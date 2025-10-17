newspaper
Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 07:48

Βραζιλία: Έκαναν τσακωτό ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού

Και οι δύο αρνήθηκαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις - Ο ιερέας ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του επειδή χρειαζόταν ένα ντους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Χαμός στη Βραζιλία μετά την ανάρτηση ενός βίντεο με πρωταγωνιστή έναν ημίγυμνο ιερέα, την ερωμένη του και τον αρραβωνιαστικό της που τους έκανε τσακωτούς.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που οργισμένοι άνδρες μπήκαν στο σπίτι του αιδεσιμότατου Luciano Braga Simplicio και τον βρήκαν ημίγυμνο ψάχνοντας για την ερωμένη του.

Ο Simplicio φέρεται να είχε κρυφά μεταφέρει τη γυναίκα στο σπίτι του δίπλα στην εκκλησία όταν ο αρραβωνιαστικός της έλειπε από την πόλη.

Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου ο ιερέας που φοράει μόνο ένα κολλητό σορτς έρχεται αντιμέτωπος με την οργή των ανδρών – ανάμεσά τους και ο αρραβωνιαστικός της ερωμένης του – που του ζητούν να ανοίξει μια πόρτα πίσω από την οποία κρυβόταν η γυναίκα.

Αφού η πόρτα του μπάνιου δεν άνοιγε από τα χτυπήματα του ιερέα, τότε ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας άρπαξε ένα σκαμνί και την έσπασε.

Εκεί βρήκαν την 21χρονη κρυμμένη κάτω από το νιπτήρα να φοράει μόνο ένα μπλουζάκι και ένα σορτς με την ίδια να βάζει τα κλάματα μετά την ανακάλυψή της.

Τόσο η γυναίκα όσο και ο ιερέας αρνήθηκαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις. Ο ιερέας ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του επειδή χρειαζόταν ένα ντους μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας στην εκκλησία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο αξιωματούχοι της Επισκοπής του Ντιαμαντίνο που εποπτεύει την εκκλησία στην οποία ιερουργεί ο ιερέας ξεκίνησαν έρευνα για τις πράξεις του.

Στόχος της έρευνας αν ο ιερέας παραβίασε τον Κώδικα Κανονικού Δικαίου του 1983, ο οποίος απαγορεύει στους ιερείς της Λατινικής Εκκλησίας να συνάπτουν συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή Μαδούρο
«Ψέματα και σαπίλα» 17.10.25

Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: «Βρομιά» τα περί συνωμοσίας μου κατά του Μαδούρο

«Δεν έχουν ηθική, ούτε αρχές, διασπείρουν ψέματα και σαπίλα», ήταν η αντίδραση της αντιπροέδρου της Βενεζουέλας στην είδηση ότι διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ την ανατροπή του Μαδούρο.

Σύνταξη
Κίνα: «Απολύτως κατασκευασμένες και αστήριχτες» οι κατηγορίες της Βρετανίας για κατασκοπεία
«Κατασκευασμένες» 17.10.25

Εντονη αντίδραση της Κίνας για κατηγορίες κατασκοπείας στη Βρετανία

Εντονα αντέδρασε η Κίνα στη δημοσιοποίηση καταθέσεων μαρτύρων από τη Βρετανία σχετικά με υπόθεση κατασκοπείας, τις κατηγορίες για την οποία θεωρεί «απολύτως κατασκευασμένες».

Σύνταξη
Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για τον επαναπατρισμό όλων των νεκρών ομήρων
Γάζα 17.10.25

Η Χαμάς επαναλαμβάνει ότι θα παραδώσει όλους τους νεκρούς ομήρους

«Η διαδικασία επιστροφής των πτωμάτων ισραηλινών αιχμαλώτων μπορεί να απαιτήσει ορισμένο χρόνο», δηλώνει η Χαμάς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της να τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

«Αν συνεχίσουν, θα τους σκοτώσουμε» – Ο Τραμπ απειλεί τη Χαμάς για τις εκτελέσεις στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αν συνεχιστούν οι δολοφονίες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Ενώ ο Νετανιάχου είπε ότι θα καταπολεμήσει την «τρομοκρατία με πλήρη ισχύ».

Σύνταξη
Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες
ΗΠΑ 16.10.25

Το μυστήριο γύρω από το παράξενο ατύχημα κοντά στην Area 51 βαθαίνει καθώς το FBI ξεκινά έρευνες

Η Area 51 έχει ιστορικά συνδεθεί με μυστικά πειραματικά αεροσκάφη, όπως το F-117 Nighthawk και το μυστικό τζετ RAT55, το οποίο πρόσφατα εντοπίστηκε να πετά πάνω από την περιοχή

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας καταγράφει με μοναδική δύναμη στο βιβλίο του τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, το 2015-2019

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
