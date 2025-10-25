Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 25.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Συζήτησε τα σημαντικά θέματα που σε απασχολούν- ειδικά με άτομα που έχεις καιρό να δεις- ώστε να αποκτήσεις μια διαφορετική οπτική πάνω. Άκου όμως προσεκτικά τι σου λένε οι άλλοι και δέξου τις απόψεις τους. Ξέρεις, δεν χρειάζεται πάντα να είσαι έτοιμος για μάχη και να περιμένεις τους άλλους στη γωνία, σωστά; Προσέγγισε τους άλλους.
DON’TS: Μη διστάσεις να προσεγγίσεις κάποιες καταστάσεις λίγο πιο συναισθηματικά, καθώς δεν είναι κακό το να γίνεις και λίγο πιο ευαισθητούλης. Άλλωστε δεν έχεις να χάσεις κάτι! Παράλληλα, μη διστάσεις ούτε να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου. Μην κινείσαι εντελώς ανοργάνωτα γενικώς, γιατί είναι μέρα που μπορείς να το πας άνετα.
Ταύρος
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου από όσα σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα. Έτσι και θα χαλαρώσεις, αλλά και θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα, καθώς θα τα δεις από πιο μακριά. Στόχευσε στο αποτέλεσμα που θέλεις, μπας και το φέρεις λίγο πιο κοντά σου. Κάνε κάνα μάνιφεστ, ξέρω κι εγώ; Κάνε αυτά που πρέπει μεν, με ηρεμία δε.
DON’TS: Μην κωλώσεις να αξιοποιήσεις τις διευκολύνσεις που σου κάνουν ορισμένοι, προκειμένου να φέρεις τα πράγματα λίγο πιο προς το μέρος σου. Και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά, μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μεταξύ εσού και των άμεσα εμπλεκόμενων. Κυρίως γιατί υπάρχει ένα θετικό vibe προς εσένα και τις δουλειές σου.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί γύρω σου. Δώσε και νέα και διαφορετική πνοή στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Μάλιστα μπορείς με γλυκόλογα σήμερα να πάρεις εύκολα αυτό που θες. Στα ερωτικά, προχώρα το φλερτ που θες και δείξε το ενδιαφέρον σου. Δες σοβαρά κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που θα σου γίνουν.
DON’TS: Μη διστάσεις να οργανωθείς κυρίως με το να σκεφτείς ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σου- έστω για το άμεσο μέλλον. Να ξέρεις πως αυτό θα οξύνει πολύ και την αντίληψή σου. Παράλληλα μην αγνοείς το πως νιώθεις. Ωστόσο μην φτάσεις στο σημείο να χάσεις ακόμα και την λογική σου. Επομένως μην χάσεις τις ισορροπίες σου- αυτό πιο safe!
Καρκίνος
DO’S: Χαλάρωσε και άλλαξε την στάση σου πάνω σε ορισμένες καταστάσεις. Επίσης να ξέρεις πως όσο πιο γλυκός γίνεσαι, τόσο πιο πολλά θα καταφέρνεις. Από την άλλη, αν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στις οποίες το σκοινί είναι ήδη τεντωμένο, απόφυγε να το τραβήξεις παραπάνω ασκώντας αχρείαστη πίεση. Αν δεν θες να γίνει κάποιο μπαμ!
DON’TS: Μην αρνηθείς να υποστηρίξεις τους ανθρώπους του κύκλου σου που βλέπεις πως το χρειάζονται, καθώς όταν έρθει η στιγμή σίγουρα θα στο ανταποδώσουν. Μη διστάσεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου όντας και λίγο πιο δημιουργικός. Μη γίνεις όμως χειριστικός θέλοντας να κάνεις τους άλλους να σε ακολουθήσουν με το ζόρι.
Λέων
DO’S: Βελτίωσε τη διάθεσή σου για να μπορέσεις να ασχοληθείς πιο άνετα με όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Εστίασε όμως και σε αυτά που σε κάνουν να νιώθεις χαρούμενος. Κυρίως γιατί αυτό θα σε βοηθήσει όχι μόνο να δεις κάποιες διαφορετικές οπτικές, αλλά και να εξετάσεις με διαφορετικό τρόπο κάποιες προτάσεις που μπορεί να σου γίνουν.
DON’TS: Μη διστάσεις να ρίξεις τους τόνους, καθώς έτσι θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις άνετα και να ανταλλάξεις απόψεις. Μην κωλώσεις να αφεθείς στο φλερτ το οποίο θα ευχαριστηθείς. Μην φοβάσαι τις σταράτες κουβέντες, γιατί αυτές θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Μην κάνεις υπερβολικά σενάρια, γιατί τώρα θα αποδειχθούν μούφα μέχρι και τα παλιά.
Παρθένος
DO’S: Μιας και που το κλίμα γύρω σου δείχνει να βελτιώνεται, γιατί δεν αρπάζεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί ώστε να δράσεις άμεσα και ήρεμα; Επίσης μιας και που τα πράγματα είναι καλά, γιατί δεν ασχολείσαι με αυτά που σε χαλαρώνουν; Έτσι θα μπορέσεις να εστιάσεις στα ενδιαφέροντα που έχεις και μπορούν να σε εξελίξουν αρκετά.
DON’TS: Μην αγνοείς κάποιο ακίνητο που μπορείς να αξιοποιήσεις, γιατί σήμερα ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα οικονομικά. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες πιο ξεκάθαρες συζητήσεις, ώστε να μπορέσεις να καταλάβεις τι πρέπει να γίνει από μεριάς σου. Ειδικά στο κομμάτι των διαπροσωπικών σου σχέσεων αυτό.
