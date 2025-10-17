Φωταγώγηση του Δημαρχείου Αθηνών και του «Δρομέα» σε ροζ χρώμα

Η Αθήνα «ντύνεται» στα ροζ για να στείλει το πιο δυνατό μήνυμα ζωής. Με αφορμή τον Μήνα Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού, ο Δήμος Αθηναίων φωτίζει την Παρασκευή 24/10 στις 20:00 το Δημαρχείο της πόλης σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Επιπλέον, φωταγωγεί τον «Δρομέα» του διάσημου γλύπτη Κώστα Βαρώτσου σε συνεργασία με την Estée Lauder Hellas έως τις 10 Νοεμβρίου 2025, ημέρα διεξαγωγής του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται ένα ευρύ δίκτυο δωρεάν δράσεων με μαστογραφικούς και γυναικολογικούς ελέγχους στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία και στην πλατεία Κοτζιά, δίνοντας την ευκαιρία σε όλες τις γυναίκες – ακόμη και σε όσες βρίσκονται εκτός συστήματος Yγείας – να έχουν πρόσβαση στην πρόληψη.

«Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές»

Δήμαρχος Αθηναίων , Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Συμμετέχουμε ενεργά σε μία προσπάθεια που εστιάζει στο πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, φωτίζοντας το Δημαρχείο της Αθήνας και τον Δρομέα, το διάσημο έργο του Κώστα Βαρώτσου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Γι’ αυτό, φροντίζουμε, μέσα από τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία μας και σε συνεργασία με φορείς και ιδρύματα, να προσθέτουμε διαρκώς νέες δωρεάν δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, ώστε καμία γυναίκα να μη μένει χωρίς πρόσβαση σε ιατρικό έλεγχο. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα και υποχρέωση προς τον εαυτό μας και όσους αγαπάμε. Και η Αθήνα μας θέλει όλες και όλους υγιείς, ενημερωμένους και ενεργούς».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αθηναίων