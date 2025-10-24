Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 24.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Επειδή θα γίνουν πολλά σχόλια που θα αγγίξουν τα πιο ευαίσθητα σημεία σου, καλό είναι να τα σκεφτείς προσεκτικά. Μπορείς όμως να κρατήσεις και μία πιο αμυντική στάση, αν το θες. Παράλληλα μπορείς να πάρεις και κάποιες αποστάσεις ή και να αναθεωρήσεις την άποψη που έχεις για ορισμένα άτομα από τον κύκλο σου. Άλλαξε mindset.
DON’TS: Μην αγνοήσεις το πως σε κάνουν να νιώθεις ορισμένες καταστάσεις. Στο λέω αυτό γιατί έτσι θα μπορέσεις και να αναγνωρίσεις κάποιες ευκαιρίες, αλλά και να κινηθείς με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο- ειδικά στη δουλειά. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε και στο πως απαντάς στα διάφορα προκλητικά σχόλια.
Ταύρος
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί στη δουλειά για να μπορέσεις να ανοιχτείς και να μιλήσεις για αυτά που σε απασχολούν στους συναδέλφους σου. Έτσι θα μπορέσεις με πλάγιο τρόπο να τους βάλεις όρια. Για να είσαι σίγουρος μπορείς να κρατήσεις και κάποιες αποστάσεις, καθώς έτσι θα κρατήσεις και κάποιες ισορροπίες.
DON’TS: Μην είσαι εντελώς αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου. Κοινώς μην κάνεις επιπλέον αχρείαστα έξοδα. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις μετακινήσεις ή και στις μεταφορές που θα κάνεις. Μην κινείσαι παρασκηνιακά. Μην αγνοείς τον δρόμο που σου χαράζει το ένστικτό σου, καθώς είναι αυτός που μπορεί να σε ξελασπώσει.
Δίδυμοι
DO’S: Αν το προηγούμενο διάστημα είχες πάρει αποστάσεις, να ξέρεις πως σήμερα μπορείς να εξηγήσεις χαλαρά το γιατί. Παράλληλα πες φωναχτά τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, μπας και μπορέσετε να βρείτε μία λύση από κοινού. Ωστόσο πρέπει να κάνεις το παν για να μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου – όσο δύσκολο κι αν σου είναι αυτό.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεις αντιδραστικός και μην αρνηθείς να ακολουθήσεις τις οδηγίες που θα σου δοθούν εκεί, απλά και μόνο επειδή η κατάσταση είναι λίγο έντονη ή επειδή κρίνεις πως ο τρόπος που σου ζητείται να κάνεις κάτι είναι απόλυτος, κάτι σαν προσταγή. Μην κάνεις του κεφαλιού σου λοιπόν. Από την άλλη, μην κινείσαι νευρικά.
Καρκίνος
DO’S: Υπάρχουν κάποια πράγματα γύρω σου- σε διάφορους τομείς- τα οποία απαιτούν διόρθωση. Βρες λοιπόν ποια είναι και προχώρα στην άμεση αποκατάστασή τους. Το ξέρω πως έχεις αρκετή ένταση και αρκετά νεύρα μέσα σου, αλλά απόφυγε να ξεσπάσεις εξαιτίας αυτών. Τουλάχιστον στα επαγγελματικά μείνε ανεπηρέαστος από όλο αυτό.
DON’TS: Μην προβληματιστείς και μη γίνεις καχύποπτος, επειδή κάποια από τα πλάνα σου εξελίσσονται περίεργα σήμερα. Στα ερωτικά όμως, μην αγνοήσεις αυτό το feeling που έχεις πως είτε κάτι τρέχει με το γκομενάκι, είτε πως κάνει πράγματα κρυφά από εσένα. Στα επαγγελματικά, μην αντιδράσεις άμεσα λόγω του ότι τα πράγματα είναι έντονα.
Λέων
DO’S: Αν κάποιος έχει τολμήσει να εκφράσει την άποψή του για δικά σου θέματα χωρίς να το έχεις ζητήσει, τότε φρόντισε να του δείξεις ότι έχεις ενοχληθεί από αυτό. Ξέρεις εσύ το γνωστό silent treatment. Όταν σου περάσει αυτό, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχτείς για πολύ αυτή την συμπεριφορά. Κοινώς βάλε όρια. Κινήσου αισιόδοξα και δημιουργικά.
DON’TS: Είναι OK να έχεις κάποια παράπονα. Απλά δεν πρέπει να γίνεις υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο τα εκφράζεις. Ειδικά απέναντι σε κάποιους συναδέλφους σου. Μην είσαι μόνο δουλειά και σπίτι. Με λίγα λόγια μην ξεχνάς το φλερτ. Μην αφήσεις την προσοχή σου να αποσπαστεί από όσους προσπαθούν να το παίξουν έξυπνοι χωρίς να είναι.
Παρθένος
DO’S: Προτίμησε τις ώριμες και ξεκάθαρες κουβέντες για σήμερα. Ασχολήσου με οτιδήποτε σου φτιάχνει το κέφι και σε κάνει να νιώθεις άνετα, όπως είναι το να τακτοποιήσεις λίγο τον προσωπικό σου χώρο — τι άλλο; Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχειριστείς τα πάντα προσεκτικά, γιατί να σου πω πως θα υπάρξουν αλλαγές την τελευταία στιγμή.
DON’TS: Το ότι έχεις μέσα σου ήδη μαζεμένη ένταση και το ότι το κλίμα στην παρέα είναι επίσης έντονο, δεν σημαίνει πως μπορείς να βάλεις τις φωνές! Υπάρχουν κάποια πράγματα που σε ενοχλούν μεν, μην τα εκφράσεις σαν παράπονο δε, γιατί δεν θα σε πάρει κανείς στα σοβαρά. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, αν είναι να οργανωθείς.
