28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Ελλάδα 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή ταλαιπωρίας και ατυχημάτων - Από το Greece Race for the Cure ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Κλειστές θα παραμείνουν κεντρικές οδικές αρτηρίες στην Αθήνα την Κυριακή, καθώς η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025» για τον καρκίνο του μαστού.

Συγκεκριμένα, από τις 00:00 του Σαββάτου υπήρξε σταδιακή διακοπή στις δύο δεξιές λωρίδες της λεωφόρου Βασ. Αμαλίας, ενώ σήμερα Κυριακή (07:00–13:00) θα ισχύσει πλήρης διακοπή κυκλοφορίας σε όλο το μήκος της λεωφόρου και στα δύο ρεύματα, λόγω διεξαγωγής του αγώνα.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα παρακάτω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Αναλυτικά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Κυριακή είναι οι εξής:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 07:00 έως τις 13:00.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 00:00 έως 13:00, ως εξής:

• Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

• Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφ. Συγγρού.

• Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• Λεωφ. Βασ. Κων/νου:

  • Σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σπ. Μερκούρη και Λεωφ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας (ανερχόμενο) και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

• Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

• Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

• Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

• Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της εκδήλωσης τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

• Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.
• Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β’.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην κόψη του…ξυριαφιού – Ποια κονδύλια κινδυνεύουν

