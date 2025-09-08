Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης 70χρονης που τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο σε νησίδα – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στις Λιμενικές Αρχές Ιερισσού και Σταυρού, ύστερα από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος για τον τραυματισμό μίας 70χρονης γυναίκας σε δύσβατη περιοχή της νησίδας Καυκανάς στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς, ενώ παράλληλα απέπλευσε το ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαινε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη λιμενική αρχή, στο σημείο μετέβη ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, ενώ απέπλευσε και το ιδιωτικό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος “ΑΝΕΜΟΣ” Λ.Κ. 4200, με επιβαίνοντες κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταυρού.

Στο νοσοκομείο

Η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε με επιτυχία και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ολυμπιάδας.

Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.