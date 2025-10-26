Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η διπλή μεγάλη γιορτή στη Θεσσαλονίκη, η οποία τιμά τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο αλλά και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό.

Εντός και εκτός του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου επικρατούσε το αδιαχώρητο, καθώς τελούνταν το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τον διπλό εορτασμό.

Πιστοί συνέρευσαν στην εκκλησία για να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου και την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος από την ομώνυμη ιερά μονή της Κομοτηνής, η οποία από τις 15 Οκτωβρίου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα.

Χθες, Σάββατο, πραγματοποιήθηκε λιτάνευση σε κεντρικές οδούς της πόλης, ενώ αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονταν στην «κεφαλή» της πομπής. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον Όρθρο και την τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Η δήλωση του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα

Δήλωση για τη μεγάλη διπλή γιορτή στη Θεσσαλονίκη έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά το πέρας της επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Τη σημερινή μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βαρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον μέγα της Θεσσαλονίκης φρουρών, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος, είναι ο Άγιος ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη.

»Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912 οπότε και υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίμ Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, αντισυνταγματάρχη Δούσμανη και λοχαγό Μεταξά.

»Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και στου στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις.

»Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τιμούμε την απελευθέρωση της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό, χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή την νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός, αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον.

»Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη».