Κρήτη: Τρομακτικό τροχαίο σε αγώνες αυτοκινήτων – Αγωνιστικό έπεσε σε γκρεμό
Βουτιά σε γκρεμό για αγωνιστικό αυτοκίνητο στην Κρήτη
- «Μυστηριώδεις εκρήξεις» σε Ρουμανία και Ουγγαρία σε διυλιστήρια ρωσικού πετρελαίου – Επίθεση και στη Ρωσία
- Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
- Βρετανοί στρατιωτικοί στην αποστολή επιτήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα
- Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου
Από καθαρή τύχη γλίτωσε ο οδηγός αγωνιστικού οχήματος στην Κρήτη, όταν κατά τη διάρκεια αγώνα ράλι, έπεσε σε γκρεμό.
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 10ης Ανάβασης Βραχασίου στην Κρήτη όταν το αγωνιστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό.
Η διαδρομή βρίσκεται ανάμεσα στο Σίσι και στο Βραχάσι και διέρχεται από το φαράγγι Σεληνάρι.
Πάνω σε μία στροφή το αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε λόφο στα πλάγια του δρόμου και από εκεί κατέληξε στον γκρεμό.
Ο οδηγός του αγωνιστικού οχήματος δεν τραυματίστηκε, ενώ ανακοίνωσε πως το όχημα αποσύρεται οριστικά από τους αγώνες.
Ο οδηγός σε ανάρτησή του στο facebook τόνισε ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή, αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου λειτούργησαν άψογα, επισημαίνοντας τη σημασία της ασφάλειας.
- Κρήτη: Τρομακτικό τροχαίο σε αγώνες αυτοκινήτων – Αγωνιστικό έπεσε σε γκρεμό
- Μανώλης Γλέζος: Ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί Πολυχώρο Μνήμης και Δράσης στη μνήμη του
- Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων: Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ – Οχήματα ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
- Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης κόντρα στην Αστερίξ, με φόντο τους ομίλους του Champions League
- Διονύσης Σαββόπουλος: Το 1989 και «ο καιρός της μετάνοιας»
- Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις