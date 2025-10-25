DO’S: Συζήτησε τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν- ειδικά με άτομα που έχεις καιρό να δεις- ώστε να αποκτήσεις μια διαφορετική οπτική πάνω. Άκου όμως προσεκτικά τι σου λένε οι άλλοι και δέξου τις απόψεις τους. Ξέρεις, δεν χρειάζεται πάντα να είσαι έτοιμος για μάχη και να περιμένεις τους άλλους στη γωνία, σωστά; Προσέγγισε τους άλλους.

DON’TS: Μη διστάσεις να προσεγγίσεις κάποιες καταστάσεις λίγο πιο συναισθηματικά, καθώς δεν είναι κακό το να γίνεις και λίγο πιο ευαισθητούλης. Άλλωστε δεν έχεις να χάσεις κάτι! Παράλληλα, μη διστάσεις ούτε να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου. Μην κινείσαι εντελώς ανοργάνωτα γενικώς, γιατί είναι μέρα που μπορείς να το πας άνετα.