20.10.2025 | 09:11
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο Κηφισός και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Ο «γάμος του αιώνα» : Όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι
Ιστορικό Αρχείο 20 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Ο «γάμος του αιώνα» : Όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι

Όσα συνέβησαν πριν και μετά την τελετή και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στις ΗΠΑ

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στις 20 Οκτωβρίου 1968, η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης έχει στραφεί στην Ελλάδα όχι για τα πεπραγμένα της Χούντας, που διανύει το δεύτερο έτος κατάλυσης της Δημοκρατίας, αλλά λόγω του γάμου του  62χρονου έλληνα κροίσου, Αριστοτέλη Ωνάση και της 39χρονης, Τζάκι Κένεντι, χήρας του δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι.

Χαρακτηριστήκε ως ο «γάμος του αιώνα» και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Για τους Αμερικανούς το «αγκάθι» ήταν ότι η χήρα Κένεντι, που τόσο αγάπησε ο αμερικανικός λαός ως πρώτη κυρία, γινόταν πλέον σύζυγος ενός πανίσχυρου, μη αμερικανού, επιχειρηματία.

Γράφουν «ΤΑ ΝΕΑ» της 21ης Οκτωβρίου:

«ΤΑ ΝΕΑ», 21.10.1968, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

«Ο συγκλονιστικώτερος γάμος της εποχής μας έγινε χθες το απόγευμα στο μικρό νησί Σκορπιός του Ιονίου, σε στενώτατο οικογενειακό κύκλο.

»Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, κυρίαρχος των θαλασσών με τα καράβια του, και η Ζακελίν Κέννεντυ, πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, έγιναν σύζυγοι.

«ΤΑ ΝΕΑ», 21.10.1968, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

»Ήταν μια ένωση της φήμης, της ομορφιάς και του αχανούς πλούτου, ρομαντική για ορισμένους, ηθικά απαράδεκτη για άλλους, συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα εν πάση περιπτώσει για όλους σε όλο τον κόσμο.

»Το φυσικό πλαίσιο του γάμου, πάντως, δεν ήταν το αναμενόμενο – ή μεγαλομανής δηλαδή χλιδή και επίδειξη πλούτου.

Νευρικότητα

Ο γάμος έγινε στον Σκορπιό, το ιδιόκτητο νησί του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ιόνιο Πέλαγος. «ΤΟ ΒΗΜΑ» γράφει στις 22 Οκτωβρίου για όσα συνέβησαν.

«Όσοι έζησαν την Κυριακή το απόγευμα στον Σκορπιό αυτές τις στιγμές, δύσκολα θα τις ξεχάσουν.

»Ήσαν οι στιγμές που προηγήθηκαν της τελετής του γάμου όταν ο γαμπρός, η νύφη, τα τέσσερα παιδιά τους και οι λιγοστοί τους προσκεκλημένοι κατέβαιναν από τις σκάλες της “Xριστίνας” (σ.σ. η θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση) για να πάνε στο εκκλησάκι.

»Δύσκολες στιγμές: ένας αλλοιώτικος Ωνάσης, με καταφανή συγκίνηση και τρακ. Μια ανέκφραστη Ζακελίν που οι ματιές της τρεμόπαιζαν ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 22.10.1968, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

»Ένας Αλέξανδρος Ωνάσης που έκανε νευρικές βόλτες στην προκυμαία καπνίζοντας. Η αδελφή του Χριστίνα που χαμογελούσε. Οι μικροί Κέννεντυ, ο Τζων – Τζων και η αδελφή του Καρολίνα που έρριχναν σαστισμένα βλέμματα γύρω τους.

»Οι αδελφές των Τζων και Ρόμπερτ Κέννεντυ Πατ Λώφορντ και Στέφεν Σμιθ, οι πιο ευδιάθετες από όλους. Η μητέρα της Ζακελίν, κυρία Ώτσινκλος.

