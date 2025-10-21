newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών
Ελλάδα 21 Οκτωβρίου 2025 | 10:13

Αχαΐα: Εκσκαφέας παρέσυρε ΙΧ και το πέταξε σε χαντάκι – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των επιβατών

Τραυματίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ η σύζυγός του κατάφερε να βγει από το παράθυρο

Σύνταξη
Ένα απίστευτο ατύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης στην Αχαΐα καθώς ένα ΙΧ που κινούνταν από Βουπράσιο προς Λάππα εμβολίστηκε από εκσκαφέα

Όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του μεγάλου μηχανήματος βγήκε από παράδρομο, δίχως να αντιληφθεί το όχημα με αποτέλεσμα με την “κουτάλα” να το παρασύρει, να το σύρει για αρκετά μέτρα και να το πετάξει μέσα σε χαντάκι.

Το ζευγάρι που βρισκόταν μέσα εγκλωβίστηκε. Άμεσα στο σημείο έσεπυσαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, 2 ασθενοφόρα και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας.

Μετά από ώρα η γυναίκα κατάφερε να βγεί από το παράθυρο, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε τελικά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

