Ο 32χρονος Alberto Ravagnani δεν είναι ένας τυπικός καθολικός ιερέας. Ο 32χρονος, για τον οποίο μιλά όλη η Ιταλία, έχει κερδίσει ένα νεανικό κοινό που τον ακολουθεί πιστά.

Στόχος του, όπως ο ίδιος λέει σε συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA, όλα αυτά τα χρόνια ήταν να φέρει την εκκλησία κοντά στη νέα γενιά, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόσφατη διαφήμιση ωστόσο στο προφίλ του στο Instagram, στο οποίο τον ακολουθούν πάνω από 270.000 άτομα, για εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής, παραπέμπει περισσότερο σε lifestyle influencer παρά σε ιερωμένο, ανοίγοντας έτσι έναν κύκλο συζήτησης για τα όρια που πρέπει να μπαίνουν μεταξύ πίστης και αυτοπροβολής.

«Αυτό που κάνω εγώ είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο και ακόμα είμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια και τα κριτήρια για να δούμε αν είναι σωστό ή όχι», λέει ο ίδιος μιλώντας στο «Buongiorno».

«Πολύ έχουν σχολιάσει αρνητικά γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν πώς ένας ιερέας αντί να είναι ο τυπικός και να κάνει αυτά που έχουμε συνηθίσει, κάνει κάτι τελείως διαφορετικό».

Όπως λέει ο ίδιος, τα χρήματα που βγάζει από τις συνεργασίες που κάνει, τα χρησιμοποιεί προκειμένου να αγοράζει τον εξοπλισμό για τα podcasts και τα βίντεο που φτιάχνει.

«Είναι νέος δρόμος για να βάλεις μέσα στην Εκκλησία όσους βρίσκονται από έξω», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι καινούριο, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να συνδεθεί με τις άλλες δραστηριότητες της Εκκλησίας», λέει ο 32χρονος ιερέας – influencer στο MEGA.