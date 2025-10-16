newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 00:15

Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Spotlight

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, το Ισραήλ απελευθέρωσε δεκάδες γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και άλλο ιατρικό προσωπικό που είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια επιδρομών σε νοσοκομεία, όπως αναφέρει το καναδικό CBC.

Ωστόσο, περισσότεροι από 100 παραμένουν στις ισραηλινές φυλακές, μεταξύ των οποίων και ο Δρ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, διευθυντής νοσοκομείου που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη συνέχιση της περίθαλψης των ασθενών υπό ισραηλινή πολιορκία και βομβαρδισμούς.

Παρά τις ευρείες εκκλήσεις για την απελευθέρωσή του, ο Αμπού Σαφίγια δεν ήταν μεταξύ των εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και φυλακισμένων που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα σε αντάλλαγμα για 20 ομήρους που κρατούσε η Χαμάς. Ο Αμπού Σαφίγια, διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα, κρατείται χωρίς κατηγορία από το Ισραήλ για σχεδόν 10 μήνες.

Η Health Workers Watch, που καταγράφει τις κρατήσεις από τη Γάζα, ανέφερε ότι 55 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας — μεταξύ των οποίων 31 γιατροί και νοσηλευτές — περιλαμβάνονταν στους καταλόγους των κρατουμένων από τη Γάζα που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, αν και δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί αμέσως ότι όλοι απελευθερώθηκαν.

Η οργάνωση ανέφερε ότι τουλάχιστον 115 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας παραμένουν υπό κράτηση, καθώς και τα λείψανα τεσσάρων που πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε ισραηλινές φυλακές, όπου οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάρτυρες έχουν αναφερθεί συχνές κακοποιήσεις.

Το έγκλημά του: Αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του

Η οικογένειά του δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία αποφυλάκισής του», προσθέτοντας ότι οι απελευθερωμένοι κρατούμενοι τον περιέγραψαν ως «σε καλή υγεία και με υψηλό ηθικό».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Αμπού Σαφίγια ερευνόταν ως ύποπτος για συνεργασία ή εργασία για τη Χαμάς. Το προσωπικό και οι διεθνείς οργανώσεις αρωγής που συνεργάζονταν μαζί του αρνούνται τις κατηγορίες. Τον Νοέμβριο του 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τον Δρ Μοχάμεντ Αμπού Σελμίγια, διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα της πόλης της Γάζας, δηλώνοντας ότι ήταν αξιωματικός της Χαμάς, αλλά τον απελευθέρωσαν επτά μήνες αργότερα.

Ο Χουσάμ Αμπού Σαφίγια όπως οδηγούνταν στο τεθωρακισμένο του Ισραήλ για να διαπραγματευτεί την παράδοση του νοσοκομείου.

Μετά από 85 ημέρες πολιορκίας γιατροί, ασθενείς και συνοδοί παραδόθηκαν

Ο Αμπού Σαφίγια, παιδίατρος, ηγήθηκε του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν κατά τη διάρκεια μιας 85ήμερης πολιορκίας της εγκατάστασης, κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στις γύρω περιοχές της Τζαμπαλίγια, της Μπεϊτ Λαχίγια και της Μπεϊτ Χανούν.

Τα βίντεο που δημοσίευσε τον έκαναν σύμβολο για το ιατρικό προσωπικό σε όλη τη Γάζα (και όλο τον κόσμο), το οποίο, όπως και αυτός, συνέχισε να εργάζεται υπό πολιορκία, ακόμη και όταν ήταν τραυματισμένο ή όταν μέλη της οικογένειάς του, όπως ο γιος του, είχαν δολοφονηθεί στο νοσοκομείο.

Όταν οι στρατιώτες εισέβαλαν στο νοσοκομείο στις 27 Δεκεμβρίου, οι εικόνες έδειχναν τον Αμπού Σαφίγια με τη λευκή του ποδιά να βγαίνει από το κτίριο, να περπατάει μέσα από δρόμους γεμάτους ερείπια προς ένα ισραηλινό θωρακισμένο όχημα για να συζητήσει την εκκένωση των ασθενών. Ο Αμπού Σαφίγια και δεκάδες άλλοι, συμπεριλαμβανομένων ασθενών και προσωπικού, αιχμαλωτίστηκαν.

