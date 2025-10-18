Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μάνας και κόρης στην Κίσσαμο – Βίντεο ντοκουμέντο
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων, όταν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, τουρίστριες από την Ιταλία, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο της περιοχής.
Για τον απεγκλωβισμό τους έσπευσαν 15 πυροσβέστες, με 2 οχήματα, καθώς και ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ.
Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, καταγράφεται η προσπάθεια της διάσωσης των δύο γυναικών.
Οι τουρίστριες επιχειρούσαν να διασχίσουν μονοπάτι που συνδέει τον Μπάλο με τα Φαλάσαρνα, όταν εγκλωβίστηκαν.
Παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο Χανίων. Είναι καλά στην υγεία τους.
