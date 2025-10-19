magazin
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Εβδομαδιαία 19 Οκτωβρίου 2025 | 13:15
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας [19.10 – 25.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Βρες τις χαμένες σου ισορροπίες σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. είναι οι διαπροσωπικές σου σχέσεις ή και τα επαγγελματικά σου- κυρίως κάποιες συνεργασίες. Γίνε λίγο πιο σαφής και ξεκάθαρος σε οτιδήποτε κι αν λες για να γλιτώσεις από τις αχρείαστες παρανοήσεις. Πάρε συνειδητές αποφάσεις για τις οποίες δεν θα μετανιώσεις αργότερα.

DON’TS: Μην κάθεσαι και περιμένεις πότε θα βρέξει, γιατί έτσι μπροστά δεν πας. Μη βιάζεσαι ούτε να πεις το «ναι», ούτε όμως και να δεσμευτείς γενικώς. Μην φαντάζεσαι πράγματα εκεί που πραγματικά δεν υπάρχουν, γιατί αυτό δημιουργεί προβλήματα εκεί που επίσης δεν υπάρχουν. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να λύσεις τα θέματα που έχεις με το αμόρε.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Είναι απολύτως κατανοητό το ότι θέλεις να δεις κάποιες αλλαγές στη ζωή σου. Το ότι πρέπει όμως να προσπαθήσεις έστω και λίγο γι’ αυτές, δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό; Λέω τώρα εγώ… Ξεκίνα με το να διαμορφώσεις διαφορετικά το πρόγραμμά σου. Έπειτα πέρνα στις συνήθειές σου. Μπορείς ας πούνε να κόψεις οτιδήποτε το επιβλαβές.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς πιο πρακτικά και άμεσα, καθώς αυτό θα διευκολύνει και εσένα και τους απέναντι. Μάλιστα δεν αποκλείεται να σχολιαστεί θετικά αυτό. Μην αγνοείς την υγεία σου, καθώς απαιτεί φροντίδα. Απλά μην φτάσεις στο σημείο της υπερβολής και γίνεις Κατακουζίνας, έτσι; Στα ερωτικά, μη γίνεσαι μυστικοπαθής ή ντροπαλός.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργικότητα και την έμπνευσή σου προς όφελός σου. Αν σε ενδιαφέρει να ανανεωθείς, τότε πρέπει να αφήσεις χώρο στη ζωή σου για να υπερισχύσει η χαρά και ο έρωτας. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να εκφραστείς λίγο πιο άνετα. Άντε μπας και βγάλει άκρη κανείς μαζί σου. Παράλληλα με αυτό εξέφρασε και τις νέες ιδέες που έχεις.

DON’TS: Μην ακυρώσεις καμία συνάντηση, γιατί οι συζητήσεις που θα γίνουν εκεί θα ωφελήσουν πολύ τα επαγγελματικά. Μην πράξεις και μην πεις τίποτα, αν δεν είσαι σίγουρος ή αν δεν το έχεις οργανώσει σωστά στο μυαλό σου. Στα ερωτικά, μην ψάχνεις νέο αμόρε, αν δεν ξέρεις ούτε καν εσύ ο ίδιος, τι είναι αυτό που ζητάς από έναν ερωτικό σύντροφο.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού θέλεις να ανανεωθείς, γιατί δεν κάνεις τις αλλαγές που έχεις σε εκκρεμότητα εδώ και καιρό και σχετίζονται κυρίως με την οικογένεια, την καθημερινότητα και το σπίτι; Μιλάμε για πολύ πράγμα δηλαδή. Ίσως σε πείσει το ότι έτσι θα νιώσεις safe, κάτι που σου έχει λείψει αρκετά. Κάνε κι ένα rebranding και άσε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

DON’TS: Μην κωλώσεις να λύσεις τα θέματα που σε απασχολούν, γιατί πόσο ακόμα θα κάνεις πως δεν βλέπεις τον ελέφαντα μέσα στη δωμάτιο, ε; Μην εξιδανικεύεις άτομα και καταστάσεις, απλά γιατί έτσι σου τη βάρεσε, καθώς εσύ θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο μετά. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να διεκδικήσεις κάτι πιο μόνιμο, αν είσαι ελεύθερος.

