Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [12.10 – 18.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Σοκ με τη δολοφονία 21χρονου - Προσπάθησε να σταματήσει καβγά και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι
- Γιατί ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών - Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο
- Αλλάζει πρόσωπο η αγορά διαμερισμάτων στην Αθήνα - Ανακατασκευές, τάσεις και αλλαγή φιλοσοφίας
- Εστάλησαν 218.000 «ραβασάκια» για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας - Η προθεσμία πριν το πρόστιμο
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Απόφυγε να γίνεις υπερβολικός και σταμάτα πια να παρερμηνεύεις τα πάντα. Θέλει μεγαλύτερη προσοχή ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου, καθώς είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις και κάπως πρέπει να τα προλάβεις όλα. Στα ερωτικά, κάνε ωφέλιμες συζητήσεις με το ταίρι σου για να λύσετε τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν.
DON’TS: Πρόσεξε πολύ να μην κάνεις πράγματα που θα σε οδηγήσουν στο να χάσεις τις ισορροπίες σου, γιατί έτσι κι αλλιώς θα είναι πολλά τα εξωτερικά ερεθίσματα που θα σε σπρώξουν προς τα εκεί. Μην παρασύρεσαι από τα νεύρα σου και μην τα ξεσπάς πάνω στους δικούς σου ανθρώπους. Μην έχεις υψηλές προσδοκίες, γιατί θα απογοητευτείς μετά.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να επαναφέρεις την ασφάλεια στην καθημερινότητά σου, καθώς σου αξίζει να πάρεις μία ανάσα. Πρόσεξε τα επίπεδα της αισιοδοξίας σου, καθώς υπάρχει η τάση αυτά να ξεφύγουν. Από την άλλη όμως πρέπει να ελέγξεις και τον βαθμό στον οποίο αφήνεις την σύγχυση και το χάος που υπάρχει γύρω σου να σε αποπροσανατολίσουν.
DON’TS: Μην πιστεύεις τον οποιονδήποτε σου υπόσχεται πολλά κεράσια. Κοινώς μην αφήνεις τον καθένα να σε πιάνει κορόιδο. Αυτό κράτα το και για τα ερωτικά σου, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά και μην ξοδεύεις αλόγιστα. Παράλληλα μην είσαι υπερβολικός γενικώς. Μην αφήνεις την τελειομανία να διαταράσσει τις διαπροσωπικές σου σχέσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Άρπαξε κάθε ωφέλιμη ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να κοινωνικοποιηθείς και να επιδείξεις το πόσο δημιουργικός άνθρωπος είσαι! Βρες την χαρά και την απόλαυση μέσα στα μικρά, στα απλά και στα καθημερινά. Αυτά είναι και τα καλύτερα άλλωστε! Βρες όμως και τις ισορροπίες σου ανάμεσα τόσο στην αισιοδοξία όσο και στον ρεαλισμό.
DON’TS: Μην σπαταλάς τον χρόνο και τα συναισθήματά σου όπου να’ ναι και ειδικά όχι στα άτομα που σου έχουν αποδείξει ότι είναι λάθος, σωστά; Μην υπόσχεσαι πράγματα που ξέρεις πως δεν μπορείς ή δε γουστάρεις να τηρήσεις. Μην πιστεύεις όμως ούτε κι αυτούς που υπόσχονται πολλά. Του τρελού! Μην αποφεύγεις συζητήσεις που πρέπει να γίνουν.
Καρκίνος
DO’S: Επικεντρώσου τόσο στο σπίτι, όσο όμως και στην οικογένειά σου, καθώς πρόκειται για τομείς που έχει γίνει ο κακός χαμός τελευταία. Δες την αλήθεια κατάματα και τα πράγματα γι’ αυτό που είναι και όχι γι’ αυτό που θα ήθελες εσύ να είναι. Ξέρεις πού και πού καλό είναι να είσαι και λίγο ειλικρινής – τόσο με τον εαυτό σου όσο και με τους γύρω σου.
DON’TS: Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις. Όμως μην πάρεις ούτε αποφάσεις που να βασίζονται είτε στα συναισθήματά σου είτε στις εικόνες που εσύ έχεις δημιουργήσει μέσα στο κεφάλι σου. Έτσι από μόνος σου! Μη γίνεσαι υπερβολικός. Στα ερωτικά, μη βασίζεσαι σε αυτά που επιλέγει να σου δείξει η άλλη πλευρά, γιατί μπορεί να είναι και ψεύτικα.
Λέων
DO’S: Δώσε χώρο στις επικοινωνίες και γίνε πιο κοινωνικός, καθώς αυτό είναι που θα σου φτιάξει κατά πολύ το κέφι. Ωστόσο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στις συζητήσεις που κάνεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν παρανοήσεις λόγω της ασάφειας που υπάρχει γύρω σου. Πάρε αποφάσεις όμως με το βλέμμα στραμμένο στην πραγματικότητα.
DON’TS: Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που παρατηρείς. Μη γίνεσαι υπερβολικά αισιόδοξος, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα – καλώς η κακώς. Μην απαιτείς πολλά από τους άλλους, γιατί δεν ξέρω αν είναι ικανοί να στα προσφέρουν. Μην παρασυρθείς από τον γενικότερο ενθουσιασμό σου και αρχίσεις τα μεγάλα και… κούφια λόγια! Μη βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.
Παρθένος
DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά, γιατί να σου πω πως τελευταία το παράκανες! Επίσης θα σου πω πως πρέπει όχι μόνο να σταματήσεις να ξοδεύεις αλόγιστα, αλλά και να αγνοείς τις λεπτομέρειες που υπάρχουν σε όρους συμφωνιών. Βάλε φρένο στην αισιοδοξία σου. Δες τα πάντα γύρω σου λίγο πιο ρεαλιστικά και σταμάτα να πετάς στα σύννεφα.
DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες, καθώς δεν έχουν όλοι αγνές προθέσεις. Μη βιάζεσαι με τις νέες γνωριμίες, γιατί αυτό που εκ πρώτης όψεως μοιάζει ιδανικό, μπορεί αργότερα να αποδειχτεί ότι χειρότερο, έτσι; Μην επιτρέπεις στα συναισθήματα να θολώνουν εντελώς την κρίση σου. Μην λες ψέματα – είτε σε σένα είτε στους ανθρώπους γύρω σου.
Ζυγός
DO’S: Αν εκμεταλλευτείς τη γοητεία και την αυτοπεποίθηση που έχεις, τότε σίγουρα θα πας πολύ μπροστά αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα μπορείς να περάσεις χρόνο με το να κάνεις πράγματα που σε ευνοούν γενικότερα. Κοινώς να σε φροντίσεις. Στα ερωτικά, βρες τις ισορροπίες σου ανάμεσα στην ειλικρίνεια και στην ηρεμία που θες να υπάρχει.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν κάποιος σου μιλάει με τρόπο που δεν είναι ξεκάθαρος, γιατί μέσω αυτού μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερα για τις προθέσεις του απ’ όσα πραγματικά σου λέει. Μην εμπιστεύεσαι την πρώτη εντύπωση. Μην τρέχεις πίσω από πράγματα που δεν έχεις ανάγκη, επειδή έτσι σου επιτάσσει ο ενθουσιασμός σου.
Σκορπιός
DO’S: Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να βρεις την ηρεμία σου. Μέσα σε αυτό το κλίμα σκέψου όσο πιο σοβαρά μπορείς τι είναι αυτό που πραγματικά θες. Παράλληλα βέβαια πρέπει και να ξεκουραστείς, σωστά; Αν δεν το κάνεις να ξέρεις πως η κούραση θα θολώσει την κρίση σου, οπότε άκουσέ με και φρόντισε παραπάνω τον εαυτό σου.
