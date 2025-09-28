Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ένα ουρουγουανός πρώην ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στη Βολιβία, συνελήφθη στην πόλη Σάλτο στη Βόρεια Ουρουγουάη.

Οι βολιβιανές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία με στόχο την έκδοσή του, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Συνελήφθη ιερέας στην Ουρουγουάη για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά σε οικοτροφείο

«Ο πρώην ιερέας Χουάν Χ.Σ.Τ., 51 ετών, συνελήφθη. Κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων που φέρονται να διαπράχθηκαν εναντίον ανηλίκων σε οικοτροφείο της περιοχής Κοτσαμπάμπα το 2007», ανακοίνωσε η Μαρία Λουίσα Χερέρα, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων του γραφείου του γενικού εισαγγελέα της Βολιβίας.

Oι καταγγελίες τον θέλουν να έχει κακομεταχειριστεί ως και 30 παιδιά στο εν λόγω ίδρυμα.

Τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται ο συλληφθείς συνέβησαν στην Ταπακαρί, μια φτωχή πόλη 23.000 κατοίκων κοντά στην Κοτσαμπάμπα, μεταδίδει το ΑΠΕ. Ο ουρουγουανός ιερέας έφθασε εκεί το 2005 για να διευθύνει την πτέρυγα αρρένων του οικοτροφείου Άνχελ Τζέλμι, που φιλοξενούσε 72 παιδιά ηλικίας 8-17 ετών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στην κοινή γνώμη, ενώ αναμένονται περαιτέρω νομικές διαδικασίες.