Λέων

Λέων

DO’S: Ψάξε να βρεις μόνος σου διεξόδους στα προβλήματά σου, γιατί κάποιες καταστάσεις μέχρι εδώ ήταν, δε νομίζεις; Προσπάθησε να επικοινωνείς όμορφα με τους απέναντι για να γίνεις κατανοητός. Μπορείς, ας πούμε, να αποφύγεις τα μισόλογα, απλά και μόνο επειδή έχεις νεύρα. Βρες χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση, καθώς τα έχεις ανάγκη.

DON’TS: Μην αρνείσαι να κάνεις πολλές επαφές αυτό το διάστημα, καθώς μέσω αυτών ίσως σου γίνει κάποια καλή πρόταση για δουλειά. Ίσως πάλι να σου γίνει πρόταση για ραντεβού…ερωτικό! Σου’ φέξε! Σε αυτό το mood λοιπόν μην αρνηθείς ούτε προτάσεις για μετακινήσεις. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στα «θέλω» και στα «πρέπει».

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επικεντρώσου στις προσωπικές σου αξίες, καθώς κάπου έχεις χάσει μερικές από αυτές. Ωστόσο καλό είναι να εστιάσεις και στα οικονομικά, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν ευκαιρίες για κάποιο έξτρα εισόδημα ή πρόταση για μια δεύτερη δουλειά. Όπως και να έχει πάντως σίγουρα θα νιώσεις πιο ασφαλής και σίγουρος για το μέλλον σου.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις εντάσεις που κουβαλάει η εβδομάδα. Όμως μη γίνεις ούτε εσύ η αιτία για κόντρες. Κοινώς μην αρχίσεις τις ειρωνείες, τα μισόλογα ή ακόμα και τα μπινελίκια πάνω στα νεύρα σου, έτσι; Μην περνάς τόσο πολύ χρόνο μέσα στο κεφάλι σου, γιατί μετά θα χάσεις την επαφή με την πραγματικότητα. Μην είσαι ανυπόμονος.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Από τη μια, θέσε νέους στόχους, καθώς οι προηγούμενοι πάλιωσαν. Από την άλλη, βρες τρόπους να βελτιώσεις την εικόνα σου, καθώς το προηγούμενο διάστημα σαν να έδωσες αρκετά δικαιώματα να σε παρεξηγήσουν οι άλλοι, δε νομίζεις; Δείξε όμως ότι έχεις αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό σου. Α! Και ξεκάθαρες προθέσεις παρακαλώ!

DON’TS: Μην κάνεις τον έξυπνο, γιατί σίγουρα θα πιαστείς κορόιδο. Μη δυσανασχετείς άλλο πια σχετικά με τα ζόρια που σε βρίσκουν τελευταία, καθώς μέχρι εδώ ήταν. Ήρθε η ώρα επιτέλους να ακούσεις κι ένα «Μπράβο»! Παράλληλα μη διστάσεις να αλλάξεις mindset για το χατίρι ενός έρωτα, αλλά μην χάσεις και την επαφή με την πραγματικότητα, έτσι;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προτίμησε να πάρεις και πάλι τις αποστάσεις σου και να μείνεις ήσυχος στη γωνία σου. Αυτό θα σε βοηθήσει και να ηρεμήσεις, αλλά και να οργανώσεις προσεκτικά τα επόμενα βήματά σου. Ωστόσο πρέπει να αποδεσμευτείς και από οτιδήποτε σε βαραίνει, έτσι; Ό,τι κι αν κάνεις, κάντο με τους δικούς σου ρυθμούς. Επίσης λίγα λόγια και σοφά!

DON’TS: Μην χάνεις καμία ευκαιρία να απολαύσεις τις μικρές χαρές της ζωής, γιατί εκεί κρύβεται η ουσία- γνώμη μου! Μη γίνεσαι υπερβολικός και μην το παρακάνεις, γιατί εσύ θα χάσεις. Μη γίνεσαι όμως ούτε και εντελώς απρόσεκτος. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο τρυφερός, γιατί αυτό αυτομάτως θα σε κάνει και πιο ερωτικό, σωστά;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αφού δεν μπορείς να το καταπιέσεις άλλο, άσε την κοινωνικότητά σου ελεύθερη και δεν θα χάσεις. Ειδικά αν αυτή την συνδυάσεις και με λίγη διπλωματικότητα, έτσι; Στο λέω αυτό, γιατί έτσι θα μπορέσεις να δικτυωθείς στις κατάλληλες «κλίκες» και να πετύχεις τους σκοπούς σου. Ωστόσο σταμάτα να βασίζεσαι στο λέγειν σου και μόνο!

DON’TS: Μη διστάσεις να μοιραστείς ανοιχτά τις ιδέες σου, γιατί αυτή η bold κίνηση ίσως φέρει ωφέλιμες προτάσεις για σένα και τα επαγγελματικά σου. Ταυτόχρονα μη μιλάς, αν δεν έχεις σκεφτεί καλά τι θες να πεις, γιατί στο τέλος θα βγει μια βλακεία! Μην παίρνεις μια απόφαση σήμερα και αύριο να την αλλάζεις. Μια κάποια σταθερότητα δε βλάπτει!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Βρες την ουσία των πραγμάτων και άσε οτιδήποτε σου αποσπά την προσοχή έξω από το κεφάλι σου. Παράλληλα εστίασε και στα ενδιαφέροντά σου. Αυτό δεν είναι κάτι που θα βγει εύκολα, καθώς έχεις συνηθίσει στο multi- tasking, αλλά αξίζει να προσπαθήσεις να μάθεις στο one step at a time, σωστά; Πάρε μέρος σε συζητήσεις για δουλειά.

DON’TS: Μην επικοινωνείς απότομα, επιπόλαια και αλλοπρόσαλλα, γιατί μπορεί να σου στερήσεις κάποια ωφέλιμη πρόταση. Παράλληλα, στα επαγγελματικά, μην κινείσαι επίσης με τον λάθος τρόπο, γιατί τότε ίσως στερήσεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να λάβεις την αναγνώριση που αξίζεις. Μη διστάσεις να επενδύσεις στην κοινωνικότητά σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άσε την περιέργειά σου να σε οδηγήσει σε όμορφα μονοπάτια, αλλά εξερεύνησέ τα με χαρά και όχι με τα μούτρα ως το πάτωμα, έτσι; Ίσως να σε εξελίξουν, ίσως να σε πάνε κάπου καλά, ίσως και τίποτα απ’ όλα αυτά, αλλά σίγουρα μια δοκιμή θα σε πείσει. Αν χρειαστεί, άλλαξε και εντελώς κατεύθυνση σε ορισμένα πράγματα. Όλα για καλό!

DON’TS: Μην αγνοείς τις ιδέες που σου «κατεβαίνουν», γιατί κάποια από αυτές θα σε βοηθήσει να ξεκολλήσεις και να πας μπροστά! Μην αγνοείς όμως ούτε τις απόψεις των άλλων, γιατί έχουν κι αυτοί δικαίωμα σε αυτό, έτσι; Επίσης έτσι θα παραμείνεις για πάντα κλειστόμυαλος, το έχεις σκεφτεί αυτό; Στα ερωτικά, μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά. Κυρίως στο να γίνεις προσεκτικός και ξεκάθαρος ώστε να γλιτώσεις τις αχρείαστες παρανοήσεις. Από την άλλη, καλό θα ήταν να εστιάσεις και σε κάποιες προσωπικές αξίες που έχεις. Όπως είναι η εμπιστοσύνη- που απαιτεί όρους- η ειλικρίνεια και η ασφάλεια. Καταλαβαίνεις πως το ένα είναι προαπαιτούμενο του άλλου;

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις όρια εκεί που πρέπει- ξέρεις πολύ καλά που αναφέρομαι! Μην απαιτείς ειλικρίνεια, αν δεν την προσφέρεις πίσω. Μην γκρινιάζεις πάντα και για τα πάντα, γιατί κατάντησες λίγο γραφικός και κουραστικός! Στα ερωτικά, θα σου πω να μην είσαι τόσο ζηλιάρης και κτητικός. Θα σου πω να μην χάνεις και τις ισορροπίες σου.

