείς το φλερτ και τις όμορφες επικοινωνίες, καθώς είναι πράγματα που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Μη γίνεις κυκλοθυμικός.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Ξεκαθάρισε τα πράγματα με τους γύρω σου και δες τις καταστάσεις γι’ αυτό που είναι. Προσπάθησε να κατανοήσεις τα κρυμμένα μηνύματα πίσω από τις λέξεις, αλλά προσπάθησε και να διαβάσεις τις αντιδράσεις που βλέπεις. Κάνε εύστοχες συζητήσεις μέσω των οποίων θα μπορέσεις να βρεις τον κατάλληλο τρόπο για να δράσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεθολώσεις την μπερδεμένη ατμόσφαιρα, αλλά μην αφήσεις και κανέναν να καταλάβει ότι το κάνεις αυτό, γιατί ενδέχεται να προσπαθήσει να σου βάλει τρικλοποδιές. Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου. Κοινώς μη γίνεσαι απότομος, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Παράλληλα μην σκαλώνεις σε ανούσιες λεπτομέρειες.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, βλέπεις πως τα πράγματα ξεκαθαρίζουν, οπότε προσπάθησε κι εσύ να κινηθείς με μεγαλύτερη σιγουριά. Αν σε ενδιαφέρει το να λάβεις κάποια αύξηση, τότε κάνε κάποια συζήτηση σχετικά με αυτό. Οργάνωσε σωστά το πρόγραμμά σου για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις άνετα όλες τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα.

DON’TS: Μην μπλέκεις την σκέψη σου, γιατί έτσι μπορεί να χαλάσεις το ήπιο κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην είσαι εντελώς απρόσεκτος και αυθόρμητος σε αυτά που λες, γιατί ενδέχεται να πεις κάποια μεγάλη βλακεία! Ταυτόχρονα μην είσαι απρόσεκτος ούτε στον βαθμό στον οποίο τραβάς κάποια πράγματα από τα μαλλιά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αν θέλεις επιτέλους να θέσεις σε εφαρμογή τα πλάνα που κάνεις το τελευταίο διάστημα, τότε πρέπει να μάθεις να κινείσαι λίγο πιο στοχευμένα. Πάντως μπορείς να εκφραστείς δημιουργικά μέσα από τη δουλειά σου. Φτιάξε ένα πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα χωρέσεις και τις υποχρεώσεις σου, αλλά και όλα αυτά που σου αρέσει να κάνεις.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος όταν συζητάς για όρους συμφωνιών που θες να κλείσεις. Μην έρθεις σε ρήξη με την οικογένεια λόγω του ότι το κλίμα μέσα στο σπίτι είναι λίγο περίεργο. Επομένως μην αρχίσεις τα μεγάλα λόγια και τις σπόντες. Παράλληλα μην απαντήσεις ούτε σε προκλήσεις και μη δώσεις πάτημα σε αυτούς που θέλουν να σε πικάρουν.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καθάρισε το μυαλό σου και μείνε απόλυτα συγκεντρωμένος σε όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Επειδή όμως τελευταία έχεις αντιληφθεί πολλά που δεν σου αρέσουν, σκέψου το πως πρέπει να απαντήσεις σε αυτά. Ωστόσο προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου ακέραιη για να μπορέσεις να το οργανώσεις όλο αυτό αποτελεσματικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς. Ωστόσο μην εκνευριστείς από τις περίεργες συζητήσεις που μπορεί να συμβούν μεταξύ εσού και του αμόρε ή κάποιων συναδέλφων σου. Μην πεις «όχι» σε κάποια πρόταση για εκδρομή που θα σου γίνει. Μη γίνεις πιεστικός για να πάρεις τις πληροφορείς που χρειάζεσαι. Μη γίνεις όμως ούτε και απόλυτος.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος στους στόχους σου για να μπορέσεις να τους προχωρήσεις δυο- τρία βήματα παρακάτω. Ωστόσο τσέκαρε αν ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι είναι αποτελεσματικός, καθώς είναι κρίμα να παιδεύεσαι τσάμπα, σωστά; Αν τώρα διαπιστώσεις πως πρέπει, τότε κάνε τις απαραίτητες αλλαγές.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις όλα  αυτά που σκέφτεσαι βάζοντας και λίγο συναίσθημα παραπάνω. Γιατί όχι έτσι; Μην απογοητευτείς από κάποιες ξαφνικές αλλαγές στα επαγγελματικά. Μην αγνοείς τα οικονομικά θέματα που υπάρχουν και απαιτούν άμεση τακτοποίηση. Παράλληλα μην κωλώσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στα οικονομικά σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άσε στην άκρη την ένταση και το άγχος σου και απόλαυσε την καλή μέρα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να οργανωθείς και να προσέξεις τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις αυτά που έχεις σε εκκρεμότητα. Από την άλλη, κάνε κάποιες πιο στοχευμένες διαπραγματεύσεις σχετικές με τα οικονομικά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις τις δημιουργικές σου ιδέες στη δουλειά, γιατί σήμερα πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από το υπόλοιπο team. Μην κωλώσεις λοιπόν να βγεις μπροστά και να κάνεις αυτά που θέλεις, προκειμένου να ενισχύσεις και την εικόνα σου, έτσι; Μην επιμένεις να έχεις εσύ τον έλεγχο όλων των καταστάσεων, καθώς αυτό δε γίνεται.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πάρε αποστάσεις, για να μπορέσεις να δουλέψεις με ηρεμία και χωρίς να σε ζαλίζουν οι εντάσεις και τα ευτράπελα. Παρατήρησε τα πάντα γύρω σου και κράτα σημειώσεις σχετικά με αυτά. Αναπροσάρμοσε την συμπεριφορά σου ανάλογα με αυτή των υπολοίπων. Παράλληλα βάλε όρια εκεί που πρέπει. Δούλεψε δημιουργικά και παραγωγικά.

DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Ωστόσο μην συνεχίσεις να αγχώνεσαι για ασήμαντα πράγματα. Μην αποκαλύψεις τις παρασκηνιακές συζητήσεις που κάνεις. Μη γίνεις κυκλοθυμικός εξαιτίας κάποιων εντάσεων. Αν τώρα εντοπίσεις κάτι που σε ενοχλεί, μην φας κόλλημα και μην εστιάσεις σε αυτό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τους φτωχούς – Οι 3 προϋποθέσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Η αναπάντεχη «μυστική» τροφή για υγιή καρδιά και πεπτικό σύστημα

Wall Street
Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Wall Street: Η έκρηξη της ΑΙ οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
Σαν σήμερα 28.10.25

Μάθιου Πέρι: «Σήμερα θα ήταν ευτυχισμένος» – Συγκλονιστική επιστολή της αδελφής του δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

Δύο χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η αδελφή του, Κέιτλιν Μόρισον, αποκαλύπτει την υποκρισία των κέντρων αποτοξίνωσης και τη νέα δομή που φέρει την κληρονομιά του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» – Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν
Τρελή χημεία 28.10.25

«Είναι δύσκολο να μην τον ερωτευτείς» - Η Κέιτ Χάντσον υπογραμμίζει τη γοητεία του Χιου Τζάκμαν

Η Κέιτ Χάντσον επαινεί γελώντας τον συμπρωταγωνιστή της στο «Song Sung Blue» Χιου Τζάκμαν. Οι δύο τους υποδύονται ένα ζευγάρι μουσικών που παλεύουν για να δημιουργήσουν μια μπάντα-αφιέρωμα στον Νιλ Ντάιαμοντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»
Walk With Me 28.10.25

Μπιγιονσέ και Σολάνζ Νόουλς τραγούδησαν στη μητέρα τους πριν το χειρουργείο για καρκίνο του μαστού – «Μπήκα γελώντας»

Πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο για καρκίνο του μαστού, η Τίνα Νόουλς λέει πως οι κόρες της, Μπιγιονσέ και Σολάνζ, της τραγούδησαν για να της δώσουν δύναμη. «Ένιωσα πως όλα θα πάνε καλά».

