Άλιμος: Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση 15χρονος που υπέστη καρδιακή προσβολή σε γυμναστήριο
Ο 15χρονος μεταφέρθηκε αρχικώς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας και από εκεί κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Παίδων «Αγία Σοφία»
Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένας 15χρονος που υπέστη καρδιακή προσβολή την ώρα που βρισκόταν σε γυμναστήριο στον Άλιμο.
Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του 15χρονου
Συγκεκριμένα, ήταν αργά το απόγευμα της Τετάρτης όταν το παιδί κατέρρευσε μέσα στο γυμναστήριο, ενώ μετά τις πρώτες βοήθειες που του προσφέρθηκαν επί τόπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας.
Εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και διασωληνώθηκε. Ο 15χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ φέρει κάταγμα στο ινιακό οστό πιθανότατα από την πτώση όταν έχασε τις αισθήσεις του.
Οι γιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του 15χρονου.
