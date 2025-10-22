magazin
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 22.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Από το να εσωτερικεύσεις όλη την ένταση, είναι προτιμότερο να την μετατρέψεις σε πηγή δύναμης – έστω να το προσπαθήσεις. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να λύσεις άμεσα τα προβλήματα που έχεις, αλλά και να σταματήσεις να νιώθεις πως δεν μπορείς να πας παρακάτω. Πρόσεχε στα οικονομικά, γιατί η μέρα κρύβει κινδύνους και παγίδες.

DON’TS: Μην επιμένεις να χαρακτηρίζεις σημαντικά αυτά που νιώθεις, γιατί τότε θα τους δώσεις το πάτημα να σε επηρεάσουν πολύ παραπάνω απ’ ότι πρέπει. Μην εκνευριστείς με τα άτομα που θα προσπαθήσουν να σου πουν το αντίθετο, γιατί η αλήθεια είναι πως πρέπει όντως να δεις πιο χαλαρά τα πάντα γύρω σου. Μη γίνεσαι παρορμητικός.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και προσπάθησε να τις ξεκαθαρίσεις κάνοντας όμορφες συζητήσεις. Ωστόσο εκεί πρέπει να προσέξεις τον τρόπο σου, ο οποίος πρέπει να είναι ήρεμος. Εκμεταλλεύσου την αυτονομία που σου προσφέρει η μέρα και κινήσου με τον τρόπο που εσύ θέλεις. Βέβαια βάλε ένα φίλτρο σε αυτά που λες.

DON’TS: Μην επικοινωνήσεις με ευθύ και απότομο τρόπο, γιατί εύκολα μπορείς να φέρεις τον απέναντι σε δύσκολη θέση. Ακόμα κι αν πρόκειται για άτομα που έχουν ανταγωνιστική διάθεση απέναντι σου. Πάντως μη διστάσεις να μάθεις γιατί συμβαίνει αυτό. Από την άλλη, μην ξεκινήσεις αντιπαραθέσεις, αλλά μην πάρεις και μέρος στις ήδη ενεργές.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, έχεις ανάγκη από ελευθερία κινήσεων και από τον χώρο σου. Όποτε μπορείς να το ζητήσεις. Αν δεις ότι ορισμένοι συνεχίζουν να χώνονται στις δουλειές σου, τότε πάρε τις αποστάσεις σου. Στο λέω αυτό γιατί έτσι θα μπορέσεις να αποφύγεις και τις εντάσεις, αλλά και τις αχρείαστες παρεξηγήσεις. Βάλε όρια.

DON’TS: Μη γίνεις κουτσομπόλης και μην αποκαλύψεις αυτά που ξέρεις και δεν σε αφορούν καθόλου στην τελική. Πάντως να ξέρεις πως όλο αυτό μπορεί εύκολα να σου γυρίσει μπούμερανγκ, έτσι; Μην ξεσπάσεις την ένταση που έχεις μαζέψει από τις προηγούμενες μέρες σήμερα και όχι πάνω στους συναδέλφους ή στους φίλους σου, καθώς δεν φταίνε!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή αν δεν βρεις κάτι το δημιουργικό να εκφραστείς μέσω αυτού, θα γίνεις παρορμητικός και έντονος, τότε θα σου πω να εστιάσεις στο πρώτο. Βέβαια για να πάει καλά αυτό, πρέπει να δεις τα πράγματα κατάματα και να αποφύγεις τις υπερβολές πάσης φύσεως. Βρες το σημαντικό και μετά προσπάθησε να το εξηγήσεις και στους απέναντι.

DON’TS: Έχεις ανάγκη από το να σε παρατηρήσουν οι άλλοι μεν, μην το παρακάνεις και φανείς εντελώς ψώνιο δε. Ταυτόχρονα μην περιμένεις από κανέναν να μπορέσει να καταλάβει ποια είναι τα παράπονά σου ή τον λόγο για τον οποίο τα κρατάς μέσα σου. Αν τώρα σου την πουν γι’ αυτό, μην προσπαθήσεις να βγεις κι από πάνω, γιατί έχεις άδικο!

