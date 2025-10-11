Το χαμόγελο επέστρεψε στην Βραζιλία

Η εμφάνιση της Βραζιλίας στο φιλικό με τη Νότιο Κορέα, στο οποίο οι Βραζιλιάνοι επικράτησαν με 5-0, μπορεί να είναι η αρχή μιας νέας εποχής για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τις αποτυχίες στις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων.

Brasil siendo Brasil 🇧🇷 Porque la armaron desde atrás, con ‘Jogo Bonito’ y marcaron este golazo ante Corea del Sur 🥲pic.twitter.com/Hs64aBYfzR — Tito Puccetti (@titopuccettic) October 10, 2025

Σίγουρα, η εντυπωσιακή νίκη με 5-0 δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά η καλή απόδοση σε συνδυασμό με την παρουσία του Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της Σελεσάο, κάνει τους Βραζιλιάνους να… χαμογελάσουν.

Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως το χαμόγελο είχε λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Εθνική ομάδα της Βραζιλίας και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον αγώνα με τους Νοτιοκορεάτες, φανερώνουν πόσο ανάγκη είχαν οι Βραζιλιάνοι, να ξαναδούν την ομάδα τους να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.

🇧🇷¡¡GOLAZO DEL EQUIPO DE ANCELOTTI!! Una secuencia de pases perfecta: Brasil la movió con paciencia y Rodrygo selló la jugada para poner el 2-0 vs Corea del Sur.pic.twitter.com/k2fGDFH1n9 — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 10, 2025

«Το jogo bonito» επέστρεψε έγραψαν οι περισσότεροι, εκθειάζοντας το επιθετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε η Εθνική ομάδα της Βραζιλίας απέναντι στη Νότια Κορέα και ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός είχε ν’ ακουστεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όχι, τα προβλήματα της Βραζιλίας δεν λύθηκαν ως δια μαγείας, αλλά είναι ξεκάθαρο πως αυτή την στιγμή υπάρχει μια αισιοδοξία που «πηγάζει» από την παρουσία του Αντσελότι στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας.

I got my joy back 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/wgU9DzUCB0 — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) October 10, 2025

Ο Ιταλός βέβαια γνωρίζει καλύτερα απ’ τον καθένα πως έχει δουλειά μπροστά του, ώστε να παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μια ομάδα ικανή να διεκδικήσει το τρόπαιο και τα χρονικά περιθώρια είναι στενά.

Ωστόσο οι Βραζιλιάνοι είδαν την ομάδα τους να παίζει βάσει αρχών και να διαλύει την αμυντική γραμμή της Νοτίου Κορέας, αλλά επαναλαμβάνουμε πως κανείς δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα μετά από ένα φιλικό.

GOLAAAAAÇO DO BRASIL! GOOOOOOLAÇO DO NOSSO CAMISA 10! ⚽🇧🇷 Vini Jr dispara pelo lado esquerdo, Casemiro devolve com classe, e Rodrygo limpa a marcação e manda pro fundo da rede! JOGADA COM DNA BRASILEIRO! 💛💚 🇰🇷 0-2 🇧🇷 🎥 CBF TV pic.twitter.com/7P7VL7f5tv — brasil (@CBF_Futebol) October 10, 2025

Αυτή η εμφάνιση όμως αποδείχθηκε αρκετή για να επιστρέψουν τα χαμόγελα στην Εθνική ομάδα της Βραζιλίας κι αυτό είχαν μεγάλη ανάγκη οι Βραζιλιάνοι. Το ζητούμενο βεβαίως είναι η διάρκεια και ο Αντσελότι ξέρει πως έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή, καθώς όλη η χώρα περιμένει την εικόνα της Σελεσάο στο Μουντιάλ του 2026.