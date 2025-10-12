magazin
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
12.10.2025 | 13:42
Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες
Εβδομαδιαία 12 Οκτωβρίου 2025 | 13:00
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [12.10 – 18.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Απόφυγε να γίνεις υπερβολικός και σταμάτα πια να παρερμηνεύεις τα πάντα. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου, καθώς είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις και κάπως πρέπει να τα προλάβεις όλα. Στα ερωτικά, κάνε ωφέλιμες συζητήσεις με το ταίρι σου για να λύσετε τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν.

DON’TS: Πρόσεξε πολύ να μην κάνεις πράγματα που θα σε οδηγήσουν στο να χάσεις τις ισορροπίες σου, γιατί έτσι κι αλλιώς θα είναι πολλά τα εξωτερικά ερεθίσματα που θα σε σπρώξουν προς τα εκεί. Μην παρασύρεσαι από τα νεύρα σου και μην τα ξεσπάς πάνω στους δικούς σου ανθρώπους. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες, γιατί θα απογοητευτείς μετά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να επαναφέρεις την ασφάλεια στην καθημερινότητά σου, καθώς σου αξίζει να πάρεις μία ανάσα. Πρόσεξε τα επίπεδα της αισιοδοξίας σου, καθώς υπάρχει η τάση αυτά να ξεφύγουν. Από την άλλη όμως πρέπει να ελέγξεις και τον βαθμό στον οποίο αφήνεις την σύγχυση και το χάος που υπάρχει γύρω σου να σε αποπροσανατολίσουν.

DON’TS: Μην πιστεύεις τον οποιονδήποτε σου υπόσχεται πολλά κεράσια. Κοινώς μην αφήνεις τον καθένα να σε πιάνει κορόιδο. Αυτό κράτα το και για τα ερωτικά σου, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά και μην ξοδεύεις αλόγιστα. Παράλληλα μην είσαι υπερβολικός γενικώς. Μην αφήνεις την τελειομανία να διαταράσσει τις διαπροσωπικές σου σχέσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Άρπαξε κάθε ωφέλιμη ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να κοινωνικοποιηθείς και να επιδείξεις το πόσο δημιουργικός άνθρωπος είσαι! Βρες την χαρά και την απόλαυση μέσα στα μικρά, στα απλά και στα καθημερινά. Αυτά είναι και τα καλύτερα άλλωστε! Βρες όμως και τις ισορροπίες σου ανάμεσα τόσο στην αισιοδοξία όσο και στον ρεαλισμό.

DON’TS: Μην σπαταλάς τον χρόνο και τα συναισθήματά σου όπου να’ ναι και ειδικά όχι στα άτομα που σου έχουν αποδείξει ότι είναι λάθος, σωστά; Μην υπόσχεσαι πράγματα που ξέρεις πως δεν μπορείς ή δε γουστάρεις να τηρήσεις. Μην πιστεύεις όμως ούτε κι αυτούς που υπόσχονται πολλά. Του τρελού! Μην αποφεύγεις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στο σπίτι, όσο όμως και στην οικογένειά σου, καθώς πρόκειται για τομείς που έχει γίνει ο κακός χαμός τελευταία. Δες την αλήθεια κατάματα και τα πράγματα γι’ αυτό που είναι και όχι γι’ αυτό που θα ήθελες εσύ να είναι. Ξέρεις πού και πού καλό είναι να είσαι και λίγο ειλικρινής – τόσο με τον εαυτό σου όσο και με τους γύρω σου.

DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Όμως μην πάρεις ούτε αποφάσεις που να βασίζονται είτε στα συναισθήματά σου είτε στις εικόνες που εσύ έχεις δημιουργήσει μέσα στο κεφάλι σου. Έτσι από μόνος σου! Μη γίνεσαι υπερβολικός. Στα ερωτικά, μη βασίζεσαι σε αυτά που επιλέγει να σου δείξει η άλλη πλευρά, γιατί μπορεί να είναι και ψεύτικα.

Λέων

Λέων

DO’S: Δώσε χώρο στις επικοινωνίες και γίνε πιο κοινωνικός, καθώς αυτό είναι που θα σου φτιάξει κατά πολύ το κέφι. Ωστόσο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στις συζητήσεις που κάνεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν παρανοήσεις λόγω της ασάφειας που υπάρχει γύρω σου. Πάρε αποφάσεις όμως με το βλέμμα στραμμένο στην πραγματικότητα.

DON’TS: Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που παρατηρείς. Μη γίνεσαι υπερβολικά αισιόδοξος, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα – καλώς η κακώς. Μην απαιτείς πολλά από τους άλλους, γιατί δεν ξέρω αν είναι ικανοί να στα προσφέρουν. Μην παρασυρθείς από τον γενικότερο ενθουσιασμό σου και αρχίσεις τα μεγάλα και… κούφια λόγια! Μη βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά, γιατί να σου πω πως τελευταία το παράκανες! Επίσης θα σου πω πως πρέπει όχι μόνο να σταματήσεις να ξοδεύεις αλόγιστα, αλλά και να αγνοείς τις λεπτομέρειες που υπάρχουν σε όρους συμφωνιών. Βάλε φρένο στην αισιοδοξία σου. Δες τα πάντα γύρω σου λίγο πιο ρεαλιστικά και σταμάτα να πετάς στα σύννεφα.

DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες, καθώς δεν έχουν όλοι αγνές προθέσεις. Μη βιάζεσαι με τις νέες γνωριμίες, γιατί αυτό που εκ πρώτης όψεως μοιάζει ιδανικό, μπορεί αργότερα να αποδειχτεί ότι χειρότερο, έτσι; Μην επιτρέπεις στα συναισθήματα να θολώνουν εντελώς την κρίση σου. Μην λες ψέματα – είτε σε σένα είτε στους ανθρώπους γύρω σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αν εκμεταλλευτείς τη γοητεία και την αυτοπεποίθηση που έχεις, τότε σίγουρα θα πας πολύ μπροστά αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα μπορείς να περάσεις χρόνο με το να κάνεις πράγματα που σε ευνοούν γενικότερα. Κοινώς να σε φροντίσεις. Στα ερωτικά, βρες τις ισορροπίες σου ανάμεσα στην ειλικρίνεια και στην ηρεμία που θες να υπάρχει.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν κάποιος σου μιλάει με τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρος, γιατί μέσω αυτού μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερα για τις προθέσεις του απ’ όσα πραγματικά σου λέει. Μην εμπιστεύεσαι την πρώτη εντύπωση. Μην τρέχεις πίσω από πράγματα που δεν έχεις ανάγκη, επειδή έτσι σου επιτάσσει ο ενθουσιασμός σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να βρεις την ηρεμία σου. Μέσα σε αυτό το κλίμα σκέψου όσο πιο σοβαρά μπορείς τι είναι αυτό που πραγματικά θες. Παράλληλα βέβαια πρέπει και να ξεκουραστείς, σωστά; Αν δεν το κάνεις να ξέρεις πως η κούραση θα θολώσει την κρίση σου, οπότε άκουσέ με και φρόντισε παραπάνω τον εαυτό σου.