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα σε θέλω ψύχραιμο, καθώς θα εξακολουθήσει να υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα – τα απόνερα της χθεσινής Νέας Σελήνης. Αυτό που πρέπει επίσης να κάνεις, είναι να βρεις μία λογική εξήγηση στα έντονα συναισθήματα που νιώθεις, ώστε να μπορέσεις να τα εξηγήσεις και να μην ξεσπάσεις όπου να’ ναι. Ξεκαθάρισε τα πράγματα με την οικογένεια.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο εξωτερικεύεις τα παράπονα που έχεις από κάποια δικά σου άτομα. Με λίγα λόγια μη γίνεις έντονος. Μη διστάσεις να κρατήσεις κάτι και για σένα, κρυφό δηλαδή. Μην απογοητευτείς, αν επανέλθουν κάποια παλιά σκηνικά, γιατί αυτό θα γίνει δυναμικά και με σκοπό να ευνοήσει εσένα στο τώρα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επειδή εσύ τα έχεις όλα απλοποιημένα στο κεφάλι σου, δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο και για τους άλλους. Οπότε πρόσεχε πως επικοινωνείς, για να μην τους μπερδέψεις και να μην επηρεάσεις την μεταξύ σας επικοινωνία. Επειδή θέλεις να νιώθεις ασφαλής, μπορείς να ετοιμάσεις κάποια backup plans για να είσαι και προετοιμασμένος.

DON’TS: Μην απαιτείς από τους απέναντι να ακολουθούν τους δικούς σου ρυθμούς, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη γκρίνια. Μάλιστα δεν αποκλείεται να σου πετάξουν και μπηχτές σχετικά με αυτό. Από την άλλη, εσύ μην κρατήσεις σημειώσεις σχετικά με αυτούς που δεν προσαρμόζονται στα δεδομένα τα δικά σου, γιατί θα καταντήσεις αχώνευτος!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Άρπαξε την παραμικρή ευκαιρία για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ασφαλές κλίμα για σένα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λειτουργήσεις πιο άνετα. Καλό είναι να είσαι προσεκτικός όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μπορείς, ας πούμε, να αποφύγεις τις παρορμητικές κινήσεις ή τις βιαστικές αποφάσεις, ειδικά αν είσαι σε ένταση την στιγμή εκείνη.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα και τις εξομολογήσεις, απλά και μόνο επειδή τα συναισθήματά σου είναι αρκετά έντονα και βαθιά ή επειδή δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό. Μην αφήσεις την κυκλοθυμία και την τάση σου να εστιάζεις σε οτιδήποτε σου κάνει εντύπωση, γιατί αυτό θα κάνει περίεργο το κλίμα και δεν θα σου βγουν όλα όπως θέλεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αφού νιώθεις άνετος και ελεύθερος να λειτουργήσεις, τότε σου προτείνω να περάσεις στην ενεργό δράση. Επίλεξε εσύ με τι θα ασχοληθείς, βάζοντας τα πάντα σε σειρά προτεραιότητας για να αποφύγεις να χαωθείς. Άλλωστε δεν υπάρχει κάτι που επείγει να γίνει σήμερα. Πρόσεχε πως αντιδράς στις αντιδράσεις των άλλων- If that makes sense!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις αποφάσεις στις οποίες θα πάρεις. Δηλαδή μη διστάσεις να ελέγξεις όλα τα πιθανά ενδεχόμενα και μετά να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα, ακόμα κι αν χάσεις λίγο χρόνο. Σήμερα υπάρχουν τα περιθώρια. Μη γίνεις παρορμητικός λόγω της έντασης που έχει απομείνει από χθες. Μη γίνεις όμως ούτε κυκλοθυμικός.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε τον χώρο σου, πάρε και τον χρόνο σου και μείνε λίγο μόνος. Το σημαντικό είναι να αποτρέψεις τον οποιονδήποτε να σε βγάλει από αυτή την απομόνωση που θέλεις για λίγο. Με λίγα λόγια λοιπόν πάρε αποστάσεις, χαλάρωσε και ξεκουράσου. Έτσι θα μπορέσεις να δεις τα πράγματα αποστασιοποιημένα και να πάρεις κατάλληλες αποφάσεις.