Ζυγός
DO’S: Βρες τα πατήματά σου και εξέφρασε την οπτική σου στα καβγαδάκια. Ωστόσο φρόντισε να δημιουργήσεις τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να νιώσουν άνετα οι απέναντι και να ανοιχτούν κι εκείνοι. Το ξέρεις πώς έτσι λύνει ο κόσμος τα προβλήματά του; Μέσω του εποικοδομητικού διαλόγου εννοώ! Έτσι θα επανέλθει η εμπιστοσύνη στη ζωή σου.
DON’TS: Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με κάποια θέματα που υπάρχουν τόσο στα οικονομικά όσο και στα επαγγελματικά, γιατί σήμερα ενδέχεται να υπάρξουν θετικές εξελίξεις ή ακόμα και διάφορα ξεκαθαρίσματα. Επομένως μη διστάσεις κι εσύ να προγραμματίσεις τις επόμενες κινήσεις σου. Ωστόσο μη διστάσεις ούτε να βάλεις τα όριά σου γενικώς.
Σκορπιός
DO’S: Θα νιώσεις τη διάθεσή σου να είναι καλύτερη. Οπότε για να το ενισχύσεις αυτό μπορείς να εστιάσεις σε οτιδήποτε σε χαλαρώνει, όπως το να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Έτσι θα κινηθείς και πιο άνετα. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να κάνεις το παν, ώστε να το διατηρήσεις αυτό το μουντ και για όλη την υπόλοιπη μέρα, έτσι;
DON’TS: Μη βιαστείς να αποκαλύψεις όλες τις επαφές που θα κάνεις μέσα στη μέρα, ειδικά αν αυτές σχετίζονται με τα οικονομικά σου ή και κάποια συνεργασία. Μην αφήνεις τις σκέψεις σου απλά να υπάρχουν και να είναι εντελώς ανοργάνωτες. Παράλληλα μην επικοινωνήσεις μπερδεμένα λέγοντας πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτως συνοχή.
Τοξότης
DO’S: Στα ερωτικά, αρκετό πρόκειται να είναι το φλερτ που θα δεχτείς σήμερα. Φρόντισε λοιπόν όχι μόνο να ανταποκριθείς σε αυτό, αλλά να το κάνεις και με έναν πιο δημιουργικό τρόπο εκμεταλλευόμενος και την καλή σου διάθεση. Προσέγγισε κάποιους φίλους με τους οποίους ενδεχομένως να είχες χαθεί τελευταία. Αν θέλεις κάτι, ζήτησέ το.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από ορισμένες καταστάσεις, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να αντιληφθείς ακριβώς τι παίζει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τις σκέψεις και τις αντίστοιχες κινήσεις σου. Μην χάσεις το ωραίο μουντ της μέρας που σου επιτρέπει να κινηθείς άμεσα μεν, πολύ ήρεμα δε.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά πολλά για να ευχαριστηθείς την ησυχία. Μέσα σε αυτό το ήρεμο κλίμα λοιπόν χαλάρωσε και αναδιοργάνωσε τις σκέψεις και τις κινήσεις σου. Κοινώς ανασκουμπώσου. Στα επαγγελματικά, σου παρουσιάζονται κάποιες εύκαιρες μεν, απαιτούν σωστή διαπραγμάτευση δε. Άρα φτιάξε ένα καλό σχέδιο στο μυαλό σου.
DON’TS: Υπάρχουν κάποια άτομα από τον περίγυρό σου με τα οποία έχει χαθεί η μπάλα και μάλλον πρέπει να συστηθείτε ξανά. Επομένως μη διστάσεις να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα ως προς αυτή την κατεύθυνση. Μη διστάσεις ούτε και να πάρεις τον χρόνο σου πρώτα όμως, έτσι ώστε να μπορέσεις να ξεθολώσεις καλά την μπερδεμένη σκέψη σου.
Υδροχόος
DO’S: Μιας και που σήμερα οι τόνοι πέφτουν, άρπαξε αυτή την ευκαιρία και χαλάρωσε. Εστίασε και στους στόχους σου και σε κάποια θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά τα οποία τείνουν να σε ζορίζουν το τελευταίο διάστημα. Μοιράσου τις σκέψεις σου μεν, δέξου το feedback που θα σου γίνει δε. Όμως άλλαξε και κάποιες μελλοντικές σου κινήσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να διορθώσεις κάποια λάθη που έκανες το προηγούμενο διάστημα. Μη διστάσεις όμως και να τρέξεις λίγο παραπάνω ώστε να προλάβεις κάποιες διορίες που σου έχουν τεθεί. Από την άλλη, σε επαγγελματικές συναντήσεις ή συζητήσεις μην κωλώσεις να εκφράσεις την άποψη ή τις προτάσεις σου. Μόνο αν σου ζητηθούν όμως!
Ιχθύες
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση για να διαχειριστείς κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Κάπως πιο σοβαρά και συγκεντρωμένα θα έλεγα. Στα επαγγελματικά, κάνε και κάνα βήμα πίσω για να γλιτώσεις από τις εντάσεις. Ωστόσο απόφυγε να υποχωρήσεις και στα πάντα, έτσι; Είπαμε όχι να γίνεις και κορόιδο! Πάντως το κλίμα βελτιώνεται!
DON’TS: Μην κωλώσεις να χρησιμοποιήσεις όλα σου τα νάζια, προκειμένου να κερδίσεις εύκολα αυτά που θέλεις. Στα ερωτικά μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να προσεγγίσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Μην απορρίπτεις διάφορες οπτικές απλά και μόνο επειδή σου φαίνονται περίεργες, καθώς μπορεί να προβούν αρκετά χρήσιμες για σένα στο τέλος.