DON’TS: Μην εκνευριστείς με τους ανθρώπους που επικοινωνούν με μπερδεμένο και ασαφή τρόπο. Ίσως μέχρι εκεί μπορούν. Ίσως πάλι το κάνουν εσκεμμένα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Μη δίνεις παραπάνω απ’ όσο αντέχεις. Μην πέσεις με τα μούτρα στον έρωτα, γιατί μπορεί και να μην είναι καν έρωτας – το σκέφτηκες αυτό;

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλό είναι να βρεις τον παλιό και καλό εαυτό σου. Αυτόν δηλαδή που χανόταν μέσα στο πλήθος και γυρνούσε πίσω με δεκάδες νέους φίλους! Παράλληλα κάνε πράγματα που μπορούν να σε βγάλουν από τη βαρετή ρουτίνα σου. Ωστόσο απόφυγε να παρασυρθείς και να πιστέψεις τα πολλά λόγια που στο τέλος φέρνουν μόνο φτώχεια, σωστά;

DON’TS: Μη δεχτείς να αναλάβεις παραπάνω ευθύνες και υποχρεώσεις από όσες μπορείς πραγματικά να πραγματοποιήσεις, γιατί μετά σε βλέπω να κάνεις παρέα με την υπερκόπωση! Μη γίνεσαι παρορμητικός. Ειδικά στα ερωτικά μην αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να σε ωθεί σε αλλεπάλληλες νέες γνωριμίες με τα λάθος όμως άτομα! Μην πατάς τα όρια.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο όμως και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, καθώς ναι μεν θέλεις οι άλλοι να σε συζητάνε, απλά πρέπει να τους δώσεις κάτι θετικό, σωστά; Βελτίωσε λοιπόν τη θέση σου στα επαγγελματικά με το να γίνεις πιο κοινωνικός. Αξιοποίησε και τις νέες γνωριμίες. Βρες ισορροπίες ανάμεσα στο τι περιμένεις και τι ισχύει.

DON’TS: Μην σπαταλάς τον χρόνο και την ενέργειά σου πάνω σε άτομα που σου έχουν αποδείξει ότι δεν θα έκαναν το ίδιο για σένα ή ότι είναι εντελώς ασυνεπής στα λόγια τους. Μην σε ενδιαφέρει και τόσο γενικώς να είσαι καλός με όλους, γιατί ο καλός καλό δεν είδε, σωστά; Μην εστιάζεις μόνο στα επαγγελματικά παραμελώντας εντελώς τα ερωτικά σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Οργάνωσε κάποιο ταξίδι ή έλα σε επαφή με άτομα που σε σπρώχνουν προς την εξέλιξη, καθώς αυτά είναι που χρειάζεσαι για να ανανεωθείς. Από την άλλη μπορείς να ψαχτείς, ώστε να εμπλουτίσεις με κάποιον τρόπο τις γνώσεις σου. Καλό είναι να ψάξεις να κάνεις κάτι που είναι διαφορετικό και μπορεί να σε βγάλει από την ρουτίνα σου.

DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες και μην πιστεύεις αυτούς που σου υπόσχονται πολλά. Να σου πω που συνήθως αυτοί είναι που δε δίνουν και τίποτα πίσω, σωστά; Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, απλά και μόνο επειδή νιώθεις λίγο παραπάνω αισιόδοξος. Αν είσαι ελεύθερος, μη βιαστείς να επενδύσεις και να εξιδανικεύσεις κάποιο νέο αμόρε.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στα ερωτικά, όσο όμως και στα οικονομικά σου. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να νιώσεις πιο ασφαλής ή να βελτιώσεις την πεσμένη σου ψυχολογία. Παράλληλα βρες τις χαμένες σου ισορροπίες με το να πιστέψεις μόνο αυτά που βλέπεις εσύ ο ίδιος με τα ματάκια σου και όχι όσα προσπαθούν να σου «πουλήσουν» οι άλλοι.

DON’TS: Μη ζεις μόνο με την ελπίδα πως κάτι θα αλλάξει μαγικά, γιατί αυτό σε κρατάει μακριά από τη δράση, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν αυτή την εβδομάδα με τους δικούς σου ανθρώπους. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να επενδύσεις, απλά και μόνο επειδή νιώθεις έντονη έλξη ή δεν θες να είσαι άλλο πια μόνος.

Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

inWellness
inTown
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior
«Μαργαριτάρι των Αντιλλών» 12.10.25

Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior

Για τη 10η επέτειο του πρότζεκτ Dior Lady Art, ο αϊτινοαμερικανός καλλιτέχνης Πατρίκ Εζέν μεταμορφώνει την εμβληματική τσάντα του οίκου σε ένα έργο που μιλά για ρίζες, ανθεκτικότητα και πολιτιστική μνήμη

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
«Έχω πολλά ακόμα να κάνω» – Ο Μάικλ Τζ. Φοξ παραμένει αισιόδοξος στον αγώνα του με το Πάρκινσον
Δυνατός 11.10.25

«Έχω πολλά ακόμα να κάνω» - Ο Μάικλ Τζ. Φοξ παραμένει αισιόδοξος στον αγώνα του με το Πάρκινσον

Ο 65χρονος ηθοποιός, Μάικλ Τζ. Φοξ, της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον» μίλησε για την υγεία του, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη νευροεκφυλιστική νόσο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
Επικαιρότητα 12.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στην μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC), με την οποία αναγνωρίζονταν ως νόμιμες η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου»

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
«Ραγδαία επιδείνωση» 12.10.25

Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης ότι «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία»

Σύνταξη
LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 12.10.25

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Athens Kallithea – Ολυμπιακός Β’ για τη 5η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το Action 24.

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης – Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες
Ελλάδα 12.10.25

Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός λόγω βλάβης - Εγκλωβισμένοι σε απόκρημνο σημείο οι επιβάτες

Στο σημείο που ακινητοποιήθηκε ο Οδοντωτός σπεύδει η ΕΜΑΚ - Το δεύτερο βαγόνι που στάλθηκε για την παραλαβή των εγκλωβισμένων επιβατών παρουσίασε επίσης βλάβη

Σύνταξη
Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior
«Μαργαριτάρι των Αντιλλών» 12.10.25

Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior

Για τη 10η επέτειο του πρότζεκτ Dior Lady Art, ο αϊτινοαμερικανός καλλιτέχνης Πατρίκ Εζέν μεταμορφώνει την εμβληματική τσάντα του οίκου σε ένα έργο που μιλά για ρίζες, ανθεκτικότητα και πολιτιστική μνήμη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πλαστή η πινακίδα στο σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας
Συμβόλαιο θανάτου; 12.10.25

Πλαστή η πινακίδα στο σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πινακίδα που είχε τοποθετήσει ο δράστης στο λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησε στο έγκλημα στη Φοινικούντα ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε άλλο δίκυκλο

Σύνταξη
Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει το τραγούδι σε σημεία της πόλης.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος
Μπάσκετ 12.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος

LIVE: ΑΕΚ – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανιώνιος για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ισπανία: Σαρώνει τη Βαλένθια η καταιγίδα Alice – Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)
Ακυρώσεις πτήσεων 12.10.25

Σαρώνει την Ισπανία η καταιγίδα Alice - Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα (βίντεο)

Διάδρομοι προσγείωσης και τμήματα κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Ίμπιζα στην Ισπανία πλημμύρισαν, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να προστατευθούν από τα νερά που έπεφταν από την οροφή

Σύνταξη
Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»
Cosmopoética 12.10.25

Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»

Ανάμεσα σε δύο γλώσσες και δύο πατρίδες, ο Τζούνοτ Ντίαζ επιστρέφει με νέο έργο και μιλά στην Κόρδοβα για τη μετανάστευση, τη γλώσσα και τη σκληρότητα μιας εποχής χωρίς όρια

Σύνταξη
Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt
English edition 12.10.25

Greece, Cyprus Invited to Gaza Summit in Egypt

Washington has significantly expanded the list of invitees, adding Spain, Japan, Azerbaijan, Armenia, Hungary, India, El Salvador, Cyprus, Greece, Bahrain, Kuwait, and Canada to the gathering, which will take place in the Red Sea resort of Sharm El Sheikh

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25 Upd: 12:44

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
