Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο

Σε περιπέτεια, εξελίχθηκε η εξόρμηση στην όμορφη Γκιώνα για μια παρέα τριών ατόμων που ξεκίνησε να κατακτήσει την κορυφή του υψηλότερου βουνού της Στερεάς Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το lamiareport, το απόγευμα της Κυριακής σε ένα από τα δύσβατα μονοπάτια του βουνού, το ένα μέλος της παρέας 57 ετών, τραυματίστηκε στο πόδι με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει σε ασφαλές μέρος.

Στο σημείο που τραυματίστηκε έμεινε και ο γιος του, ενώ ο τρίτος της παρέας θέλησε να αναζητήσει βοήθεια.

Τελικά η συγκεκριμένη ιδέα, αποδείχτηκε λάθος καθώς ο ίδιος χάθηκε και οι πυροσβέστες που κλήθηκαν μέσω του «112» ανέλαβαν διπλή αποστολή εντοπισμού, τόσο του τραυματία, όσο και του ατόμου που αποπροσανατολίστηκε μέσα στο δάσος.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Από την Π.Υ. Άμφισσας και τον Διοικητή της Αντιπύραρχο Κώστα Μαραγιάννη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην οποία πήραν μέρος 13 πυροσβέστες από Άμφισσα και Λιδωρίκι, αλλά και 7 συνάδελφοί τους από την 7η ΕΜΑΚ που έσπευσε από τη Λαμία.

Το βράδυ της Κυριακής οι διασώστες εντόπισαν τον τραυματία με το γιο του, όμως λόγω της κατάστασης του σε συνδυασμό με το δύσβατο της περιοχής, ήταν αδύνατο να τον κατεβάσουν με ασφάλεια σε κατοικημένη περιοχή. Ευτυχώς τις πρώτες πρωινές ώρες εντοπίστηκε καλά στην υγεία του και το τρίτο άτομο της παρέας.

Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξε ελικόπτερο προκειμένου να γίνει αεροδιακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας με την αποστολή να ολοκληρώνεται με επιτυχία το πρωί της Δευτέρας.