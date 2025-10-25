magazin
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 25.10.2025]
Ημερήσια 25 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 25.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Συζήτησε τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν- ειδικά με άτομα που έχεις καιρό να δεις- ώστε να αποκτήσεις μια διαφορετική οπτική πάνω. Άκου όμως προσεκτικά τι σου λένε οι άλλοι και δέξου τις απόψεις τους. Ξέρεις, δεν χρειάζεται πάντα να είσαι έτοιμος για μάχη και να περιμένεις τους άλλους στη γωνία, σωστά; Προσέγγισε τους άλλους.

DON’TS: Μη διστάσεις να προσεγγίσεις κάποιες καταστάσεις λίγο πιο συναισθηματικά, καθώς δεν είναι κακό το να γίνεις και λίγο πιο ευαισθητούλης. Άλλωστε δεν έχεις να χάσεις κάτι! Παράλληλα, μη διστάσεις ούτε να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου. Μην κινείσαι εντελώς ανοργάνωτα γενικώς, γιατί είναι μέρα που μπορείς να το πας άνετα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου από όσα σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Έτσι και θα χαλαρώσεις, αλλά και θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα, καθώς θα τα δεις από πιο μακριά. Στόχευσε στο αποτέλεσμα που θέλεις, μπας και το φέρεις λίγο πιο κοντά σου. Κάνε κάνα μάνιφεστ, ξέρω κι εγώ; Κάνε αυτά που πρέπει μεν, με ηρεμία δε.

DON’TS: Μην κωλώσεις να αξιοποιήσεις τις διευκολύνσεις που σου κάνουν ορισμένοι, προκειμένου να φέρεις τα πράγματα λίγο πιο προς το μέρος σου. Και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μεταξύ εσού και των άμεσα εμπλεκόμενων. Κυρίως γιατί υπάρχει ένα θετικό vibe προς εσένα και τις δουλειές σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί γύρω σου. Δώσε και νέα και διαφορετική πνοή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μάλιστα μπορείς με γλυκόλογα σήμερα να πάρεις εύκολα αυτό που θες. Στα ερωτικά, προχώρα το φλερτ που θες και δείξε το ενδιαφέρον σου. Δες σοβαρά κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που θα σου γίνουν.

DON’TS: Μη διστάσεις να οργανωθείς κυρίως με το να σκεφτείς ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σου- έστω για το άμεσο μέλλον. Να ξέρεις πως αυτό θα οξύνει πολύ και την αντίληψή σου. Παράλληλα μην αγνοείς το πως νιώθεις. Ωστόσο μην φτάσεις στο σημείο να χάσεις ακόμα και την λογική σου. Επομένως μην χάσεις τις ισορροπίες σου- αυτό πιο safe!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Χαλάρωσε και άλλαξε την στάση σου πάνω σε ορισμένες καταστάσεις. Επίσης να ξέρεις πως όσο πιο γλυκός γίνεσαι, τόσο πιο πολλά θα καταφέρνεις. Από την άλλη, αν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στις οποίες το σκοινί είναι ήδη τεντωμένο, απόφυγε να το τραβήξεις παραπάνω ασκώντας αχρείαστη πίεση. Αν δεν θες να γίνει κάποιο μπαμ!

DON’TS: Μην αρνηθείς να υποστηρίξεις τους ανθρώπους του κύκλου σου που βλέπεις πως το χρειάζονται, καθώς όταν έρθει η στιγμή σίγουρα θα στο ανταποδώσουν. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου όντας και λίγο πιο δημιουργικός. Μη γίνεις όμως χειριστικός θέλοντας να κάνεις τους άλλους να σε ακολουθήσουν με το ζόρι.

Λέων

Λέων

DO’S: Βελτίωσε τη διάθεσή σου για να μπορέσεις να ασχοληθείς πιο άνετα με όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Εστίασε όμως και σε αυτά που σε κάνουν να νιώθεις χαρούμενος. Κυρίως γιατί αυτό θα σε βοηθήσει όχι μόνο να δεις κάποιες διαφορετικές οπτικές, αλλά και να εξετάσεις με διαφορετικό τρόπο κάποιες προτάσεις που μπορεί να σου γίνουν.

DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις τους τόνους, καθώς έτσι θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις άνετα και να ανταλλάξεις απόψεις. Μην κωλώσεις να αφεθείς στο φλερτ το οποίο θα ευχαριστηθείς. Μην φοβάσαι τις σταράτες κουβέντες, γιατί αυτές θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Μην κάνεις υπερβολικά σενάρια, γιατί τώρα θα αποδειχθούν μούφα μέχρι και τα παλιά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που το κλίμα γύρω σου δείχνει να βελτιώνεται, γιατί δεν αρπάζεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί ώστε να δράσεις άμεσα και ήρεμα; Επίσης μιας και που τα πράγματα είναι καλά, γιατί δεν ασχολείσαι με αυτά που σε χαλαρώνουν; Έτσι θα μπορέσεις να εστιάσεις στα ενδιαφέροντα που έχεις και μπορούν να σε εξελίξουν αρκετά.

