Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόκειται να αλλάξουν πολλά- προς το καλό- άρα εκμεταλλεύσου το. Μπορείς επίσης να οργανωθείς καλύτερα για να βελτιώσεις και την ψυχολογία σου. Να ξέρεις πως θα μπορέσεις και να διατηρήσεις τον έλεγχο στα χέρια σου, αλλά και να δράσεις όσο πιο στοχευμένα γίνεται, μόνο αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να σπάσεις τις δουλειές σου σε μικρότερα κομμάτια, προκειμένου να μπορέσεις να τις ολοκληρώσεις ευκολότερα. Μη διστάσεις όμως ούτε να πάρεις τον χρόνο σου για να ξεκουραστείς, καθώς είναι κάτι που χρειάζεσαι. Έτσι μόνο θα ξεθολώσεις την κρίση σου. Μην απογοητευτείς από κάποιους συνεργάτες ή και την σχέση σου.
Ταύρος
DO’S: Βρες τον καλό εαυτό σου, δηλαδή αυτόν που μπορεί να μιλάει άνετα και με θάρρος. Έπειτα πάρε τις καταστάσεις στα χέρια σου. Αφού έχεις καλή διάθεση, γιατί δε γίνεσαι λίγο πιο επικοινωνιακός; Έτσι θα ξεκαθαρίσεις τα πάντα και θα λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει τελευταία. Άντε μπας και σταματήσεις να προβληματίζεσαι τόσο!
DON’TS: Μην αγνοείς τα ενδιαφέροντα ή τη μετεκπαίδευσή σου. Για να τα προλάβεις όλα όμως δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος. Στα επαγγελματικά, ίσως υπάρξουν κάποιες αναποδιές, αλλά εσύ δεν πρέπει να απογοητευτείς, έτσι; Ούτε όμως και να ξεκινήσεις τις δεύτερες σκέψεις. Μην επηρεαστείς από αυτό και μην χάσεις την συγκέντρωσή σου.
Δίδυμοι
DO’S: Μιας και που τα πάντα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα γύρω σου, γιατί δεν εστιάζεις σε όλα αυτά που θεωρείς εσύ σημαντικά; Και στα επαγγελματικά τα πράγματα βελτιώνονται, άρα μπορείς να βελτιώσεις κι εσύ την απόδοσή σου. Αυτό βέβαια θα το πετύχεις μόνο αν αποφύγεις να επηρεαστείς από αχρειασιές ή αν επικεντρωθείς κυρίως στα θετικά.
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί ίσως δεις θετικές εξελίξεις. Μην αφήνεις το άγχος να σε κάνει να χάνεις τον εαυτό σου. Μήπως να δουλέψεις λίγο με το μέσα σου; Μην κινείσαι ανοργάνωτα, αλλά μη μιλάς και αφιλτράριστα στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος και μην απογοητεύεσαι από τα πάντα.
Καρκίνος
DO’S: Δραστηριοποιήσου γενικώς! Κυρίως όμως ασχολήσου με οτιδήποτε μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Γίνε πιο άμεσος και εξέφρασε τη δημιουργικότητά σου. Θέσε στόχους και κυνήγησέ τους, καθώς είναι κάτι που σε γεμίζει αρκετά. Ωστόσο προσπάθησε να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους ανθρώπους, αν θες παρέα!
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τον κύκλο σου αφορμώμενος από τα σχόλια ή τις περίεργες απόψεις που θα ακούσεις σήμερα. Μη διστάσεις όμως να βελτιώσεις και τη δική σου συμπεριφορά, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο απαντάς, καθώς είναι αυτόματος- δηλαδή χωρίς σκέψη! Μην είσαι ούτε υπερβολικός. Τι άλλο να πω;
Λέων
DO’S: Κατάλαβε πως για να δώσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα- αυτό που θες δηλαδή- πρέπει πρώτα απ’ όλα να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Καλά και να γίνεις λίγο πιο ενεργητικός πρέπει, αλλά αυτό νομίζω πως το ξέρεις ήδη! Κράτα κρυφά τα πλάνα σου. Ή έστω συζήτησέ τα μόνο με τα άτομα εκείνα που εμπιστεύεσαι και με κλειστά τα μάτια.
DON’TS: Μη διστάσεις να δουλέψεις παραπάνω τα σημεία που θεωρείς αδύναμα για να τα βελτιώσεις και να τα κάνεις τρωτά σου σημεία. Μην κινείσαι χωρίς πρόγραμμα, γιατί τότε δεν θα βγει το πράγμα τόσο ομαλά όσο θα ήθελες. Μην χάσεις τις ισορροπίες σου με το να επικεντρωθείς σε συζητήσεις, σχόλια ή και σκέψεις που σε προβληματίζουν.
Παρθένος
DO’S: Μπορείς να βελτιώσεις τη διάθεσή σου με το να ασχοληθείς κυρίως με αυτά που σε γεμίζουν χαρά. Κάτι άλλο που μπορεί να σου φτιάξει το κέφι πάντως είναι οι συναντήσεις με τους φίλους σου. Γίνει άμεσος κι ευθύς μεν, ευγενικός δε. Στα ερωτικά, βρες το θάρρος να ανταποκριθείς στο φλερτ που λαμβάνεις και- πίστεψέ με- δεν θα χάσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να εκφράσεις τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις σου- απλά με ήρεμο και ξεκάθαρο τρόπο- καθώς φαίνεται πως τώρα θα εισακουστούν ευκολότερα. Μην χάσεις καμία ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην κάνεις αχρείαστα έξοδα εσύ για το χατίρι των άλλων.
