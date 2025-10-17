Λόνι Γουόκερ: «Δική μου ευθύνη η ήττα από τον Ολυμπιακό» (pic)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό (94-95), για την 5η αγωνιστική της Euroleague στο Βελιγράδι με τον Λόνι Γουόκερ να βγαίνει μπροστά και να αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, παρότι τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, είχε χαμηλά ποσοστά (5/13 σουτ) και έκανε τρία κρίσιμα λάθη, ανάμεσά τους και το άστοχο σουτ στην τελευταία επίθεση που θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση του αγώνα.

Η ανάρτηση και όσα έγραψε ο Γουόκερ στο Instagram

«Σκληρή ήττα, αλλά είναι ακόμη νωρίς. Είμαστε νέα ομάδα και βλέπουμε πόσο σπουδαίοι μπορούμε να γίνουμε. Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ατομικά και ομαδικά. Κανένας ναυτικός δεν έγινε καλός μέσα σε ήρεμες θάλασσες. Θεωρώ δική μου την ευθύνη για την ήττα και θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερος. Τα καλύτερα θα έρθουν, κάντε υπομονή».