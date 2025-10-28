magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 28.10.2025]
Ημερήσια 28 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 28.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόκειται να αλλάξουν πολλά- προς το καλό- άρα εκμεταλλεύσου το. Μπορείς επίσης να οργανωθείς καλύτερα για να βελτιώσεις και την ψυχολογία σου. Να ξέρεις πως θα μπορέσεις και να διατηρήσεις τον έλεγχο στα χέρια σου, αλλά και να δράσεις όσο πιο στοχευμένα γίνεται, μόνο αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να σπάσεις τις δουλειές σου σε μικρότερα κομμάτια, προκειμένου να μπορέσεις να τις ολοκληρώσεις ευκολότερα. Μη διστάσεις όμως ούτε να πάρεις τον χρόνο σου για να ξεκουραστείς, καθώς είναι κάτι που χρειάζεσαι. Έτσι μόνο θα ξεθολώσεις την κρίση σου. Μην απογοητευτείς από κάποιους συνεργάτες ή και την σχέση σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βρες τον καλό εαυτό σου, δηλαδή αυτόν που μπορεί να μιλάει άνετα και με θάρρος. Έπειτα πάρε τις καταστάσεις στα χέρια σου. Αφού έχεις καλή διάθεση, γιατί δε γίνεσαι λίγο πιο επικοινωνιακός; Έτσι θα ξεκαθαρίσεις τα πάντα και θα λύσεις τις παρεξηγήσεις που έχουν προκύψει τελευταία. Άντε μπας και σταματήσεις να προβληματίζεσαι τόσο!

DON’TS: Μην αγνοείς τα ενδιαφέροντα ή τη μετεκπαίδευσή σου. Για να τα προλάβεις όλα όμως δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος. Στα επαγγελματικά, ίσως υπάρξουν κάποιες αναποδιές, αλλά εσύ δεν πρέπει να απογοητευτείς, έτσι; Ούτε όμως και να ξεκινήσεις τις δεύτερες σκέψεις. Μην επηρεαστείς από αυτό και μην χάσεις την συγκέντρωσή σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Μιας και που τα πάντα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα γύρω σου, γιατί δεν εστιάζεις σε όλα αυτά που θεωρείς εσύ σημαντικά; Και στα επαγγελματικά τα πράγματα βελτιώνονται, άρα μπορείς να βελτιώσεις κι εσύ την απόδοσή σου. Αυτό βέβαια θα το πετύχεις μόνο αν αποφύγεις να επηρεαστείς από αχρειασιές ή αν επικεντρωθείς κυρίως στα θετικά.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά, γιατί ίσως δεις θετικές εξελίξεις. Μην αφήνεις το άγχος να σε κάνει να χάνεις τον εαυτό σου. Μήπως να δουλέψεις λίγο με το μέσα σου; Μην κινείσαι ανοργάνωτα, αλλά μη μιλάς και αφιλτράριστα στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος και μην απογοητεύεσαι από τα πάντα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Δραστηριοποιήσου γενικώς! Κυρίως όμως ασχολήσου με οτιδήποτε μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση. Γίνε πιο άμεσος και εξέφρασε τη δημιουργικότητά σου.  Θέσε στόχους και κυνήγησέ τους, καθώς είναι κάτι που σε γεμίζει αρκετά. Ωστόσο προσπάθησε να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους ανθρώπους, αν θες παρέα!

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τον κύκλο σου αφορμώμενος από τα σχόλια ή τις περίεργες απόψεις που θα ακούσεις σήμερα. Μη διστάσεις όμως να βελτιώσεις και τη δική σου συμπεριφορά, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο απαντάς, καθώς είναι αυτόματος- δηλαδή χωρίς σκέψη! Μην είσαι ούτε υπερβολικός. Τι άλλο να πω;

Λέων

Λέων

DO’S: Κατάλαβε πως για να δώσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα- αυτό που θες δηλαδή- πρέπει πρώτα απ’ όλα να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Καλά και να γίνεις λίγο πιο ενεργητικός πρέπει, αλλά αυτό νομίζω πως το ξέρεις ήδη! Κράτα κρυφά τα πλάνα σου. Ή έστω συζήτησέ τα μόνο με τα άτομα εκείνα που εμπιστεύεσαι και με κλειστά τα μάτια.

