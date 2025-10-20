Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στη στροφή Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη, με βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βίντεο από το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Όπως φαίνεται στο βίντεο το ένα όχημα βγαίνει από τη λωρίδα του και συγκρούεται με βανάκι. Στο τροχαίο ενεπλάκη και το όχημα που βρισκόταν πίσω από το προπορευόμενο βαν.

Όπως έγινε γνωστό, από το τροχαίο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.