DO’S: Απόφυγε να γίνεις υπερβολικός και σταμάτα πια να παρερμηνεύεις τα πάντα. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου, καθώς είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις και κάπως πρέπει να τα προλάβεις όλα. Στα ερωτικά, κάνε ωφέλιμες συζητήσεις με το ταίρι σου για να λύσετε τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν.

DON’TS: Πρόσεξε πολύ να μην κάνεις πράγματα που θα σε οδηγήσουν στο να χάσεις τις ισορροπίες σου, γιατί έτσι κι αλλιώς θα είναι πολλά τα εξωτερικά ερεθίσματα που θα σε σπρώξουν προς τα εκεί. Μην παρασύρεσαι από τα νεύρα σου και μην τα ξεσπάς πάνω στους δικούς σου ανθρώπους. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες, γιατί θα απογοητευτείς μετά.