Σύνταξη
Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική
Πρώην πρώτη 28.10.25

Επιτέλους ελεύθερη! Η 61χρονη Μισέλ Ομπάμα για το στιλ, τις τρίχες, τους υποκριτές και το φόβο ως τακτική

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, η Μισέλ Ομπάμα αποκαλύπτει ότι αισθάνεται «πιο σίγουρη από ποτέ» καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο για το στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Τι φοβάται; 28.10.25

Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Είναι επίσημο: Η αποβολή του Εσε φέρνει VAR για την 2η κίτρινη κάρτα, τελική απόφαση στις 20/1

Το IFAB, μετά από τηλεδιάσκεψη (28/10) ενημέρωσε επίσημα ότι σύντομα θα συζητήσει την αλλαγή του πρωτοκόλλου του VAR και αιτία είναι η άδικη αποβολή του Εσε στο ματς με την Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο
Μπάσκετ 28.10.25

Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85: Πάτησε… γκάζι στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους Τσέντι Όσμαν (20 πόντους) και Κέντρικ Ναν (22 πόντους) να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη για τους Πράσινους.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας
Ελλάδα 28.10.25

Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση με πέτρα από 38χρονο με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο 38χρονος κυκλοφορούσε ως άστεγος στη Γλυφάδα και όπως διαπιστώθηκε έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας - Συνελήφθη και προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Μακελειό 28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»
Ντοκιμαντέρ 28.10.25

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η άγνωστη φυγή, ο παρολίγον πνιγμός και ο φόβος μετά τους Beatles – «Man on the Run»

Η πραγματική ιστορία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ αρχίζει την ημέρα που διαλύθηκαν οι Beatles λέει ο βραβευμένος σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ για το νέο ντοκιμαντέρ Man on the Run

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
Έσπασε κάθε ρεκόρ 28.10.25 Upd: 00:01

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του
Κόσμος 28.10.25

Σοκάρει νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία – Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του

Στον δράστη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει τη γυναίκα και είχε υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι - Κατά τη σύλληψή διαπιστώθηκε ότι το είχε βγάλει

Σύνταξη
Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία
Αυξημένη πίεση 28.10.25

Η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές – Στόχος, ένας «σκοτεινός» χειμώνας στην Ουκρανία

Η Ουκρανία προχωρά στον τέταρτο χειμώνα με πόλεμο. Σε στρατηγική επιλογή της Ρωσίας αναδεικνύονται τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, καθώς πιέζει αποκόβοντας τους Ουκρανούς από ρεύμα και θέρμανση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge
Χαμός 28.10.25

Στον αέρα οι τίτλοι Βεατρίκης και Ευγενίας – Τελεσίγραφο Γουίλιαμ για το Royal Lodge

Ο Γουίλιαμ φέρεται να προειδοποίησε τις Βεατρίκη και Ευγενία πως οι τίτλοι τους μπορεί να επανεξεταστούν, αν ο πατέρας τους, Άντριου, δεν αποχωρήσει από το Royal Lodge, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο παλάτι

Σύνταξη
Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή – Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν [βίντεο]
Σε δημόσια θέα 28.10.25

Βασιλιάς Κάρολος: Επεισόδιο με διαδηλωτή - Τι του είπε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

«Πόσο καιρό γνωρίζατε για τον Άντριου και τον Έπσταϊν; Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου;» - Ο Βασιλιάς Κάρολος αντιμετώπισε με ψυχραιμία το απρόσμενο συμβάν

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Βουλή: Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών
Ελλάδα 28.10.25

Ξανά πλήθος κόσμου μπροστά από τη Βουλή - Κεράκια και λουλούδια στο ονόματα των θυμάτων των Τεμπών

Αρκετοί πολίτες δίνουν για ένα ακόμα βράδυ το «παρών» μπροστά στη Βουλή και το άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Άναψαν τα κεράκια παρουσία της αστυνομίας.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο