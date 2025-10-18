magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 18.10.2025]
18 Οκτωβρίου 2025

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά μεν με τρόπο που δεν προσδίδει επιπλέον στην κούρασή σου δε. Ωστόσο δες κατάματα τα γεγονότα τα οποία αποφεύγεις εδώ και πολύ καιρό εκεί, καθώς όσο και να θες η πίεση δεν θα σε αφήσει να εθελοτυφλείς για πολύ ακόμη. Συγκεντρώσου και οργανώσου λοιπόν. Αν θες να μπορέσεις να χαλαρώσεις κάποτε!

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να προετοιμαστείς, αλλά ούτε και να δημιουργήσεις κάποια back up plans. Μην κωλώσεις να ψάξεις λύσεις που θα σε βοηθήσουν στα οικονομικά σου θέματα. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου προσφερθεί από τους δικούς σου ανθρώπους. Μην αποφεύγεις τη διαδικασία του να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος γενικώς.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Χαλάρωσε με το να εστιάσεις σε οτιδήποτε βγάζει το δημιουργικό σου κομμάτι προς τα έξω. Εκφράσου μέσω αυτού, αν το θες. Άκου τους φίλους σου, όταν σου λένε πως πρέπει να μαζευτείς και να επικεντρωθείς σε μια κατεύθυνση. Ωστόσο κάντο με ευχαρίστηση. Κοινώς απόφυγε να τα βάλεις μαζί τους, επειδή σου λένε ποιο είναι το σωστό.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από τις εντάσεις ή τις αποκαλύψεις. Βασικά μην πληγωθείς- αν γίνεται! Αν νιώθεις ότι κάπου έχεις κολλήσει, τότε μη διστάσεις καθόλου να ζητήσεις βοήθεια. Έστω από τους δικούς σου ανθρώπους. Για να βρεις αποτελεσματικές λύσεις, πρέπει να ποντάρεις στην συνεννόηση και στην συνεργασία. Μην το ξεχνάς!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Κάνε συζητήσεις με τους φίλους σου και πες τους τα παράπονά σου. Ωστόσο δέξου κι εσύ τα δικά τους. Προσάρμοσε το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου ανάλογα με τις νέες εξελίξεις. Δέξου βοήθεια από τους ανθρώπους με τους οποίους μπορείς να συνεννοηθείς. Κάνε γρήγορα, αλλά αποτελεσματικά αυτά που σου έχουν ανατεθεί για να χαλαρώσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη ζοριστείς να προχωρήσεις μέσα στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί. Στην ένταση και στην έλλειψη συνεννόησης αναφέρομαι. Μη βαριέσαι να τελειώσεις τις δουλειές που εκκρεμούν σχετικά με το σπίτι, γιατί δεν το ξέρεις αυτό που λένε πως ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο; Εκτός αν σου αρέσει να ζορίζεσαι!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επειδή σήμερα θα κληθείς να πάρεις μέρος σε σοβαρές συζητήσεις, φρόντισε να καταπνίξεις το γνωστό σου παιχνίδι εξουσίας μέσω της χρήσης των συναισθημάτων σου. Κοινώς γίνε λίγο πιο σοβαρός και στάσου στο ύψος των περιστάσεων. Αποδέξου το μερίδιο ευθύνης που σου αναλογεί και άσε τα «θα τα πω έξω από τα δόντια εγώ!».

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις τις κινήσεις που πρέπει, ώστε να κλείσεις το deal που κυνηγάς. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να προσεγγίσεις εσύ πρώτος το άτομο που σου έχει γυαλίσει. Με οτιδήποτε κι αν καταπιαστείς πάντως μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί έτσι δεν θα πετύχεις αυτά που επιθυμείς. Κρίμα είναι, δε νομίζεις;

Λέων

Λέων

DO’S: Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά. Παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα πράγματα μεν, περιόρισε τα αχρείαστα έξοδα που κάνεις δε. Έστω και για λίγο. Προσπάθησε να δεις την άλλη πλευρά του νομίσματος, αν τύχει και επανέλθουν κάποιες συζητήσεις που κάποτε σε είχαν πληγώσει. Δες το σαν δεύτερη ευκαιρία, θα πω εγώ.

DON’TS: Μην κωλώσεις να εκφράσεις ούτε όσα νιώθεις, ούτε και όσα σε απασχολούν, καθώς τώρα όχι μόνο μπορείς να το κάνεις, αλλά μπορείς να το κάνεις και με άνεση. Τέλειο; Όχι μόνο αυτά δηλαδή, αλλά και αυτά- τα πολλά- που σε κάνουν να θυμώνεις με το παραμικρό, μπας και το περιορίσεις λίγο αυτό. Μη διστάσεις να γίνεις συναισθηματικός.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Παραδέξου στον εαυτό σου τι είναι αυτό που σε έχει πληγώσει και εξακολουθεί να σε φέρνει σε δύσκολη θέση ακόμα και σήμερα. Μόνο αν το συνειδητοποιήσεις, θα μπορέσεις να περιορίσεις αυτή την αρνητική του επιρροή. Αν υπάρξουν συμπεριφορές που σε γεμίζουν με γλυκόπικρες αναμνήσεις, προτίμησε να κρατήσεις αυστηρή στάση.

DON’TS: Μην επιβαρύνεις το κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις με το να σκέφτεσαι πως είσαι υπό περιορισμό όσον αφορά τις κινήσεις σου ή ότι έχεις ξεμείνει από εναλλακτικές. Μη διστάσεις να το επικοινωνήσεις ανοιχτά στους άλλους για να ξέρουν τι τους γίνεται ή ακόμα και να ζητήσεις βοήθεια. Μην κάνεις τις αλλαγές που θες σήμερα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Προτίμησε να κρατήσεις κάποιες απαραίτητες αποστάσεις και να παραμείνεις παρατηρητικός με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σου. Βρες μια διέξοδο στα προβλήματά σου, ώστε να παραμείνεις ήπιος στις κινήσεις σου. Γίνε ειλικρινής στις συζητήσεις στις οποίες παίρνεις μέρος όσο κι αν δεν θες να αντιμετωπίσεις τις αλήθειες που θα ακούσεις εκεί.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν ούτε να σε πιέσει να εμπλακείς σε καταστάσεις που δεν θες ούτε να μιλήσεις πιο ανοιχτά απ’ ότι προτιμάς. Επειδή σίγουρα θα προσπαθήσουν πολλοί να σε πιέσουν σε αυτό, μην στεναχωρηθείς και μην θυμώσεις. Σιγά και τι έγινε! Μη βγάλεις στο φως τις μυστικές συζητήσεις που κάνεις, αν θες να ωφεληθείς. .

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Δες από μόνος σου τα πάντα έξω από την σφαίρα του πείσματός σου για να μην σε αναγκάσουν οι άλλοι- για το καλό σου. Εστίασε κυρίως στην ουσία των πραγμάτων για να μπορέσεις να σου βρεις ωφέλιμες λύσεις. Πάντως μπορείς να περάσεις στην άμεση δράση και να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που σε κάνουν να νιώθεις πως ξεμένεις πίσω.

DON’TS: Επειδή δεν μπορείς να μην αντιληφθείς το ότι κάποιοι μιλάνε ή δουλεύουν πίσω από την πλάτη σου κατά σου, τότε μη διστάσεις να δουλέψεις πάνω στην πληγή που σου δημιουργεί όλο αυτό για να μπορέσεις να χαλαρώσεις κάπως. Εγώ σε συμβουλεύω να μην είσαι απρόσεκτος στη δουλειά πάντως και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες με αυτό!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σταμάτα τις αμφιβολίες σου από το να σε κρατάνε πίσω. Σταμάτα και τις φοβίες μη τυχόν και εκτεθείς. Πίστεψε στον εαυτό σου. Άκου το ένστικτό σου, αν θες να βρεις λύσεις στα προβλήματα ή να ολοκληρώσεις όσα έχεις να κάνεις. Σκέψου σοβαρά τα ρίσκα που θέλεις να πάρεις- πριν τα πάρεις όμως. Γενικά δηλαδή τσέκαρε ό,τι κι αν κάνεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από τα πρότζεκτ που τρέχουν και μη βιαστείς να τα πιάσεις ξανά από την αρχή. Βασικά ας το θέσω καλύτερα. Μη γίνεις τελειομανής λόγω της πίεσης και του άγχους! Παράλληλα μην αρνείσαι να ζητήσεις βοήθεια από τους συναδέλφους σου, καθώς σου έχουν αποδείξει ουκ ολίγες φορές πως είναι εκεί για σένα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρόσεχε στο τι λες, στο πως, αλλά και στο που το λες. Σταμάτα να χτυπάς στου κουφού την πόρτα, δηλαδή σε αυτούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να σε ακούσουν και να σε καταλάβουν. Είτε πάρε τις αποστάσεις σου είτε συζήτησε με τους φίλους σου για όσα σε απασχολούν, προκειμένου να αποφύγεις να πεις διάφορες αχρείαστες χοντράδες.

DON’TS: Μην επιτρέψεις θέματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά να χαλάσουν είτε την ψυχολογία σου είτε την εικόνα σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, απλά και μόνο επειδή δεν έχεις τη δύναμη να διαχειριστείς κάποιες εντάσεις που θα επανέλθουν στο προσκήνιο. Μη μιλήσεις ούτε πεισματικά, αλλά ούτε και ωμά ή λέγοντας σκληρές αλήθειες.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Διατήρησε τη βαθιά σου διάθεση, αλλά μη γίνεις βαρύς. Γίνε όμως και πιο παρατηρητικός, ώστε να βρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Ωστόσο απόφυγε να συζητήσεις, γιατί τότε θα ακούσεις ωμές απόψεις που καθόλου δεν θα σου αρέσουν, αλλά θα είναι η σκληρή αλήθεια. Κάνε συζητήσεις στη δουλειά για να οφεληθείς στα οικονομικά.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, επειδή κάποιοι θα πουν πράγματα που θα αγγίξουν τις ευαίσθητες χορδές σου. Μπα! Έχεις κι από αυτές; Μην αφήσεις τις ανασφάλειές σου να σε κρατήσουν πίσω από το να βρεις τις λύσεις που πρέπει. Ωστόσο κι εσύ μην αρνηθείς την στήριξη των ατόμων εκείνων που σε νιώθουν και σε καταλαβαίνουν εύκολα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κράτα αποστάσεις για να δείξεις ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια. Αφού δυσκολεύεσαι να το εφαρμόσεις, προσπάθησε έστω να το δείξεις. Κάνε έμμεσες και πλάγιες συζητήσεις για να πάρεις τις πληροφορίες που θες. Πες αυτά που θέλεις- ειδικά αφού έχεις τον κατάλληλο τρόπο- για να δείξεις στους άλλους ότι αυτά που λένε είναι αβάσιμα.

DON’TS: Μην είσαι ούτε τόσο αυστηρός ούτε τόσο ψυχρός όμως σε αυτά που λες. Ωστόσο μην αφήσεις τα δικά σου πιο προσωπικά και πιο εσωτερικά κομμάτια να τα δουν οι απέναντι. Δεν είναι δουλειά τους! Μη διστάσεις να διοργανώσεις κάποιο όμορφο ταξιδάκι- ειδικά στο εξωτερικό- και με την κατάλληλη παρέα, έτσι; If you know what I mean!

