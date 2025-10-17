DO’S: Επικεντρώσου τόσο στα της δουλειάς, όσο και στα της καθημερινότητας. Οργάνωσε το πρόγραμμά σου καλύτερα για να μπορέσεις να κινηθείς κι εσύ κάπως πιο σωστά και πρακτικά. Βάλε προτεραιότητα στις δουλειές σου, γιατί είναι πολλές και πρέπει να κλείσεις με ορισμένες από αυτές άμεσα. Προσαρμόσου βάσει των νέων που θα λάβεις.

DON’TS: Μην υποτιμάς ούτε τα άτομα ούτε όμως και τις καταστάσεις γύρω σου βασισμένος στην υπέρμετρη και – κατ’ εμέ- παράλογη αισιοδοξία που σε πιάνει. Μην υπερεκτιμάς ούτε τις δυνάμεις σου. Στα επαγγελματικά, φρόντισε να μην χάσουν τα πόδια σου την επαφή με τη γη, αν θέλεις να αρπάξεις τις καλές ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν εκεί.