DON’TS: Μη διστάσεις να δουλέψεις παραπάνω τα σημεία που θεωρείς αδύναμα για να τα βελτιώσεις και να τα κάνεις τρωτά σου σημεία. Μην κινείσαι χωρίς πρόγραμμα, γιατί τότε δεν θα βγει το πράγμα τόσο ομαλά όσο θα ήθελες. Μην χάσεις τις ισορροπίες σου με το να επικεντρωθείς σε συζητήσεις, σχόλια ή και σκέψεις που σε προβληματίζουν.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μπορείς να βελτιώσεις τη διάθεσή σου με το να ασχοληθείς κυρίως με αυτά που σε γεμίζουν χαρά. Κάτι άλλο που μπορεί να σου φτιάξει το κέφι πάντως είναι οι συναντήσεις με τους φίλους σου. Γίνει άμεσος κι ευθύς μεν, ευγενικός δε. Στα ερωτικά, βρες το θάρρος να ανταποκριθείς στο φλερτ που λαμβάνεις και- πίστεψέ με- δεν θα χάσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να εκφράσεις τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις σου- απλά με ήρεμο και ξεκάθαρο τρόπο- καθώς φαίνεται πως τώρα θα εισακουστούν ευκολότερα. Μην χάσεις καμία ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μην κάνεις αχρείαστα έξοδα εσύ για το χατίρι των άλλων.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Νιώθεις πως υπάρχει ροή αλλαγής, άρα εκμεταλλεύσου το για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Στα επαγγελματικά πάντως να ξέρεις πως όχι μόνο μπορείς να διεκδικήσεις με θάρρος όλα αυτά που επιθυμείς, αλλά και να κυνηγήσεις άνετα τις υποθέσεις που θεωρείς εσύ σωστές. Οργάνωσε σωστά το πρόγραμμά σου για να τα προλάβεις όλα.

DON’TS: Μην αφήσεις πίσω τη δημιουργική σου πτυχή. Ωστόσο μην χάσεις τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν όσον αφορά τα οικονομικά σου. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να προσεγγίσεις εσύ το αμόρε, προκειμένου να λύσετε τις διαφορές σας. If you know what I mean! Μην υπεραναλύσεις τα πάντα. Μην αφήσεις τίποτα να σε πάρει από κάτω.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Νομίζω πως είναι η ώρα να καταλήξεις σε αποφάσεις ή να βγάλεις συμπεράσματα. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, κινείσαι και διεκδικείς αυτά που θέλεις. Γίνε ας πούμε λίγο πιο άμεσος. Γίνε όμως και πιο αισιόδοξος, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά με τα πλάνα σου. Ασχολήσου με θέματα σπουδών.

DON’TS: Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Μη διστάσεις να αλλάξεις κάποιες από τις συμπεριφορές σου – δηλαδή να τις βελτιώσεις. Στα επαγγελματικά, μην ασχοληθείς με παρασκηνιακά θέματα ή εντάσεις και δράματα. Παράλληλα μην επιτρέψεις σε κανένα να σε μπλέξει σε περίεργα σκηνικά χωρίς τη θέλησή σου. Μην αφήσεις τίποτα στην τύχη του.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Για να δράσεις αποτελεσματικά απέναντι σε αυτά που σε απασχολούν, πρέπει να διατηρήσεις την αισιοδοξία και την ψυχραιμία σου. Παράλληλα πρέπει να κρατήσεις και αποστάσεις από καθετί που μπορεί να διαταράξει την ψυχολογία σου. Όπως ας πούμε καταστάσεις που εντείνουν το άγχος και τις φοβίες σου, αντί να τα καλμάρουν.