»Όλα αυτά τα πρόσωπα κάτω από μια συνεχή δοκιμασία φωτογραφικών μηχανών και φακών τηλεοράσεως που απετύπωναν την κάθε γκριμάτσα τους. Μέσα στον μικρό όρμο καΐκια ξέχειλα με δημοσιογράφους και περίεργους κι ένα αεροπλάνο να παίρνη από χαμηλό ύψος την πανοραμική ταινία των γάμων. (…)

«ΤΑ ΝΕΑ», 21.10.1968, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Πάρτι

»Όλα έγιναν πιο εύκολα για όλους από την στιγμή που η Ζακελίν έγινε πλέον κυρία Ωνάση. Έφυγε το τρακ από τον μεγαλοεφοπλιστή, χαμογελούσε ευτυχισμένη η Ζακελίν, χαριτολογούσε με τους δημοσιογράφους που έπεσαν στη θάλασσα με τα ρούχα για να πάνε στο εκκλησάκι, ο Αλέξανδρος και η Καρολίνα έτρεχαν εδώ κι εκεί και μόνος ο μικρός Τζων-Τζων Κέννεντυ, που άλλωστε αγαπά πολύ τον κ. Ωνάση και είναι ενθουσιασμένος με τον Σκορπιό και τα μικρά ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια του, παρέμενε σοβαρός, σιωπηλός σαν να έδειχνε πως δεν μπορούσε να “αφομοιώση” τελείως όλα αυτά που συνέβησαν και συνέβαιναν γύρω του.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 22.10.1968, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» | «ΤΑ ΝΕΑ»

Οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Άρθρο του Observer, που αναδημοσιεύει «ΤΟ ΒΗΜΑ» δύο ημέρες μετά την τελετή, παρουσιάζει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στις ΗΠΑ.

«Οι γάμοι της Κας Κέννεντυ μετά του κ. Ωνάση απηγοήτευσαν μεγάλον τμήμα του αμερικανικού λαού. Εις τας μάζας των θαυμαστών της, ο δεύτερος γάμος της προεκάλεσε λύπην.

»Πολλοί απλώς εξεπλάγησαν, και ολίγοι ενέκριναν την ενέργειαν της γυναίκας που έζησε εκ του πλησίον δύο δολοφονίας. Η λύπη των Αμερικανών ήτο, ενδεχομένως, αναπόφευκτος.

»Εντός της αμερικανικής κοινωνίας, σχεδόν δεν υπήρχε πλέον θέσις διά την Κυρίαν Κέννεντυ. Ήτο μία νέα και όμορφη βασιλομήτωρ εις μίαν αβασίλευτον δημοκρατίαν. Ο ρόλος της ήτο πραγματικώς αφόρητος.

»Η γυναίκα αυτή επέδειξε αξιοθαύμαστον σθένος, παρέμεινεν υψηλά εις την θέσιν της, επροστάτευσε τα τέκνα της χωρίς να υπολογίζη κινδύνους, συνεκίνησε με το θάρρος της, την ευγένειά της και την προσωπικότητά της τα πλήθη.

»Υπερημύνθη της φήμης του δολοφονημένου ανδρός της με υπερηφάνειαν και αποφασιστικότητα. Διετήρησε, τέλος, όπως και ο σύζυγός της, την ανωτερότητα και την απλότητα των πραγματικών αξιών.

»Θα ήτο άδικον να υποστηρίξη κανείς, ότι διά του νέου γάμου της χάνει την αίγλην αυτήν. Ουδέποτε η Τζάκυ υπήρξεν άνθρωπος των συμβιβασμών. Ο γάμος της είναι όλως διαφορετικόν θέμα. Η γυναίκα αυτή πιθανόν να αντιμετωπίση κρίσιν με την Εκκλησίαν.

»Δεν φανταζόμεθα, εν τούτοις, ότι μία τοιαύτη κρίσις θα προεκάλει νέα δυσχερείας διά την άλλοτε πρώτην Κυρίαν των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά τας αντιδράσεις που εσημειώθησαν εις την χώραν αυτήν, διά του νέου γάμου της, υπάρχει διάχυτη η επιθυμία εις το κοινόν, να ιδούν την άλλοτε “βασίλισσάν” των, να ευτυχή».

Στις 24 Ιανουαρίου 1973, 4,5 χρόνια περίπου μετά τον γάμο,  ο 25χρονος γιος του Αριστοτέλη Ωνάση, Αλέξανδρος, χάνει τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δεν θα ξεπεράσει ποτέ το τραγικό αυτό γεγονός και θα φύγει από τη ζωή, δύο χρόνια αργότερα, στις 15 Μαρτίου 1975.

