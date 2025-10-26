Μία σου και μία μου: Ποια είναι η μυστηριώδης μελαχρινή με τον Ορλάντο Μπλουμ;

Φαίνεται πως ο Ορλάντο Μπλουμ γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι. Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, ο 48χρονος σταρ του «Πειρατές της Καραϊβικής» εθεάθη το τελευταίο διάστημα στο κομψό μπαρ The Rex Rooms στην King’s Road του Τσέλσι, όπου περνάει συχνά τα βράδια του – μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν να δείχνει ιδιαίτερα «ζεστός» με μια μυστηριώδη μελαχρινή.

«Ο Ορλάντο και η Κέιτι χώρισαν πολύ φιλικά και εξακολουθούν να έχουν αμοιβαία εκτίμηση. Εκείνος κρατά χαμηλό προφίλ, αλλά βγαίνει ξανά ραντεβού. Τα πράγματα είναι χαλαρά, όμως φαίνεται να περνά καλά», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού.

Η Κέιτι Πέρι και το ειδύλλιο με τον Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι, που έχει αποκτήσει με τον Ορλάντο Μπλουμ μια πεντάχρονη κόρη, τη Ντέιζι Νταβ Μπλουμ, φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει, καθώς η ίδια διατηρεί ερωτική σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Οι δυο τους πρωτοεντοπίστηκαν τον Ιούλιο σε ρομαντικό δείπνο στο εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ, ενώ πιο πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές στο πολυτελές σκάφος της τραγουδίστριας, Caravelle, στα ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη Mail on Sunday: «Η Κέιτι έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα πλοιάριο για παρακολούθηση φαλαινών και τότε άρχισαν να φιλιούνται. Μόλις είδα το τατουάζ στο χέρι του, κατάλαβα πως ήταν ο Τζάστιν Τριντό».

Η πιο πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση έγινε στο Παρίσι, όπου η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό παρακολούθησαν μαζί το διάσημο καμπαρέ Crazy Horse για τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας, κρατώντας διακριτικά τα χέρια τους και χαμογελώντας στους φωτογράφους.

«Τίποτα απ’ όσα αγαπάμε δεν μας ανήκει πραγματικά»

Η είδηση, ωστόσο, φαίνεται να ενόχλησε την πρώην σύζυγο του Καναδού πολιτικού, Σόφι Γκρεγκουάρ, η οποία δημοσίευσε στο Instagram ένα αινιγματικό μήνυμα για το «να αφήνεις την αγάπη να φύγει»: «Μερικές φορές ξεχνάμε ότι τίποτα απ’ όσα αγαπάμε δεν μας ανήκει πραγματικά… Η αγάπη δεν ήταν ποτέ για την κατοχή, αλλά για την παρουσία. Όταν αφήνουμε ό,τι δεν μπορούμε να κρατήσουμε, δημιουργούμε χώρο για την αλήθεια της σύνδεσης».

Η Σόφι και ο Τζάστιν Τριντό είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2023, ύστερα από 18 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι έχει τρία παιδιά – τον 18χρονο Ξαβιέ, τη 16χρονη Έλα-Γκρέις και τον 11χρονο Αντριέν.

*Πηγή: Daily Mail