Ο Αμπού Σαφίγια «έμεινε στο νοσοκομείο μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν έφυγε επειδή όλες οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης εκεί θα κατέρρεαν αν έφευγε. Ο Δρ Χοσάμ είναι ένας πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος», είπε ο Δρ Σαΐντ Σαλάχ, ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου Patient’s Friends Hospital στην πόλη της Γάζας, ο οποίος γνωρίζει τον Αμπού Σαφίγια εδώ και 29 χρόνια.

Επιζώντας της πολιορκίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Αμπού Σαφίγια αρνήθηκε επανειλημμένα τις στρατιωτικές εντολές να κλείσει το νοσοκομείο. Δημοσίευε συχνά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν το προσωπικό να αγωνίζεται να περιθάλψει κύματα τραυματιών Παλαιστινίων. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερό του αδίκημα: Αντέδρασε δημόσια.

Ζήτησε διεθνή βοήθεια καθώς τα αποθέματα του νοσοκομείου εξαντλούνταν και ανέφερε ισραηλινές επιθέσεις στο κτίριο που προκάλεσαν τραυματισμούς και θανάτους μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού, καθώς και ζημιές στους θαλάμους. Τον Οκτώβριο του 2024, μια επίθεση με drone σκότωσε έναν από τους γιους του, τον Ιμπραήμ, στην είσοδο του νοσοκομείου.

«Αρνήθηκα να εγκαταλείψω το νοσοκομείο και να θυσιάσω τους ασθενείς μου, οπότε ο στρατός με τιμώρησε σκοτώνοντας τον γιο μου», είπε σε ένα βίντεο μετά το συμβάν, ξεσπώντας σε δάκρυα. Τον επόμενο μήνα, θραύσματα από έκρηξη drone τραυμάτισαν τον Αμπού Σαφίγια ενώ καθόταν στο γραφείο του.

Ο προκάτοχός του επίσης κρατείται από το Ισραήλ

«Ακόμα και με το τραύμα του, κυκλοφορούσε ανάμεσα στους ασθενείς. Κοιμόταν, έτρωγε και έπινε μαζί τους», είπε η Δρ. Ράνα Σόμπο, τεχνική σύμβουλος διατροφής της αμερικανικής ιατρικής ομάδας MedGlobal.

Ο Αμπού Σαφίγια έγινε διευθυντής του νοσοκομείου στα τέλη του 2023, μετά την σύλληψη του προκατόχου του, Δρ. Αχμέντ Καχλούτ, σε ισραηλινή επιδρομή. Ο Καχλούτ εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ, το οποίο τον κατηγορεί ότι είναι μέλος της Χαμάς, αν και δεν είναι γνωστό να έχει απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του.

Ο Αμπού Σαφίγια εργάστηκε για την ανοικοδόμηση του βαριά κατεστραμμένου νοσοκομείου, αναζωογονώντας τη μονάδα εντατικής θεραπείας και το παιδιατρικό τμήμα. Η Σόμπο συνεργάστηκε μαζί του για τη δημιουργία μιας μονάδας υποσιτισμού που έχει περιθάλψει εκατοντάδες παιδιά. «Είναι ένας καταπληκτικός γιατρός», είπε. «Έχτισε πράγματα από το μηδέν».

Η σύλληψη του ήρωα-γιατρού

Στις 27 Δεκεμβρίου, στρατιώτες περικύκλωσαν το συγκρότημα. Ο γιος του Αμπού Σαφίγια, Ελιάς, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο, είπε ότι ο πατέρας του βγήκε έξω για να μιλήσει με τους αξιωματικούς, μετά επέστρεψε και ζήτησε από το προσωπικό να συγκεντρώσει όλους — ασθενείς, προσωπικό και μέλη των οικογενειών — στην αυλή. Μερικοί μεταφέρθηκαν σε άλλα νοσοκομεία, άλλοι κρατήθηκαν.

