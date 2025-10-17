magazin
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 17.10.2025]
Ημερήσια 17 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 17.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επικεντρώσου τόσο στα της δουλειάς, όσο και στα της καθημερινότητας. Οργάνωσε το πρόγραμμά σου καλύτερα για να μπορέσεις να κινηθείς κι εσύ κάπως πιο σωστά και πρακτικά. Βάλε προτεραιότητα στις δουλειές σου, γιατί είναι πολλές και πρέπει να κλείσεις με ορισμένες από αυτές άμεσα. Προσαρμόσου βάσει των νέων που θα λάβεις.

DON’TS: Μην υποτιμάς ούτε τα άτομα ούτε όμως και τις καταστάσεις γύρω σου βασισμένος στην υπέρμετρη και – κατ’ εμέ- παράλογη αισιοδοξία που σε πιάνει. Μην υπερεκτιμάς ούτε τις δυνάμεις σου. Στα επαγγελματικά, φρόντισε να μην χάσουν τα πόδια σου την επαφή με τη γη, αν θέλεις να αρπάξεις τις καλές ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν εκεί.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βρες τρόπους να προάγεις τη δημιουργικότητά σου τόσο γενικά, όσο κυρίως όμως μέσα από τη δουλειά σου. Από την άλλη, καλό είναι να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο στα ερωτικά σου, καθώς πρέπει να βελτιώσεις κάπως την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Γενικώς αξιοποίησε την καλή σου διάθεση. Ωστόσο απόφυγε τα κουτσομπολιά.

DON’TS: Μην αρχίσεις την υπερανάλυση, καθώς αυτό δεν θα σε ωφελήσει. Μη βαριέσαι να βάλεις τις δουλειές σου σε σειρά. Μην είσαι αρνητικός στις επαφές και στις συναντήσεις, καθώς μέσα από αυτές δεν αποκλείεται να προκύψει μία πρόταση για κάποιο εξτραδάκι. Παρόλα αυτά μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο και στην ξεκούρασή σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου προσεκτικά. Αξιοποίησε όλες τις πληροφορίες που έχεις στη διάθεσή σου για να προχωρήσεις ανενόχλητος μπροστά. Καλό είναι βέβαια να κινείσαι λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα- την ψυχολογία σου και αποφεύγοντας να πιεστείς- ειδικά αν δεν υπάρχει λόγος. Εστίασε στο σπίτι και στην οικογένεια.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου και να προσεγγίσεις εσύ πρώτος την άλλη πλευρά. Ειδικά σήμερα που λογικά θα λάβεις το πράσινο φως. Μην πεις «όχι» σε συζητήσεις που αφορούν τα επαγγελματικά σου, καθώς μέσω αυτών θα δεις άσπρη μέρα όσον αφορά την τσέπη σου. Αύξηση ή κάποιο εξτραδάκι μυρίζομαι!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς πρόκειται να είναι αρκετά διαφωτιστικές. Άσε που έτσι θα μπορέσεις να συμπληρώσεις τις εικόνες που έχεις μέσα στο μυαλό σου, αλλά είναι μισές. Άρα θα σταματήσεις να πιέζεσαι. Επιπλέον συναντήσεις με φίλους και συγγενείς θα σε βοηθήσουν όχι μόνο να χαλαρώσεις, αλλά και να βρεις λύσεις στα ζόρια σου.

DON’TS: Μη διστάσεις σήμερα να ψάξεις τρόπους, ώστε να μπορέσεις να φύγεις από την οικογενειακή εστία- αν είσαι ακόμα εντός αυτής. Ή μη διστάσεις να κάνεις κάποια ανακαίνιση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού σου χώρου. Έστω να το οργανώσεις όλο αυτό. Στα προσωπικά, μην κρεμιέσαι πάνω από το ταίρι σου- αν έχεις- γιατί θα σκάσει!

Λέων

Λέων

DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά και στο πως μπορείς να τα βελτιώσεις. Μπορείς ας πούμε να ψάξεις να βρεις εναλλακτικές λύσεις για να τα ενισχύσεις – ξέρεις κάποιο εξτραδάκι. Ανάλυσε τα πάντα μέσα στο μυαλό σου. Πάρε μέρος σε ωφέλιμες συζητήσεις, οι οποίες μπορούν να σου δείξουν τι από αυτά που σκέφτεσαι είναι υλοποιήσιμο και τι υπερβολικό.

DON’TS: Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις και μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, γιατί νομίζεις πως όλα μπορούν να διεκπεραιωθούν εύκολα και γρήγορα, αλλά μαλλον υπολογίζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Μην πεις μεγάλα λόγια και μη δώσεις μεγάλες υποσχέσεις. Ξέρω πως σου βγαίνει κομματάκι εύκολο αυτό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να το κάνεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Διεκδίκησε αυτά που θέλεις μεν, χωρίς να γίνεσαι ατσούμπαλος δε. Ξεκίνα κάτι καινούργιο στα επαγγελματικά με τη βοήθεια των φίλων σου. Ωστόσο πριν από αυτό το βήμα φρόντισε να έχεις ξεκαθαρίσει τις λεπτομέρειες και τα θολά σημεία που τυχόν υπάρχουν. Απόφυγε πάντως να εμπιστευτείς την σιγουριά σου, γιατί σήμερα θα σε φάει.

DON’TS: Μην κινηθείς βιαστικά και μην πάρεις αποφάσεις που δεν έχεις αναλύσει καθόλου μέσα στο κεφάλι σου. Μην αρχίσεις την υπερανάλυση, αλλά μη γίνεις ούτε και ακραία παρορμητικός ή ακόμα και εντελώς απρόσεκτος. Με πιο απλά λόγια, μην χάσεις τις ισορροπίες σου. Παράλληλα πρόσεξε να μην σε πιάσουν κορόιδο ορισμένοι «εξυπνάκηδες».

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε αποστάσεις για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Τι εννοώ με αυτό; Είναι γεγονός πως έχεις εσωτερικεύσει μεγάλη ένταση μέσα σου και δεν ξέρεις που να την ξεσπάσεις, οπότε κάτσε σπίτι, ηρέμησε και όταν νιώθεις έτοιμος βγες στον έξω κόσμο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα! Δώσε βάση στην ψυχολογία σου για να πας παρακάτω.

DON’TS: Μη φτάσεις στο σημείο να το παρακάνεις με τις αποστάσεις που παίρνεις και μετά σε ξεχάσει μέχρι και ο κολλητός σου, έτσι; Μην αρχίσεις την υπερανάλυση, γιατί ούτε αυτή θα σε βοηθήσει. Γενικά βλέπεις ότι με τα άκρα δεν το έχεις! Στα επαγγελματικά, ενώ θα υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες, εγώ θα σου πω να μη βιαστείς στον τομέα αυτόν.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε αποστάσεις και οργάνωσε τις κινήσεις σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να νιώσεις πιο αυτόνομος και άρα να ξεχωρίσεις μέσα στην ομάδα της δουλειάς σου. Επομένως μπορείς να αναλάβεις να ολοκληρώσεις κάποια κομμάτια εξ’ ολοκλήρου μόνος, καθώς τι καλύτερο από το να μην έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου, σωστά;

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε άλλους να ανακατευτούν στις υποθέσεις σου. Όχι μόνο αυτό αλλά ούτε και να σου επιβάλλουν τις απόψεις τους. Μη γίνεις ειρωνικός στις απαντήσεις που δίνεις και μην αγνοείς το πως θα το πάρει η άλλη πλευρά. Μην κόβεις συζητήσεις στη μέση, επειδή δεν φτάνουν στο σημείο που σε ενδιαφέρει. Μην κωλώσεις να κάνεις νέα πλάνα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να ψάξεις να βρεις τρόπους για να μπορέσεις να λειτουργήσεις λίγο πιο αυτόνομα. Παράλληλα όμως πρέπει να βρεις και κάποιους άλλους τρόπους για να κάνεις τους συναδέλφους σου να ακούσουν τις ιδέες που ρίχνεις στο επαγγελματικό τραπέζι. Απόφυγε όμως να αναλάβεις ευθύνες που δεν είναι δικές σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς, αλλά ούτε και απόμακρος, γιατί η απομόνωση αυτή σήμερα μπορεί να σου στοιχίσει σε χρήμα. Μπορεί να χάσεις ας πούμε κάποια ευκαιρία για να κάνεις μια ωφέλιμη συμφωνία. Εκεί λοιπόν μη διστάσεις να πάρεις κάποια ρίσκα μεν, να μην είσαι και εντελώς κολλημένος μόνο στις δικές σου απόψεις δε.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πράγματα διαφορετικά ίσως και λίγο πιο φιλοσοφικά. Στα επαγγελματικά, προσέγγισε κάποιους συναδέλφους σου και συζήτησε το να ξεκινήσετε κάτι έξτρα, ένα δικό σας project ας πούμε. Παράλληλα δώσε τα φώτα και τις συμβουλές σου, αν τα χρειαστούν. Απλοποίησε όμως τα λόγια σου και απόφυγε να το παίξεις αυθεντία.

DON’TS: Μην σχηματίσεις υπερβολικές και παρατραβηγμένες απόψεις, επειδή θα παρατηρήσεις αρκετές λεπτομέρειες. Ξέρω πως μπορεί να βγάζουν νόημα στο κεφάλι σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι και πραγματικότητα. Μη γίνεις έντονος ή ειρωνικός, απλά και μόνο επειδή θα θελήσεις να πεις με τη μια όλα όσα κράταγες κρυμμένα μέσα σου καιρό.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άσε το ένστικτο και την παρατηρητικότητά σου να σε οδηγήσουν εκεί που πρέπει. Στο να εντοπίσεις δηλαδή τα λάθη που έκανες το προηγούμενο διάστημα και να τα διορθώσεις! Αν τώρα εντοπίσεις λάθη τρίτων, τότε απόφυγε να τα επισημάνεις με έντονο και καυστικό τρόπο ή να αρχίσεις τα αχρείαστά σου. Λες κι εσύ είσαι αλάνθαστος!

DON’TS: Μην αφήσεις τις ανασφάλειες να φανούν μέσα στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς να συμμετάσχεις σε κάποιο ομαδικό πρότζεκτ που θα προκύψει. Να σε ενημερώσω πως μέσα από αυτό θα δείξεις και την εμπειρία, αλλά και την ικανότητά σου να ανταπεξέρχεσαι στις απαιτητικές καταστάσεις. Μην πετάς στα σύννεφα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αφού νιώθεις σίγουρος, γιατί δεν κάνεις κάποιες bold κινήσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις; Εννοώ κάτι που θα σε φέρει κοντά στα άτομα που σε ενδιαφέρουν. Ωστόσο πρόσεχε το πόσο άνετος και αυτόνομος νιώθεις, γιατί εύκολα μπορεί να ξεφύγεις. Στα ερωτικά, ενδέχεται να πάρεις το πράσινο φως από το άτομο που σου έχει γυαλίσει.

DON’TS: Μην ξεπεράσεις τα όρια ούτε του αυθορμητισμού ούτε και του παρορμητισμού. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς αυτά που θα ακούσεις, καθώς ακόμα κι αν σου φαίνονται μικρής σημασίας, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά. Βέβαια δεν αποκλείεται να βγάλεις και κάποιο λαβράκι. Άρα μην κλείνεις τα αυτιά σου. Μην κάνεις περιττά έξοδα.

