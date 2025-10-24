Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον 15χρονο, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ έκανε προπόνηση σε γυμναστήριο στον Άλιμο.

Στο βίντεο φαίνεται, ο 15χρονος να κάνει βαράκια ενώ δίπλα του ένας φίλος του μιλά στο κινητό.

Ο 15χρονος πηγαίνει στο ίδιο γυμναστήριο με τον πατέρα του, μόνο που εκείνη την ώρα ήταν μόνος του.

Κάποια στιγμή, ο 15χρονος σωριάζεται στο έδαφος. Στο γυμναστήριο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν γιατρός, που του έκανε ΚΑΡΠΑ. Το παιδί αμέσως διακομίσθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας και από εκεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο 15χρονος έχει και κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από την πτώση μόλις έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο γυμναστήριο.

«Τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα»

Όπως αναφέρει η υπεύθυνη του γυμναστηρίου, Ελένη Μακρή, «υπάρχει εκπαίδευση και πολύ σοβαρά πρωτόκολλα που ακολουθούμε σε περιπτώσεις τέτοιες, παρότι είναι εξαιρετικά σπάνιες. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Το προσωπικό έσπευσε αμέσως. Βγήκαν ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα, γιατί υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να υπάρχει γιατρός στον χώρο, όπως και υπήρχε. Κατευθείαν ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ και έτσι το παιδί κρατήθηκε στη ζωή. Του έγιναν κάποιες εξετάσεις και είναι καλές».