Ο Ζαχέρ Σαχλούλ, πρόεδρος της MedGlobal, είπε ότι οι στρατιώτες κατέστρεψαν το ακτινολογικό τμήμα και τα χειρουργεία του νοσοκομείου, καθώς και τους αναπνευστήρες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επιδρομή αφού προειδοποίησε επανειλημμένα το προσωπικό για μαχητές της Χάμας που, όπως ισχυριζόταν, δραστηριοποιούνταν στο νοσοκομείο. Λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του Αμπού Σαφίγια, η 74χρονη μητέρα του πέθανε, είπε ο Ελιάς. «Δεν είχε σταματήσει να κλαίει από τη στιγμή που τον συνέλαβαν», είπε.

Από το κολαστήριο της Σντε Τρϊμάν στις φυλακές Οφέρ

Ο Αμπού Σαφίγια κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή Όφερ του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Physicians for Human Rights—Israel, η οποία τον επισκέφθηκε τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι δεν είχε παραπεμφθεί σε δικαστή ούτε είχε ανακριθεί και ότι δεν είχε καμία πληροφορία σχετικά με τους λόγους της κράτησής του.

Ο Αμπού Σαφίγια είπε ότι αυτός και άλλοι κρατούμενοι δεν έλαβαν επαρκή τροφή και ιατρική περίθαλψη, ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι είχε χάσει περίπου 25 κιλά από τη σύλληψή του. Ανέφερε ότι ο Αμπού Σαφίγια είπε ότι οι φρουροί χτυπούσαν τακτικά τους κρατούμενους κατά τη διάρκεια των ερευνών στα κελιά τους.

Οι Ισραηλινοί «γνώριζαν ότι ήταν σύμβολο για τη Γάζα», δήλωσε ο Ισλάμ Μοχάμεντ, ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνελήφθη μαζί με τον Αμπού Σαφίγια κατά τη διάρκεια της επιδρομής στο νοσοκομείο Καμάλ Αντγουάν. Για ένα διάστημα, κρατήθηκε στη φυλακή Σντε Τεϊμάν ταυτόχρονα με τον Αμπού Σαφίγια, αν και σε διαφορετικό κελί, και δήλωσε ότι αυτός και άλλοι κρατούμενοι δέχονταν συχνά ξυλοδαρμούς και οι φρουροί τους φώναζαν προσβλητικά σχόλια.

«Η μεταχείριση ήταν απάνθρωπη από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι την αποφυλάκιση», είπε ο Μοχάμεντ, ο οποίος αποφυλακίστηκε στη Γάζα τη Δευτέρα. «Το να το αποκαλέσεις ξυλοδαρμό δεν το περιγράφει», είπε.

Για τον Χουσάμ Αμπού Σαφίγια υπάρχει ενεργή καμπάνια της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει αναφερθεί ο ΠΟΥ

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες

Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι αύριο ο Δρ. Χουσάμ Αμπού Σαφίγια πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου, όπου οι αρχές αναμένεται να παρατείνουν την διοικητική του κράτηση για άλλους έξι μήνες χωρίς κατηγορία ή δίκη.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν τη συνεχιζόμενη κράτησή του ως αυθαίρετη, ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή του και καταγγέλλοντας τα βασανιστήρια και τις κακοποιήσεις που φέρεται να έχει υποστεί στις ισραηλινές φυλακές.

Η οικογένεια του Αμπού Σαφίγια έχει ενημέρωση πως ο γιατρός, είναι στις λίστες προς απελευθέρωση. Η απελευθέρωσή του ως αποτέλεσμα της συμφωνίας ανταλλαγής αιχμαλώτων υπερισχύει πιθανής εκ νέου διοικητικής κράτησης.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε αρχικά ότι ο Αμπού Σαφίγια δεν θα απελευθερωνόταν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής. Η απόφαση αυτή προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, αυξάνοντας την πίεση προς το Ισραήλ.

Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ δήλωσε αργότερα ότι η απελευθέρωση του Δρ. Αμπού Σαφίγια θα ήταν υπό όρους, δηλαδή θα απελευθερωνόταν μόνο εάν ο τρέχων κατάλογος των 1.718 Παλαιστινίων κρατουμένων που προορίζονται για απελευθέρωση δεν ολοκληρωνόταν πλήρως. Δηλαδή αναφέρθηκε ως «αναπληρωματικός».

