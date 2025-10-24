DO’S: Επειδή θα γίνουν πολλά σχόλια που θα αγγίξουν τα πιο ευαίσθητα σημεία σου, καλό είναι να τα σκεφτείς προσεκτικά. Μπορείς όμως να κρατήσεις και μία πιο αμυντική στάση, αν το θες. Παράλληλα μπορείς να πάρεις και κάποιες αποστάσεις ή και να αναθεωρήσεις την άποψη που έχεις για ορισμένα άτομα από τον κύκλο σου. Άλλαξε mindset.

DON’TS: Μην αγνοήσεις το πως σε κάνουν να νιώθεις ορισμένες καταστάσεις. Στο λέω αυτό γιατί έτσι θα μπορέσεις και να αναγνωρίσεις κάποιες ευκαιρίες, αλλά και να κινηθείς με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο- ειδικά στη δουλειά. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε και στο πως απαντάς στα διάφορα προκλητικά σχόλια.