Βραζιλιάνα έπιασε τον σύντροφό της να την απατά στο γήπεδο, τον χαστούκισε και… έφυγε με την ερωμένη! (vid)

Ένα φοβερό περιστατικό συνέβη στην Serie A της Βραζιλίας και στην αναμέτρηση της Σπορτ Ρεσίφε με την Σεαρά, όπου έγινε μέσα σε λίγα λεπτά viral.

Συγκεκριμένα μία οπαδός εντόπισε τον σύντροφό της να κάθεται μαζί με μια άλλη γυναίκα, πλησίασε το ζευγάρι και, ειρωνικά, χειροκροτεί τον σύντροφό της.

Ένας θεατής κατέγραψε ολόκληρη τη σκηνή και μοιράστηκε το βίντεο σε λογαριασμό στο Instagram, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η γυναίκα ξεκίνησε να χαστουκίζει τον σύντροφο της.

«Να κοιτάς, για να δεις ποιος είσαι», του είπε κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, όπως ακούγεται στο βίντεο και συνέχισε στην ερωμένη λέγοντας: «Για να ξέρεις ότι είναι γυναικάς, κατάλαβες; Δεν θα μείνει μόνο μαζί σου».

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

Αξίζει να σημειωθεί πως στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, φαίνεται όλη η ακολουθία των γεγονότων, από τη στιγμή της αποκάλυψης έως τη στιγμή που οι δύο γυναίκες αποχωρούν μαζί από το γήπεδο. Ένας θεατής που βιντεοσκοπούσε τη σκηνή ανέφερε ότι ο άνδρας είχε ήδη αποχωρήσει μόνος του μετά από όλη αυτή τη φασαρία.