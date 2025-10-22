DO’S: Από το να εσωτερικεύσεις όλη την ένταση, είναι προτιμότερο να την μετατρέψεις σε πηγή δύναμης – έστω να το προσπαθήσεις. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να λύσεις άμεσα τα προβλήματα που έχεις, αλλά και να σταματήσεις να νιώθεις πως δεν μπορείς να πας παρακάτω. Πρόσεχε στα οικονομικά, γιατί η μέρα κρύβει κινδύνους και παγίδες.

DON’TS: Μην επιμένεις να χαρακτηρίζεις σημαντικά αυτά που νιώθεις, γιατί τότε θα τους δώσεις το πάτημα να σε επηρεάσουν πολύ παραπάνω απ’ ότι πρέπει. Μην εκνευριστείς με τα άτομα που θα προσπαθήσουν να σου πουν το αντίθετο, γιατί η αλήθεια είναι πως πρέπει όντως να δεις πιο χαλαρά τα πάντα γύρω σου. Μη γίνεσαι παρορμητικός.