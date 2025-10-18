DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά μεν με τρόπο που δεν προσδίδει επιπλέον στην κούρασή σου δε. Ωστόσο δες κατάματα τα γεγονότα τα οποία αποφεύγεις εδώ και πολύ καιρό εκεί, καθώς όσο και να θες η πίεση δεν θα σε αφήσει να εθελοτυφλείς για πολύ ακόμη. Συγκεντρώσου και οργανώσου λοιπόν. Αν θες να μπορέσεις να χαλαρώσεις κάποτε!

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να προετοιμαστείς, αλλά ούτε και να δημιουργήσεις κάποια back up plans. Μην κωλώσεις να ψάξεις λύσεις που θα σε βοηθήσουν στα οικονομικά σου θέματα. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου προσφερθεί από τους δικούς σου ανθρώπους. Μην αποφεύγεις τη διαδικασία του να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος γενικώς.