Το κοινό οινόπνευμα που περιέχουν τα απολυμαντικά χεριών ίσως οδεύει προς απαγόρευση, αποκαλύπτουν οι Financial Times.: η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει αν η αιθανόλη πρέπει να αναγνωριστεί ως καρκινογόνος ουσία, κάτι που θα σήμαινε αυτόματα την κατάργηση πολλών προϊόντων, ακόμα και απολυμαντικών για νοσοκομειακή χρήση.

Μέχρι σήμερα τα απολυμαντικά με αιθανόλη θεωρούνται ασφαλή σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος έχει ωστόσο προειδοποιήσει ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου.

Το ίδιο ίσως ισχύει για την απλή έκθεση του δέρματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών (ECHA) συνέστησε στις 10 Οκτωβρίου τον χαρακτηρισμό της αιθανόλης ως τοξικής ουσίας που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών στην εγκυμοσύνη. Το έγγραφο συνιστούσε την αντικατάσταση του οινοπνεύματος σε καθαριστικά και άλλα προϊόντα.

Η επιτροπή της ECHA που εξετάζει τα βιοκτόνα προγραμματίζεται να συνεδριάσει στις 24-27 Νοεμβρίου για να κρίνει αν θα χαρακτηρίσει την αιθανόλη επιβλαβή για τον άνθρωπο. Στη συνέχεια θα αποστείλει σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πάρει την τελική απόφαση.

Η ECHA διευκρίνισε ότι, ακόμα και αν συστήσει απαγόρευση, η αιθανόλη μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπεται για «βιοκτόνο χρήση», εφόσον η έκθεση περιορίζεται σε ασφαλή επίπεδα και δεν βρεθούν κατάλληλα υποκατάστατα.

Απολυμαντικά νοσοκομείων

Το ενδεχόμενο απαγόρευσης της αιθανόλης σε απολυμαντικά προϊόντα φέρεται να έχει θορυβήσει τις υπηρεσίες υγείας.

«Η επίπτωση στα νοσοκομεία θα ήταν τεράστια» είπε στους FT η Αλεξάντρα Πίτερς του Πανεπιστημίου της Γενεύης και του δικτύου «Καθαρά Νοσοκομεία».

«Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις σκοτώνουν κάθε χρόνο περισσότερους ανθρώπους από ό,τι η ελονοσία, η φυματίωση και το AIDS μαζί. H υγιεινή των χεριών, ειδικά με αλκοολούχα διαλύματα, σώζει 16 εκατομμύρια ζωές από λοιμώξεις κάθε χρόνο» είπε.

Η Πίτερς επισήμανε ακόμα ότι η ισοπροπανόλη, η οποία επίσης χρησιμοποιείται σε απολυμαντικά χεριών, είναι ακόμα πιο τοξική, όπως και οι περισσότερες άλλες εναλλακτικές λύσεις.

Η χρήση απλού σαπουνιού παίρνει περισσότερο χρόνο και βλάπτει το δέρμα, είπε η Πίτερς. Σύμφωνα με μελέτη που επικαλέστηκε, χωρίς τη χρήση απολυμαντικών οι νοσοκόμες θα έπρεπε να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι για μισή ώρα κάθε ώρα της ημέρας.

Τον Μάιο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) είχε καλέσει τις εθνικές αρχές υγείας να «καθιερώσουν την απολύμανση χεριών με βάση το αλκοόλ ως κύρια μέθοδο για την υγιεινή των χεριών».