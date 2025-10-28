DO’S: Στα επαγγελματικά, πρόκειται να αλλάξουν πολλά- προς το καλό- άρα εκμεταλλεύσου το. Μπορείς επίσης να οργανωθείς καλύτερα για να βελτιώσεις και την ψυχολογία σου. Να ξέρεις πως θα μπορέσεις και να διατηρήσεις τον έλεγχο στα χέρια σου, αλλά και να δράσεις όσο πιο στοχευμένα γίνεται, μόνο αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να σπάσεις τις δουλειές σου σε μικρότερα κομμάτια, προκειμένου να μπορέσεις να τις ολοκληρώσεις ευκολότερα. Μη διστάσεις όμως ούτε να πάρεις τον χρόνο σου για να ξεκουραστείς, καθώς είναι κάτι που χρειάζεσαι. Έτσι μόνο θα ξεθολώσεις την κρίση σου. Μην απογοητευτείς από κάποιους συνεργάτες ή και την σχέση σου.