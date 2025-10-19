DO’S: Βρες τις χαμένες σου ισορροπίες σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. είναι οι διαπροσωπικές σου σχέσεις ή και τα επαγγελματικά σου- κυρίως κάποιες συνεργασίες. Γίνε λίγο πιο σαφής και ξεκάθαρος σε οτιδήποτε κι αν λες για να γλιτώσεις από τις αχρείαστες παρανοήσεις. Πάρε συνειδητές αποφάσεις για τις οποίες δεν θα μετανιώσεις αργότερα.

DON’TS: Μην κάθεσαι και περιμένεις πότε θα βρέξει, γιατί έτσι μπροστά δεν πας. Μη βιάζεσαι ούτε να πεις το «ναι», ούτε όμως και να δεσμευτείς γενικώς. Μην φαντάζεσαι πράγματα εκεί που πραγματικά δεν υπάρχουν, γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα εκεί που επίσης δεν υπάρχουν. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να λύσεις τα θέματα που έχεις με το αμόρε.