DON’TS: Μην εκνευριστείς με τους ανθρώπους που επικοινωνούν με μπερδεμένο και ασαφή τρόπο. Ίσως μέχρι εκεί μπορούν. Ίσως πάλι το κάνουν εσκεμμένα. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δικό σου πρόβλημα. Μη δίνεις παραπάνω απ’ όσο αντέχεις. Μην πέσεις με τα μούτρα στον έρωτα, γιατί μπορεί και να μην είναι καν έρωτας – το σκέφτηκες αυτό;
Τοξότης
DO’S: Καλό είναι να βρεις τον παλιό και καλό εαυτό σου. Αυτόν δηλαδή που χανόταν μέσα στο πλήθος και γυρνούσε πίσω με δεκάδες νέους φίλους! Παράλληλα κάνε πράγματα που μπορούν να σε βγάλουν από τη βαρετή ρουτίνα σου. Ωστόσο απόφυγε να παρασυρθείς και να πιστέψεις τα πολλά λόγια που στο τέλος φέρνουν μόνο φτώχεια, σωστά;
DON’TS: Μη δεχτείς να αναλάβεις παραπάνω ευθύνες και υποχρεώσεις από όσες μπορείς πραγματικά να πραγματοποιήσεις, γιατί μετά σε βλέπω να κάνεις παρέα με την υπερκόπωση! Μη γίνεσαι παρορμητικός. Ειδικά στα ερωτικά μην αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να σε ωθεί σε αλλεπάλληλες νέες γνωριμίες με τα λάθος όμως άτομα! Μην πατάς τα όρια.
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο όμως και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, καθώς ναι μεν θέλεις οι άλλοι να σε συζητάνε, απλά πρέπει να τους δώσεις κάτι θετικό, σωστά; Βελτίωσε λοιπόν τη θέση σου στα επαγγελματικά με το να γίνεις πιο κοινωνικός. Αξιοποίησε και τις νέες γνωριμίες. Βρες ισορροπίες ανάμεσα στο τι περιμένεις και τι ισχύει.
DON’TS: Μην σπαταλάς τον χρόνο και την ενέργειά σου πάνω σε άτομα που σου έχουν αποδείξει ότι δεν θα έκαναν το ίδιο για σένα ή ότι είναι εντελώς ασυνεπής στα λόγια τους. Μην σε ενδιαφέρει και τόσο γενικώς να είσαι καλός με όλους, γιατί ο καλός καλό δεν είδε, σωστά; Μην εστιάζεις μόνο στα επαγγελματικά παραμελώντας εντελώς τα ερωτικά σου.
Υδροχόος
DO’S: Οργάνωσε κάποιο ταξίδι ή έλα σε επαφή με άτομα που σε σπρώχνουν προς την εξέλιξη, καθώς αυτά είναι που χρειάζεσαι για να ανανεωθείς. Από την άλλη μπορείς να ψαχτείς, ώστε να εμπλουτίσεις με κάποιον τρόπο τις γνώσεις σου. Καλό είναι να ψάξεις να κάνεις κάτι που είναι διαφορετικό και μπορεί να σε βγάλει από την ρουτίνα σου.
DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες και μην πιστεύεις αυτούς που σου υπόσχονται πολλά. Να σου πω που συνήθως αυτοί είναι που δε δίνουν και τίποτα πίσω, σωστά; Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις, απλά και μόνο επειδή νιώθεις λίγο παραπάνω αισιόδοξος. Αν είσαι ελεύθερος, μη βιαστείς να επενδύσεις και να εξιδανικεύσεις κάποιο νέο αμόρε.
Ιχθύες
DO’S: Επικεντρώσου τόσο στα ερωτικά, όσο όμως και στα οικονομικά σου. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να νιώσεις πιο ασφαλής ή να βελτιώσεις την πεσμένη σου ψυχολογία. Παράλληλα βρες τις χαμένες σου ισορροπίες με το να πιστέψεις μόνο αυτά που βλέπεις εσύ ο ίδιος με τα ματάκια σου και όχι όσα προσπαθούν να σου «πουλήσουν» οι άλλοι.
DON’TS: Μη ζεις μόνο με την ελπίδα πως κάτι θα αλλάξει μαγικά, γιατί αυτό σε κρατάει μακριά από τη δράση, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τις εντάσεις που μπορεί να προκύψουν αυτή την εβδομάδα με τους δικούς σου ανθρώπους. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να επενδύσεις, απλά και μόνο επειδή νιώθεις έντονη έλξη ή δεν θες να είσαι άλλο πια μόνος.
- Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική αύξηση αστέγων σε όλη την Ένωση
- ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Ντροπή – Η εμπλοκή του Στρατού είναι απαράδεκτη
- ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση κοιμόταν επί ένα μήνα σε δύο κορυφαία εθνικά θέματα
- Σπουδαίο επίτευγμα από τον Βαλμπουενά: Έφτασε τα 800 ματς καριέρας (pic)
- Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
- Τσουκαλάς για Ρούτσι: Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης – Επέλεξε την τακτική με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις