Από καθαρή τύχη γλίτωσε ο οδηγός αγωνιστικού οχήματος στην Κρήτη, όταν κατά τη διάρκεια αγώνα ράλι, έπεσε σε γκρεμό.

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 10ης Ανάβασης Βραχασίου στην Κρήτη όταν το αγωνιστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε στον γκρεμό.

Η διαδρομή βρίσκεται ανάμεσα στο Σίσι και στο Βραχάσι και διέρχεται από το φαράγγι Σεληνάρι.

Πάνω σε μία στροφή το αγωνιστικό αυτοκίνητο έπεσε σε λόφο στα πλάγια του δρόμου και από εκεί κατέληξε στον γκρεμό.

Ο οδηγός του αγωνιστικού οχήματος δεν τραυματίστηκε, ενώ ανακοίνωσε πως το όχημα αποσύρεται οριστικά από τους αγώνες.

Ο οδηγός σε ανάρτησή του στο facebook τόνισε ότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή, αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου λειτούργησαν άψογα, επισημαίνοντας τη σημασία της ασφάλειας.