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να αποσπά την προσοχή και την συγκέντρωσή σου από τα σημαντικά. Μην είσαι ανοργάνωτος στα οικονομικά. Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι τη βοήθεια που σου προσφέρει η οικογένειά σου. Μην θέτεις στόχους μη ρεαλιστικούς. Μην τα βάψεις μαύρα εξαιτίας των εντάσεων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ εσού και των φίλων σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αξιοποίησε την θετική ενέργεια της σημερινής μέρας για να καταλάβεις τι παιχνίδια παίζονται γύρω σου. Έπειτα μέτρησε τις δυνάμεις σου και δες τι από αυτά μπορείς να το διαχειριστείς άμεσα και αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα οργάνωσε συναντήσεις και κάνε νέες επαφές, καθώς αυτές μπορούν να σου χαρίσουν μία νέα και δυνατή συνεργασία.

DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου σχετικά με την ολοκλήρωση των πλάνων που έχεις ήδη ξεκινήσει εξαιτίας του υπέρμετρου ενθουσιασμού σου. Μη μιλάς γενικά κι αόριστα και μην κινείσαι ανοργάνωτα. Στα επαγγελματικά, μην αντιδράσεις περίεργα και μην απογοητευτείς εύκολα. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός- γιατί όχι έτσι;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άφησε τους άλλους να νομίζουν πως έχεις μαλακώσει, αλλά εσύ συνέχισε απρόσκοπτα την παρατήρηση των καταστάσεων γύρω σου. Έτσι πάντως θα μπορέσεις να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα. Στα επαγγελματικά, κάνε τις κατάλληλες παρεμβάσεις, καθώς αυτό και θα σώσει τη δουλειά, αλλά και θα ενισχύσει αρκετά την εικόνα σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να επεξεργαστείς τα δεδομένα που έχεις στα χέρια σου, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να κάνεις βήματα μπροστά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο σου – π.χ. το να μην είσαι τόσο ήπιος πια. Κάθε άλλο! Παράλληλα μην εμπλακείς σε καυγάδες και εντάσεις, αν σε ενδιαφέρει να παραμείνεις ήρεμος.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε το θετικό κλίμα της σημερινής ημέρας και προσπάθησε να βρεις ξανά τον εαυτό σου. Άλλωστε νιώθεις ικανός και έτοιμος για κάτι τέτοιο! Μπορείς ας πούμε να ασχοληθείς με δημιουργικά και όμορφα πράγματα, προκειμένου και να χαλαρώσεις λίγο. Γιατί όχι άλλωστε; Εστίασε μόνο στα θετικά που βλέπεις. Πες άφοβα την γνώμη σου.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν είτε να σε παραμερίσει είτε να «πατήσει» πάνω σου απλά για να φανεί. Μην προσπαθήσεις να κυνηγήσεις τους στόχους σου μόνος, καθώς οι φίλοι σου είναι έτοιμοι να σε βοηθήσουν. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Δηλαδή μην προχωρήσεις σε ανοίγματα σήμερα, αλλά μην κάνεις και περιττά έξοδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

Wall Street: Η επικείμενη συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας έφερε νέα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου
Go Fun 27.10.25

Από τις κέλτικες παραδόσεις στην καταναλωτική κουλτούρα: Πώς άλλαξε το Halloween στο πέρασμα του χρόνου

«Ζει!» φώναξε ο Δρ. Φρανκενστάιν καθώς το δημιούργημά του ξύπνησε. Όπως και το τέρας του Φρανκενστάιν, οι παραδόσεις όπως το Halloween μπορούν να ζωντανέψουν, να αλλάξουν και να προσαρμοστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ
Go Fun 26.10.25

Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

Ο επικήδειος λόγος του Καρόλου Σπένσερ στην κηδεία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997, έμεινε στην ιστορία ως ένα ισχυρό κατηγορητήριο κατά της βασιλικής οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και ως μια βαθιά υπόσχεση για τους γιους της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα
Τι προβλέπει 27.10.25

Μόσχα: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επικύρωσε τη Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με τη Βενεζουέλα

Η υπογραφή της συμφωνίας έρχεται σε περίοδο που η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τις ΗΠΑ. Το Καράκας έχει επικυρώσει τη συμφωνία που αναφέρεται σε πολιτική, οικονομική και στρατιωτική συνεργασία.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy
Αληθινή ιστορία 27.10.25

«Ποτέ δεν ξέρεις τι περνά κάποια πίσω από κλειστές πόρτες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι, η ενδοοικογενειακή βία και το Christy

Η Σίντνεϊ Σουίνι αφηγείται τη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν και μιλά για τη βία κατά των γυναικών, τονίζοντας πως η ιστορία αυτή «είναι βαθιά προσωπική»

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει
Παραβίαση συμφωνίας 27.10.25

Ισπανία: Οι Καταλανοί αυτονομιστές αποσύρουν τη στήριξη από την κυβέρνηση Σάντσεθ – Κίνδυνος να πέσει

Λίγο πριν κατατεθεί ο προϋπολογισμός στην Ισπανία, o εξόριστος ηγέτης του Junts Κάρλες Πουτζδεμόν δήλωσε ότι το κόμμα αποσύρει τη στήριξη από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ψηφιστεί προϋπολογισμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Μαρακανά»: Το θρυλικό στάδιο τίθεται προς πώληση! Ποιος είναι ο λόγος

Το στάδιο Μαρακανά, σύμβολο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, είναι προς πώληση όπως ενημέρωσε η Πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο! Σκοπός να μειωθεί το τεράστιο δημόσιο χρέος της. Έντονες οι αντιδράσεις.

Σύνταξη
Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights
Μεγάλο στοίχημα 27.10.25

Vogue World: Η Γουίντουρ θέλει το Χόλιγουντ στα πόδια της – Κίντμαν ως Γκίλντα, tribute στην Νταϊάν Κίτον, όλα τα highlights

Το Χόλιγουντ έβαλε τα καλά του, η μόδα φόρεσε τα κοστούμια της και η Άννα Γουίντουρ έδειξε τα δόντια της καθώς θέλει να μεταμορφώσει τη Vogue από μπράντα μόδας σε μηχανή παραγωγής περιεχομένου για επιχειρηματικούς κολοσσούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Οργή από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Δρυμιώτη – Επίθεση στην Ομάδα Αλήθειας – «Κατήφορος τοξικότητας», «Χρυσή Αυγή με γραβάτα»

Οργισμένες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η δήλωση Δρυμιώτη περί αριστερών και ελληνοφροσύνης, την οποία έσπευσε να αναπαράγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ντέμης Νικολαΐδης: «Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού, διαφωνώ με τον Νίκολιτς»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, χαρακτήρισε εύκολη τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην έλλειψη θάρρους που έδειξε η Ένωση, και εξήγησε πού διαφωνεί με τον Μάρκο Νίκολιτς…

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Μετά τη μαθητική παρέλαση θα κριθεί η εφαρμογή των νέων μέτρων στον Άγνωστο Στρατιώτη

Στην αστυνομία ρίχνει η κυβέρνηση το βάρος για την εφαρμογή του νέου νόμου για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο που θα ξεδιπλωθεί τις επόμενες μέρες.

Σύνταξη
«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας
Διεθνής Οικονομία 27.10.25

«Καίγεται» για αέριο η Ουκρανία – Η δημοπρασία για ποσότητες μέσω Ελλάδας

Το ειδικό προϊόν «Route 1» για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία είχε ισχυρή ζήτηση κατά τη δημοπρασία των Διαχειριστών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.10.25

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο