Σοβαρό είναι το πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό «Μοναστηράκι», καθώς φαίνεται πως υπάρχει οξείδωση σε όλες τις σιδηροδοκούς.

Το ζήτημα που ανέδειξαν «Τα Νεα» φαίνεται πως έχει απασχολήσει τους υπεύθυνους καθώς πρόσφατα διενεργήθηκαν έρευνες μηχανικών της ΣΤΑΣΥ στον σταθμό.

Σε αυτές διαπιστώθηκε ότι ο μεταλλικός σκελετός της οροφής του σταθμού Μοναστηρακίου έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, κυρίως στα τμήματα μεταξύ των εισόδων – εξόδων προς τη Γραμμή 3.

Οι φθορές αποδίδονται είτε σε αστοχία της υγρομόνωσης της πλατείας Μοναστηρακίου, είτε σε λανθασμένο σχεδιασμό της οροφής, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο κατασκευής της Γραμμής 3 του μετρό.

Ειδικότερα, από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει οξείδωση σε όλες τις δοκούς (κύριες, δευτερεύουσες και τεγίδες), καθώς και διόγκωση των διατομών τους. Καθώς μάλιστα μεγάλο μέρος της κατασκευής βρίσκεται εγκιβωτισμένο κάτω από τα δάπεδα του κτιρίου και της πλατείας Μοναστηρακίου, δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός του συνολικού μεγέθους της οξείδωσης των μεταλλικών στοιχείων σε αυτό το στάδιο.

Κίνδυνος

Επίσης, από την εικόνα και το χρώμα των οξειδώσεων, αλλά και από το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία υπάρχει νερό με τη μορφή σταγόνων, εκτιμάται ότι η οξείδωση είναι ένα ενεργό – εξελισσόμενο φαινόμενο.

Επιπλέον, πέρα από τις οξειδώσεις στα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής, στα ίδια σημεία παρατηρείται και αποδιοργάνωση των πληρώσεων της συμπαγούς οπτοπλινθοδομής (των τούβλων).

Από τα στοιχεία και τα τεχνικά δεδομένα «προκύπτει η σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς επισημαίνεται το ενδεχόμενο οι φθορές να ενέχουν κινδύνους για τη λειτουργία του σταθμού και την ασφάλεια των χρηστών», αναφέρει το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ»

Μετά το δημοσίευμα σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόβλημα στον σταθμό «Μοναστηράκι», αν και αναφέρει ότι «δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του».

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

« Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό “Μοναστηράκι” εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

– Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

– Η ΣΤΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

– Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led».