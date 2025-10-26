newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 13:22

Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η διπλή μεγάλη γιορτή στη Θεσσαλονίκη, η οποία τιμά τον πολιούχο της Άγιο Δημήτριο αλλά και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό.

Εντός και εκτός του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου επικρατούσε το αδιαχώρητο, καθώς τελούνταν το πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τον διπλό εορτασμό.

Πιστοί συνέρευσαν στην εκκλησία για να προσκυνήσουν τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου και την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος από την ομώνυμη ιερά μονή της Κομοτηνής, η οποία από τις 15 Οκτωβρίου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα.

Εντός και εκτός του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, επικρατούσε το αδιαχώρητο

εικόνα που δείχνει στιγμιότυπο από τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπο από τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου,, πολιούχου της Θεσσαλονίκης

Χθες, Σάββατο, πραγματοποιήθηκε λιτάνευση σε κεντρικές οδούς της πόλης, ενώ αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονταν στην «κεφαλή» της πομπής. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον Όρθρο και την τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Η δήλωση του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα

Δήλωση για τη μεγάλη διπλή γιορτή στη Θεσσαλονίκη έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά το πέρας της επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

«Τη σημερινή μέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, βαρύνουν δύο σπουδαίες και ονομαστές γιορτές. Μία γιορτή πίστεως και μια γιορτή ελευθερίας. Γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο τον Μεγαλομάρτυρα, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, τον μέγα της Θεσσαλονίκης φρουρών, ο οποίος με αυταπάρνηση και γενναιότητα υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη εις βάρος της ζωής του την εποχή των τρομακτικών διωγμών του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του καίσαρα Γαλέριου. Είναι ο Άγιος ο δημοφιλέστερος, είναι ο Άγιος ο οποίος πάντα σκέπει και προστατεύει τη Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

»Και γιορτάζουμε σήμερα, συγχρόνως, τη γιορτή της ελευθερίας, την απελευθέρωση της πόλεως ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, σαν σήμερα το 1912 οπότε και υπεγράφη το Πρωτόκολλο Παραδόσεως της πόλης από τον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή Ταχσίμ Πασά και τους Έλληνες αξιωματικούς εκπροσώπους του ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, αντισυνταγματάρχη Δούσμανη και λοχαγό Μεταξά.

»Αυτή η μέρα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στους Βαλκανικούς Πολέμους είναι μέρα δικαίωσης της ενότητας και της ομοφροσύνης του ελληνικού λαού και στου στρατού και της ηγεσίας του. Ξεκίνησε ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος στις 5 Οκτωβρίου και μέσα στον Οκτώβριο ελευθερώθηκαν πάρα πολλές πόλεις.

»Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τιμούμε την απελευθέρωση της, τιμούμε την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό, χάρη στη θυσία στρατιωτών, αξιωματικών και εθελοντών, η οποία θυσία έφερε τη νίκη. Εμπνεόμαστε, τιμούμε, θυμόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από αυτή την νίκη. Και να ξέρετε αυτή η έμπνευση, αυτός ο παραδειγματισμός, αυτή η ενθύμηση δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, έχει να κάνει κυρίως με το παρόν και το μέλλον.

»Γιατί όταν ένας λαός έχει τέτοιες ενθυμήσεις, έχει τέτοια παραδείγματα, όπως εκείνα της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης της Μακεδονίας στην Ελλάδα, μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με σιγουριά και με αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη».

Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)
Premier League 26.10.25

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε και την Μπράιτον (4-2), έφτασε τις τρεις σερί νίκες με τον Ρούμπεν Αμορίμ και «πάτησε» τετράδα – Το «restart» των κόκκινων διαβόλων, τα «κλειστά αυτιά» του Πορτογάλου και η πρώτη πραγματικά μεγάλη νίκη

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Παράδοξο; 26.10.25

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
