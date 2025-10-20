Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Αυτό που ήθελαν οι Green Day το κατάφεραν, και με το παραπάνω. Λες και η μουσική στον 21ο αιώνα προοιώνισε τις πολιτικές αναταραχές, τους πολέμους, τη δυστοπία και τη δυσπιστία προς τα μέσα ενημέρωσης, ο δίσκος που γεννήθηκε από την οργή για το μετα-9/11 κλίμα αναδεικνύεται ως το ροκ άλμπουμ που όρισε τους καιρούς μας.

Σύμφωνα με τα Official Charts και με αφορμή την ετήσια δισκογραφική γιορτή, National Album Day, το American Idiot των Green Day ανακηρύχθηκε ως το εμπορικότερο ροκ και μέταλ στούντιο άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια πρωτιά που επιβεβαιώνει την διαχρονική δύναμη της μουσικής διαμαρτυρίας.

Το θρυλικό άλμπουμ της μπάντας κυριαρχεί στην κορυφή, ξεπερνώντας τους Linkin Park, The Darkness και τους κραταιούς Muse και Foo Fighters, αποδεικνύοντας ότι το μήνυμα του είναι πιο ζωντανό από ποτέ σημειώνει η ιστοσελίδα των OC.

Πολιτικά φορτισμένο, το American Idiot των Green Day, επιβεβαιώνει τη διαχρονική του απήχηση σε μια εποχή που οι κραυγές δυσφορίας του ακούγονται ξανά δυνατά.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε 21 χρόνια πριν, το 2004, και εν μέσω της πολιτικής δυσφορίας που επικρατούσε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τον πόλεμο του Ιράκ.

Αποφασισμένοι να ενσωματώσουν στη δουλειά τους το zeitgeist των καιρών τους, οι Green Day κυκλοφόρησαν τοφιλόδοξο, καυστικό άλμπουμ-διαμαρτυρία που θα άλλαζε την πορεία τους και θα γινόταν ένας παγκόσμιος ύμνος.

Σήμερα και εν όψει της Εθνικής Ημέρας Άλμπουμ 2025 (National Album Day 2025) που είναι αφιερωμένη στη ροκ μουσική, το Official Charts ανακοίνωσε ότι το έβδομο στούντιο άλμπουμ του punk συγκροτήματος από την Καλιφόρνια είναι το μεγαλύτερο σε πωλήσεις και streams ροκ και μέταλ στούντιο άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το American Idiot κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα επίτευγμα που μεταφράζεται σε έσοδα που ξεπερνούν τα 2,99 εκατομμύρια ευρώ.

Διαχρονική κραυγή

Το American Idiot – το οποίο περιλαμβάνει τα Top 10 singles American Idiot, Boulevard of Broken Dreams και «Wake Me Up When September Ends – μπήκε κατευθείαν στο Νο 1 του UK Official Albums Chart τον Σεπτέμβριο του 2004.

Οι στίχοι του, που εμπνεύστηκαν από την άνοδο του Τζορτζ Μπους του νεότερου και την προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αποδεικνύονται σήμερα «διαχρονικοί» εν μέσω της τρέχουσας παγκόσμιας και εγχώριας πολιτικής αστάθειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Official Charts, Μάρτιν Τάλμποτ, υπογράμμισε ακριβώς αυτήν τη διαρκή δύναμη του άλμπουμ.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι, περισσότερο από 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το μήνυμα του άλμπουμ για τη διάψευση της νέας γενιάς παραμένει τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Η διαρκής του δύναμη υπογραμμίζει τη σημασία της μουσικής ως αντανάκλασης και αντίδρασης στο πολιτικό κλίμα της εποχής μας», δήλωσε.

«Φτιάξαμε το «American Idiot» ως ένα άλμπουμ διαμαρτυρίας – ενάντια στον φόβο, ενάντια στα ψέματα, ενάντια στην απάθεια. Ήταν ριψοκίνδυνο, ήταν δυνατό, ήταν προσωπικό – και άλλαξε τα πάντα για εμάς» σχολίασαν οι Green Day. «Το γεγονός ότι εξακολουθεί να έχει απήχηση είκοσι χρόνια μετά, σημαίνει τα πάντα για εμάς».

Muse & Foo Fightes οι πιο επιδραστικοί

Η μπάντα από την Καλιφόρνια δεν είναι μόνη στη λίστα των πιο ισχυρών στη λίστα των Official Charts του του 21ου αιώνα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το εμβληματικό ντεμπούτο των Linkin Park, Hybrid Theory (2000), έναν καθοριστικό δίσκο για την άνοδο του nu-metal με hits όπως τα Ιn The End και Crawling ενώ το πιο δυνατό βρετανικό άλμπουμ στη λίστα είναι το glam-rock ντεμπούτο των The Darkness, Permission to Land (2003).

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση το Fallen των Evanescence με την κορυφαία πεντάδα να συμπληρώνει το τέταρτο άλμπουμ των Muse, Black Holes & Revelations.

Εντυπωσιακή είναι η επιδραστική παρουσία των Muse και των Foo Fighters, καθώς και τα δύο συγκρότημα τοποθετεί τέσσερα άλμπουμ στην πρώτη 40άδα, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους επιρροή στο βρετανικό κοινό.

Τρεις δίσκους στη λίστα έχουν οι Nickelback, ενώ δύο άλμπουμ βρίσκονται οι Blink-182, Green Day, Linkin Park, Paramore και My Chemical Romance.

Στην έκτη θέση, τέλος, βρίσκεται το The Black Parade των My Chemical Romance (2006), το οποίο την επόμενη χρονιά θα γιορτάσει τα 20 του χρόνια, την ώρα που το συγκρότημα από το Νιου Τζέρσεϊ προγραμματίζει μεγάλη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Metal πυγμή

Η Εθνική Ημέρα Άλμπουμ 2025 γιορτάστηκε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου με μια σειρά από αποκλειστικές συλλεκτικές κυκλοφορίες της ροκ σκηνής.

Φέτος, οι Βρετανοί Wolf Alice, Iron Maiden, Nova Twins και Architects είναι οι Album Ambassadors της διοργάνωσης, ενώ η Οξφόρδη ανακηρύχθηκε η πιο επιτυχημένη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου ανά κάτοικο στην παραγωγή ροκ καλλιτεχνών.