DON’TS: Μην αγνοείς κάποιο ακίνητο που μπορείς να αξιοποιήσεις, γιατί σήμερα ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα οικονομικά. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες πιο ξεκάθαρες συζητήσεις, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις τι πρέπει να γίνει από μεριάς σου. Ειδικά στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων αυτό.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Βρες τα πατήματά σου και εξέφρασε την οπτική σου στα καβγαδάκια. Ωστόσο φρόντισε να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να νιώσουν άνετα οι απέναντι και να ανοιχτούν κι εκείνοι. Το ξέρεις πώς έτσι λύνει ο κόσμος τα προβλήματά του; Μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου εννοώ! Έτσι θα επανέλθει η εμπιστοσύνη στη ζωή σου.

DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με κάποια θέματα που υπάρχουν τόσο στα οικονομικά όσο και στα επαγγελματικά, γιατί σήμερα ενδέχεται να υπάρξουν θετικές εξελίξεις ή ακόμα και διάφορα ξεκαθαρίσματα. Επομένως μη διστάσεις κι εσύ να προγραμματίσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Ωστόσο μη διστάσεις ούτε να βάλεις τα όριά σου γενικώς.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Θα νιώσεις τη διάθεσή σου να είναι καλύτερη. Οπότε για να το ενισχύσεις αυτό μπορείς να εστιάσεις σε οτιδήποτε σε χαλαρώνει, όπως το να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Έτσι θα κινηθείς και πιο άνετα. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να κάνεις το παν, ώστε να το διατηρήσεις αυτό το μουντ και για όλη την υπόλοιπη μέρα, έτσι;

DON’TS: Μη βιαστείς να αποκαλύψεις όλες τις επαφές που θα κάνεις μέσα στη μέρα, ειδικά αν αυτές σχετίζονται με τα οικονομικά σου ή και κάποια συνεργασία. Μην αφήνεις τις σκέψεις σου απλά να υπάρχουν και να είναι εντελώς ανοργάνωτες. Παράλληλα μην επικοινωνήσεις μπερδεμένα λέγοντας πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτως συνοχή.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα ερωτικά, αρκετό πρόκειται να είναι το φλερτ που θα δεχτείς σήμερα. Φρόντισε λοιπόν όχι μόνο να ανταποκριθείς σε αυτό, αλλά να το κάνεις και με έναν πιο δημιουργικό τρόπο εκμεταλλευόμενος και την καλή σου διάθεση. Προσέγγισε κάποιους φίλους με τους οποίους ενδεχομένως να είχες χαθεί τελευταία. Αν θέλεις κάτι, ζήτησέ το.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από ορισμένες καταστάσεις, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να αντιληφθείς ακριβώς τι παίζει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τις σκέψεις και τις αντίστοιχες κινήσεις σου. Μην χάσεις το ωραίο μουντ της μέρας που σου επιτρέπει να κινηθείς άμεσα μεν, πολύ ήρεμα δε.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά πολλά για να ευχαριστηθείς την ησυχία. Μέσα σε αυτό το ήρεμο κλίμα λοιπόν χαλάρωσε και αναδιοργάνωσε τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Κοινώς ανασκουμπώσου. Στα επαγγελματικά, σου παρουσιάζονται κάποιες εύκαιρες μεν, απαιτούν σωστή διαπραγμάτευση δε. Άρα φτιάξε ένα καλό σχέδιο στο μυαλό σου.

DON’TS: Υπάρχουν κάποια άτομα από τον περίγυρό σου με τα οποία έχει χαθεί η μπάλα και μάλλον πρέπει να συστηθείτε ξανά. Επομένως μη διστάσεις να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μη διστάσεις ούτε και να πάρεις τον χρόνο σου πρώτα όμως, έτσι ώστε να μπορέσεις να ξεθολώσεις καλά την μπερδεμένη σκέψη σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Μιας και που σήμερα οι τόνοι πέφτουν, άρπαξε αυτή την ευκαιρία και χαλάρωσε. Εστίασε και στους στόχους σου και σε κάποια θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά τα οποία τείνουν να σε ζορίζουν το τελευταίο διάστημα. Μοιράσου τις σκέψεις σου μεν, δέξου το feedback που θα σου γίνει δε. Όμως άλλαξε και κάποιες μελλοντικές σου κινήσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να διορθώσεις κάποια λάθη που έκανες το προηγούμενο διάστημα. Μη διστάσεις όμως και να τρέξεις λίγο παραπάνω ώστε να προλάβεις κάποιες διορίες που σου έχουν τεθεί. Από την άλλη, σε επαγγελματικές συναντήσεις ή συζητήσεις μην κωλώσεις να εκφράσεις την άποψη ή τις προτάσεις σου. Μόνο αν σου ζητηθούν όμως!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση για να διαχειριστείς κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Κάπως πιο σοβαρά και συγκεντρωμένα θα έλεγα. Στα επαγγελματικά, κάνε και κάνα βήμα πίσω για να γλιτώσεις από τις εντάσεις. Ωστόσο απόφυγε να υποχωρήσεις και στα πάντα, έτσι; Είπαμε όχι να γίνεις και κορόιδο! Πάντως το κλίμα βελτιώνεται!

DON’TS: Μην κωλώσεις να χρησιμοποιήσεις όλα σου τα νάζια, προκειμένου να κερδίσεις εύκολα αυτά που θέλεις. Στα ερωτικά μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να προσεγγίσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Μην απορρίπτεις διάφορες οπτικές απλά και μόνο επειδή σου φαίνονται περίεργες, καθώς μπορεί να προβούν αρκετά χρήσιμες για σένα στο τέλος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Markets
Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

Wall Street: Νέo ιστορικό ρεκόρ – Ο Dow Jones ξεπερνά για πρώτη φορά τις 47.000 μονάδες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ληστεία στο Λούβρο: Οι διαρρήκτες φέρονται να έκλεψαν και το διάσημο ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν εν δράσει
«Μερικά αστεία» 24.10.25

Ληστεία στο Λούβρο: Οι διαρρήκτες φέρονται να έκλεψαν και το διάσημο ανυψωτικό που χρησιμοποίησαν εν δράσει

«Συνειδητοποιήσαμε ότι για αυτή την κατακριτέα πράξη [ ληστεία στο Λούβρο ], έχουν κάνει κατάχρηση της συσκευής μας» ανέφερε η διευθύντρια μάρκετινγκ της Böcker, της εταιρείας στην οποία ανήκει το ανυψωτικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»
Έρωτας 24.10.25

Η Αλάνα Χαντίντ παντρεύτηκε τον Ρος Γουίλιαμς – Οι παράνυμφοι περπάτησαν με το παλαιστινιακό τραγούδι «Ya Tal3een»

Ο γάμος των Αλάνα Χαντίντ και Ρος Γουίλιαμς πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πατέρα της ακτιβίστριας, του μεγιστάνα Μοχάμεντ Χαντίντ, στο Λος Άντζελες στις 18 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Melanie Ward – Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s
Απώλεια 24.10.25

Melanie Ward - Ένα αντίο στη στιλίστρια που συνέβαλε στη μεταμόρφωση της μόδας των 90s

Γνωστή για τις πρωτοποριακές συνεργασίες της με τους Helmut Lang, Calvin Klein και Kate Moss, η Melanie Ward αναδιαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά αντιλαμβανόταν την ομορφιά και το στυλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα
Βίντεο 24.10.25

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Εκτός ελέγχου μετά τους ισχυρισμούς του Φέντερλαϊν – Βίντεο τη δείχνει να οδηγεί επικίνδυνα

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίντεο να οδηγεί απερίσκεπτα λίγες ώρες μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλη της

Σύνταξη
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis
Τα έδωσε όλα 24.10.25

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα πουλάει ρολόι αξίας 1 εκατ. δολαρίων μετά την αποτυχία του Megalopolis

Ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο ίδιος ο Κόπολα σε συνεργασία με τον ωρολογοποιό François-Paul Journe θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα μετά την εισπρακτική αποτυχία της ταινίας Megalopolis.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο
«Η ασόβαρη γενιά» 24.10.25

Κουλ, βίντατζ, εμπνευσμένη και… πολιτική: Γιατί η Gen Z σπάει πλάκα με τη ληστεία στο Λούβρο

Τέσσερις ληστές, επτά λεπτά και 88 εκατομμύρια. Η μεγάλη επιχείρηση στο Λούβρο δεν είναι απλά γεγονός, είναι φαινόμενο. Και η Gen Z δεν χάνει την ευκαιρία της να τοποθετηθεί  

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί
«Ο Γκέμπελς» 23.10.25

Ο Στίβεν Μίλερ λέει ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι ένας «λυπηρός γέρος» – O ηθοποιός τον αποκάλεσε ναζί

«Είναι ναζί και είναι Εβραίος. Θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό του», είπε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον συνεργάτη του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
Ελλάδα 25.10.25

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου

Λίγο πριν τον επίλογο στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, και ενώ αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η γιαγιά του άτυχου παιδιού μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Σύνταξη
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!
Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Σύνταξη
Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Ο συμβολισμός 24.10.25

Στα ροζ «ντύθηκαν» το Δημαρχείο των Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο δήμαρχος συνεχάρη την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία «για τον σπουδαίο αγώνα που κάνει» και υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και πως «η πρόληψη σώζει ζωές».

Σύνταξη
Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
Βίλνιους και Κάουνας 24.10.25

Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία

Το υπουργείο Μεταφορών στη Λιθουανία ανακοίνωσε ότι έκλεισαν κάποια από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας. Αιτία, μετεωρολογικά αερόστατα που προέρχονταν από τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
Κίριλ Ντμιτρίεφ 24.10.25

Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν

Ο δισεκατομμυριούχος και CEO του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, βρίσκεται στις ΗΠΑ σε προγραμματισμένη συνάντηση

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο