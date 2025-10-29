DO’S: Όσο πιο θετικός είσαι, τόσο πιο δυναμικά μπορείς να κινείσαι και να διαχειρίζεσαι τα διάφορα σκηνικά. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί σχετικά με τις συνεργασίες σου. Μάλιστα δεν αποκλείεται μια συνεργασία που τρέχει ήδη να σταθεροποιηθεί και να δείξει ότι έχει μέλλον. Από την άλλη, και οι επαφές που κάνεις θα έχουν θετική πορεία.

DON’TS: Μην πετάς στα σύννεφα και μην κάνεις μη ρεαλιστικά πλάνα σχετικά με τα οικονομικά σου. Ωστόσο αν θέλεις να κάνεις κάποια αλλαγή εκεί για να τα βελτιώσεις, μη διστάσεις. Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος να σε απομακρύνει από αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Παράλληλα μην επιτρέψεις σε κανένα να επέμβει στις δουλειές σου.