Με αισθητήρες ελέγχει την ποιότητα των υδάτων και του αέρα δήμος της Περιφέρειας

Δίκτυο αισθητήρων που μετράει την ποιότητα των υδάτων και του αέρα εγκαθιστά ο Δήμος Ιωαννιτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκό έργο υλοποιώντας πειραματικές πιλοτικές δράσεις που συνδυάζουν την τεχνολογία, την επιστήμη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύσσονται:

Ένα δίκτυο αισθητήρων για την καταγραφή δεδομένων ποιότητας υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας και της ποιότητας αέρα στην παραλίμνια περιοχή.

Δράσεις ενεργού συμμετοχής πολιτών, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων στη συλλογή δεδομένων αλλά και στην ανάπτυξη εφαρμογών που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση και προωθούν την αλλαγή συμπεριφορών σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση απορριμμάτων και οι μετακινήσεις στην πόλη.

Ενώ ήδη έχει προχωρήσει η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης:

Αισθητήρες ποιότητας αέρα (2) και μετεωρολογικοί σταθμοί (2)

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στο Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος της παραλίμνιας περιοχής.

Αισθητήρες ποιότητας και στάθμης υδάτων (2) στη λίμνη Παμβώτιδα, στην περιοχή της Κυρά Φροσύνης και στο Νησάκι.

Οι ανωτέρω αισθητήρες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του δήμου Ιωαννιτών, επιτρέπουν τη συνεχή καταγραφή δεδομένων που αξιοποιούνται για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων. Σημειώνεται δε ότι, τα δεδομένα που συλλέγονται είναι διαθέσιμα και στους ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς, ενισχύοντας τη συνεργασία για την παραγωγή νέας γνώσης και τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών.

Αισθητήρες κάθε είδους

Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί καινοτόμες συσκευές που προωθούν την άμεση εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας:

Αισθητήρας μέτρησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κάδο σχολικής μονάδας, όπου παράλληλα θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών για την ανακύκλωση.

Αισθητήρες μέτρησης ποσότητας απορριμμάτων (2) σε τουριστικές μονάδες στην παραλίμνια περιοχή όπου παράλληλα θα υλοποιηθούν εργαστήρια για τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων από τις επιχειρήσεις.

Αισθητήρες ποιότητας εδάφους (5) σε καλλιεργούμενες εκτάσεις της Δ.Ε. Παμβώτιδας, με παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τις καλλιεργητικές πρακτικές και τη δυνατότητα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Φορητός αισθητήρας ποιότητας αέρα τοποθετημένος σε ποδήλατο, ώστε οι πολίτες να συμβάλλουν στη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια ποδηλατάδων που οργανώνονται στο πλαίσιο του έργου.

Φορητός αισθητήρας ποιότητας υδάτων της λίμνης, για περιοδική συλλογή δεδομένων σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Ιωαννιτών