DON’TS: Φρόντισε να μην ξεκουράσεις μόνο το σώμα, αλλά και το πνεύμα, σωστά; Μην επικοινωνήσεις με τρόπο που είναι απότομος, αλλά μη διστάσεις να γίνεις πιο λιγομίλητος. Άλλωστε δε νομίζω πως θα υπάρξει κάποιος που θα σε πρήξει! Ταυτόχρονα μην προσπαθήσεις να αποφύγεις τα συναισθήματά σου με το να τρέξεις μακριά τους.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ίσως να αντιληφθείς πως κάποιοι από τους στόχους που έχεις θέσει δεν μπορούν εύκολα να πάνε προς την κατεύθυνση που θέλεις. Το θέμα είναι όμως αυτό να μην σε πάρει από κάτω και αυτό θα το πετύχεις μόνο αν διατηρήσεις μία λογική και αισιόδοξη στάση. Απόφυγε συζητήσεις οι οποίες ξέρεις εξαρχής ότι θα σε εκνευρίσουν.

DON’TS: Επειδή η ένταση στη δουλειά ίσως να συνεχιστεί μέχρι σήμερα, φρόντισε να μην την διοχετεύσεις όλη πάνω στους συναδέλφους και στους φίλους σου! Μην επικοινωνείς χωρίς φίλτρο. Κοινό σχήμα. Στο λέω αυτό γιατί εσύ νομίζεις πως θα πετάξεις από πάνω σου όταν σε πιέζουν και σε αγχώνουν, αλλά η απέναντι δεν θα το καταλάβουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αν σε ενδιαφέρει να δείξεις στη δουλειά ότι έχεις τις ικανότητες να κάνεις πολλά και διάφορα, τότε μπορείς να είσαι απλά λίγο περισσότερο εργατικός. Πάντως θέλει προσοχή ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι απέναντι στους ανώτερους, γιατί μπορεί να νομίζουν άλλα πράγματα και να εκτεθείς στο τέλος της ημέρας. Εξέφρασε τα συναισθήματά σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά παραμένει ένταση από χθες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως μπορείς να γίνεις έντονος, επειδή νομίζεις ότι οι άλλοι δεν σέβονται τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Σιγά! Επομένως μην πιέσεις κανένα! Μην αρχίσεις τα παιχνίδια ελέγχου με όσους δεν συμπαθείς, γιατί αυτά θα φέρουν εντάσεις και καυγάδες.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Συγκέντρωσε τις πληροφορίες που έχεις λάβει τελευταία, ώστε να μπορέσεις να καταλήξεις με ευκολία σε κάποια συμπεράσματα. Φρόντισε να κολλάνε στο μυαλό σου και να μπορούν να εξηγήσουν κάποια σενάρια που ήδη έχεις δημιουργήσει, αλλιώς τσάμπα ο κόπος. Απόφυγε όμως να δώσεις χώρο στους φόβους σου να αναπτυχθούν.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από την ένταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα και μην ξεφύγεις σε αυτά που λες εξαιτίας αυτής. Μη βλέπεις τα πάντα γύρω σου περίεργα, γιατί πολύ απλά δεν είναι! Παράλληλα μη φτιάχνεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας μέσα στο κεφάλι σου, γιατί το πράγμα μπορεί να ξεφύγει εύκολα και μετά να μη μαζεύεται.

