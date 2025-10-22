ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεκάδες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Αττική και Βόρεια Ελλάδα
Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για λήψη παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Bόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.
Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.