Ζυγός
DO’S: Αν είναι να αγχωθείς για τα οικονομικά ανοίγματα που θέλεις να κάνεις, τότε μήπως πρέπει να τα αναβάλλεις για λίγο; Συζήτησε τις ιδέες σου με τα δικά σου άτομα και για να νιώσεις πιο άνετος με αυτές, αλλά και για να μπορέσεις να ανοιχτείς. Μάλιστα δεν αποκλείεται να προσφερθεί κάποιος να σε βοηθήσει, έτσι; Προσοχή στις αντιδράσεις σου.
DON’TS: Μην σπαταλήσεις τον χρόνο σου σκεπτόμενος αναμνήσεις που σε πονάνε ή με το να εξηγείς στους άλλους τα ίδια και τα ίδια, τα οποία είναι και αυτονόητα – μεταξύ μας. Μη διστάσεις να δείξεις με την στάση σου ότι σε έχουν ενοχλήσει. Ωστόσο μη διστάσεις ούτε και να αλλάξεις εντελώς στάση και συμπεριφορά απέναντι σε αυτά τα άτομα
Σκορπιός
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά σου και βρες δημιουργικούς τρόπους να ενισχύσεις το εισόδημά σου. Παράλληλα μπορείς να αποφύγεις και κάποια περιττά έξοδα, προκειμένου να βρεις τις ισορροπίες σου στον τομέα αυτόν. Μάλιστα να ξέρεις πως μόνο αν παραμείνεις ψύχραιμος, θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν.
DON’TS: Μην αφήσεις να περάσουν στο ντούκου οι καταστάσεις που τις βιώνεις έντονα. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι σχετικό με τα επαγγελματικά που σε έχει ενοχλήσει ακραία. Μη διστάσεις λοιπόν να δείξεις με την στάση σου ότι υπάρχει πρόβλημα ή ακόμα και να βάλεις στην θέση του όποιον πρέπει. Μη γίνεσαι υπερβολικός μεν, απάντα όπως πρέπει δε.
Τοξότης
DO’S: Βρες τα θετικά γύρω σου. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν περιορίσεις τις σκέψεις που κάνεις και σε μπερδεύουν ή αν αποδεχτείς το πως έχουν ορισμένες καταστάσεις. Πάρε έμπνευση από οπουδήποτε μπορείς, καθώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός. Στα επαγγελματικά, κάνε αυτά που θέλεις αποφεύγοντας τα σχόλια των συναδέλφων σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τα έντονα συναισθήματά σου να σε κρατάνε πίσω. Μη γίνεις απόλυτος και απότομος λόγω των παρασκηνιακών συζητήσεων που θα κάνεις. Μην χάνεις τον έλεγχο, αλλά μην προσπαθείς να τον έχεις και μονίμως εσύ στα χέρια σου. Άρα πρέπει καλύτερα να πω μάλλον, μην χάνεις τις ισορροπίες σου, έτσι; Μην αγνοείς το ένστικτό σου.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να εστιάσεις στα επαγγελματικά για να βρεις τι πήγε στραβά το προηγούμενο διάστημα. Μέσα από αυτή διαδικασία ενδέχεται να συνειδητοποιήσεις πως η συμπεριφορά ορισμένων σε πλήγωσε and that’s OK! Οπότε πάρε αποστάσεις για να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου και να νιώσεις ξανά ασφαλής. Εξέφρασε τα συναισθήματά σου.
DON’TS: Μην κωλώσεις να ξεκαθαρίσεις στο μυαλό σου τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να κινηθείς και πιο στοχευμένα. Στα επαγγελματικά, μην ασχοληθείς με όλες τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, καθώς πρέπει να εξετάσεις προσεκτικά τι είναι αυτό που αξίζει τον κόπο ή τον χρόνο σου.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, ίσως υπάρξουν κάποια σκηνικά τα οποία θα σε ενοχλήσουν αρκετά. Αυτό που πρέπει να κάνεις όμως εσύ είναι να τα επεξεργαστείς προσεκτικά για να μπορέσεις και να τα λύσεις. Αν τώρα νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα όριά σου, τότε κάνε κάποιες ξεκάθαρες συζητήσεις, προκειμένου να βάλεις τα πράγματα στην θέση τους.
DON’TS: Μην εκφράσεις αφιλτράριστα τα παράπονα που έχεις από κάποιους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου. Μη διστάσεις να τρέξεις κάποιους από τους στόχους σου, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει στο να εκτονώσεις την έντασή σου κάπου θετικά. Παράλληλα, αν το χρειαστείς, μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από τους δικούς σου ανθρώπους.
Ιχθύες
DO’S: Κάνε συζητήσεις με τα άτομα που έχεις διαφωνίες για να τους δείξεις πως μπορείς να βάλεις νερό στο κρασί σου μόνο όμως αν κάνουν κι εκείνοι το ίδιο. Δώσε έμφαση εκεί που πρέπει. Τα επαγγελματικά πάντως μπορείς να τα διαχειριστείς εύκολα σήμερα, αρκεί να προσπαθήσεις. Γίνε δημιουργικός αφήνοντας τη φαντασία σου ελεύθερη.
DON’TS: Μην ασχοληθείς απότομα με τις ανασφάλειές σου, γιατί αυτές θα σε κάνουν να νομίζεις πως δεν μπορείς να τις διαχειριστείς, κάτι που δεν ισχύει. Μη γίνεις πεισματάρης και μην εκφραστείς όπως να’ ναι. Μην αφήσεις την κυκλοθυμική σου διάθεση να υπερισχύσει. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από τις έντονες καταστάσεις.
