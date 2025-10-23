Για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου μίλησε σήμερα ένας από τους φύλακες που βρισκόταν στην γκαλερί Apollon.

Τέσσερις ημέρες μετά τη «ληστεία του αιώνα» που έλαβε χώρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ένας από τους φύλακες που ήταν παρών κατά τη διάρκεια της ληστείας καταθέτει τη μαρτυρία του στο BFMTV.

Ο φύλακας απάντησε στις επικρίσεις που δέχθηκε τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του, που κατηγορήθηκαν για αδράνεια. «Είμαστε υπάλληλοι υποδοχής, όχι αστυνομικοί. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ανθρώπων και των αντικειμένων», τόνισε.

«Mέσα στην αίθουσα δεν ακουγόταν τίποτα, λόγω του θορύβου από τον τροχό κοπής»

Στις 9:30 το πρωί, οπότε και έγινε η ληστεία, στην αίθουσα «Απόλλων» βρίσκονται συνήθως από 10 έως 50 επισκέπτες. Ο φύλακας ανέφερε ότι έπρεπε πρώτα να διασφαλιστεί η προστασία τους.

«Κρύφτηκα κοντά σε μια έξοδο κινδύνου για να δω τη σκηνή και να μεταφέρω πληροφορίες στην αστυνομία. Τους είδα να κόβουν το τζάμι,» λέει. Ο φύλακας αναφέρει ότι μέσα στην αίθουσα «δεν ακουγόταν τίποτα, λόγω του θορύβου από τον τροχό κοπής».

Οι ληστές δεν προσπάθησαν να τον εμποδίσουν να βλέπει τη σκηνή. Όπως λέει, κάτι τέτοιο «δεν ήταν προτεραιότητά τους. Τους ενδιέφεραν οι προθήκες. Δεν ξέρω καν αν μας είδαν». Άλλωστε, πρόσθεσε, η ληστεία έγινε μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορούσε να ακούσει τι έλεγαν μεταξύ τους, λόγω του θορύβου από τον τροχό κλοπής. «Δεν θα σας πω ότι δεν φοβήθηκα, αλλά δεν ένιωθα πραγματικά φόβο, γιατί ήταν αποφασισμένοι και δεν ασχολούνταν καθόλου μαζί μας», σημείωσε.

Στήριξη των εργαζομένων

Μετά τις πρώτες ευχαριστίες της προς το προσωπικό ασφαλείας του Λούβρου την Κυριακή, η Ρασιντά Ντατί, υπουργός Πολιτισμού, επανέλαβε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου, μέσω της εφημερίδας Le Parisien, τη στήριξή της στους εργαζόμενους.

«Δεν αποδέχομαι αυτές τις στοχευμένες επιθέσεις και την επαίσχυντη εργαλειοποίηση ενός τόσο σοβαρού γεγονότος», δήλωσε.

Η υπουργός εξέφρασε τη λύπη της «για τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν από την Κυριακή και αμφισβητούν τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας του μουσείου και, επομένως, τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για αυτά».

Η Ντατί επανέλαβε ότι «όλα τα συστήματα συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε κάθε παραβίαση, από το παράθυρο έως τις προθήκες. Κανένα σύστημα δεν παρουσίασε βλάβη.»

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την Τετάρτη, στο υπουργικό συμβούλιο, την «επιτάχυνση των μέτρων ασφαλείας» του Λούβρου. Περιμένει στο γραφείο του κατάλογο προτάσεων μέσα στην επόμενη εβδομάδα.