Ζυγός
DO’S: Νιώθεις πως υπάρχει ροή αλλαγής, άρα εκμεταλλεύσου το για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Στα επαγγελματικά πάντως να ξέρεις πως όχι μόνο μπορείς να διεκδικήσεις με θάρρος όλα αυτά που επιθυμείς, αλλά και να κυνηγήσεις άνετα τις υποθέσεις που θεωρείς εσύ σωστές. Οργάνωσε σωστά το πρόγραμμά σου για να τα προλάβεις όλα.
DON’TS: Μην αφήσεις πίσω τη δημιουργική σου πτυχή. Ωστόσο μην χάσεις τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν όσον αφορά τα οικονομικά σου. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να προσεγγίσεις εσύ το αμόρε, προκειμένου να λύσετε τις διαφορές σας. If you know what I mean! Μην υπεραναλύσεις τα πάντα. Μην αφήσεις τίποτα να σε πάρει από κάτω.
Σκορπιός
DO’S: Νομίζω πως είναι η ώρα να καταλήξεις σε αποφάσεις ή να βγάλεις συμπεράσματα. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, κινείσαι και διεκδικείς αυτά που θέλεις. Γίνε ας πούμε λίγο πιο άμεσος. Γίνε όμως και πιο αισιόδοξος, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά με τα πλάνα σου. Ασχολήσου με θέματα σπουδών.
DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Μη διστάσεις να αλλάξεις κάποιες από τις συμπεριφορές σου – δηλαδή να τις βελτιώσεις. Στα επαγγελματικά, μην ασχοληθείς με παρασκηνιακά θέματα ή εντάσεις και δράματα. Παράλληλα μην επιτρέψεις σε κανένα να σε μπλέξει σε περίεργα σκηνικά χωρίς τη θέλησή σου. Μην αφήσεις τίποτα στην τύχη του.
Τοξότης
DO’S: Για να δράσεις αποτελεσματικά απέναντι σε αυτά που σε απασχολούν, πρέπει να διατηρήσεις την αισιοδοξία και την ψυχραιμία σου. Παράλληλα πρέπει να κρατήσεις και αποστάσεις από καθετί που μπορεί να διαταράξει την ψυχολογία σου. Όπως ας πούμε καταστάσεις που εντείνουν το άγχος και τις φοβίες σου, αντί να τα καλμάρουν.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να αποσπά την προσοχή και την συγκέντρωσή σου από τα σημαντικά. Μην είσαι ανοργάνωτος στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρει η οικογένειά σου. Μην θέτεις στόχους μη ρεαλιστικούς. Μην τα βάψεις μαύρα εξαιτίας των εντάσεων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ εσού και των φίλων σου.
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε την θετική ενέργεια της σημερινής μέρας για να καταλάβεις τι παιχνίδια παίζονται γύρω σου. Έπειτα μέτρησε τις δυνάμεις σου και δες τι από αυτά μπορείς να το διαχειριστείς άμεσα και αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα οργάνωσε συναντήσεις και κάνε νέες επαφές, καθώς αυτές μπορούν να σου χαρίσουν μία νέα και δυνατή συνεργασία.
DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου σχετικά με την ολοκλήρωση των πλάνων που έχεις ήδη ξεκινήσει εξαιτίας του υπέρμετρου ενθουσιασμού σου. Μη μιλάς γενικά κι αόριστα και μην κινείσαι ανοργάνωτα. Στα επαγγελματικά, μην αντιδράσεις περίεργα και μην απογοητευτείς εύκολα. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός- γιατί όχι έτσι;
Υδροχόος
DO’S: Άφησε τους άλλους να νομίζουν πως έχεις μαλακώσει, αλλά εσύ συνέχισε απρόσκοπτα την παρατήρηση των καταστάσεων γύρω σου. Έτσι πάντως θα μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα. Στα επαγγελματικά, κάνε τις κατάλληλες παρεμβάσεις, καθώς αυτό και θα σώσει τη δουλειά, αλλά και θα ενισχύσει αρκετά την εικόνα σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να επεξεργαστείς τα δεδομένα που έχεις στα χέρια σου, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να κάνεις βήματα μπροστά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο σου – π.χ. το να μην είσαι τόσο ήπιος πια. Κάθε άλλο! Παράλληλα μην εμπλακείς σε καυγάδες και εντάσεις, αν σε ενδιαφέρει να παραμείνεις ήρεμος.
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε το θετικό κλίμα της σημερινής ημέρας και προσπάθησε να βρεις ξανά τον εαυτό σου. Άλλωστε νιώθεις ικανός και έτοιμος για κάτι τέτοιο! Μπορείς ας πούμε να ασχοληθείς με δημιουργικά και όμορφα πράγματα, προκειμένου και να χαλαρώσεις λίγο. Γιατί όχι άλλωστε; Εστίασε μόνο στα θετικά που βλέπεις. Πες άφοβα την γνώμη σου.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν είτε να σε παραμερίσει είτε να «πατήσει» πάνω σου απλά για να φανεί. Μην προσπαθήσεις να κυνηγήσεις τους στόχους σου μόνος, καθώς οι φίλοι σου είναι έτοιμοι να σε βοηθήσουν. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Δηλαδή μην προχωρήσεις σε ανοίγματα σήμερα, αλλά μην κάνεις και περιττά έξοδα.
