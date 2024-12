Ο διευθυντής του Καμάλ Αντουάν κρατείται στις διαβόητες φυλακές Σντε Τεϊμάν

Πρόσφατα αποφυλακισθέντες κρατούμενοι, επιβεβαίωσαν στο CNN πως ο δρ. Χασάμ αμπού Σαφίγια, διευθυντής του τελευταίου λειτουργικού νοσοκομείου στη βόρεια Γάζα, του Καμάλ Αντουάν, που συνελήφθη από το Ισραήλ σε μια εμπρηστική επιδρομή, κρατείται σε μια αμφιλεγόμενη στρατιωτική βάση που λειτουργεί και ως κέντρο κράτησης.

Ο δρ Χασάμ Αμπού Σαφίγια δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την Παρασκευή που οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομή στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν. Μέλη του προσωπικού κατηγόρησαν τις ισραηλινές δυνάμεις ότι έβαλαν φωτιά στο νοσοκομείο και είπαν ότι τους συγκέντρωσαν όλους έξω και τους ανάγκασαν να βγάλουν τα ρούχα τους, τους χτύπησαν και τους κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα.

Ο δημοσιογράφος Μοχάμαντ αλ Σαρίφ δήλωσε ότι ήταν μεταξύ εκείνων που συνελήφθησαν από το νοσοκομείο πριν από την απελευθέρωσή του 11 ώρες αργότερα. «Περάσαμε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές σε απάνθρωπες συνθήκες», δήλωσε στο CNN. «Ο στρατός κατοχής δεν έκανε καμία διάκριση μεταξύ ιατρικού προσωπικού, ασθενών, πολιτών ή δημοσιογράφων».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι είχε συλλάβει τον Δρ Αμπού Σαφίγια επειδή ήταν «ύποπτος ότι ήταν τρομοκράτης-στέλεχος της Χαμάς» και ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς ως «κέντρο διοίκησης και ελέγχου». Ο στρατός δεν παρείχε κανένα στοιχείο για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του, έναν συνήθη χαρακτηρισμό για όλους τους Παλαιστινίους.

Η οικογένειά του είχε απευθύνει εκκλήσεις για τον εντοπισμό του μετά τη σύλληψή του. Πρώην κρατούμενοι της Σντε Τεϊμάν, μιας σκιώδους στρατιωτικής βάσης στην έρημο Νεγκέβ του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, επιβεβαίωσαν ότι ο διευθυντής και άλλοι γιατροί από την επιδρομή στο Καμάλ Αντουάν κρατούνται εκεί.

Δύο Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο από την εγκατάσταση είπαν ότι είδαν τον Αμπού Σαφίγια στη φυλακή και ένας άλλος πρώην κρατούμενος είπε ότι άκουσε το όνομα του Αμπού Σαφίγια να διαβάζεται.Το CNN δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις μαρτυρίες τους. Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε στο CNN αν ο Αμπού Σαφίγια κρατείται στην εγκατάσταση.

Ο Άχμαντ αλ Σαγιέντ Σαλίμ, 18 ετών, δήλωσε ότι ο αμπού Σαφίγια εισήχθη στη φυλακή το Σάββατο. Ο Σαλίμ, ο οποίος κατάγεται από τη βόρεια Γάζα και δήλωσε ότι γνώριζε τον Δρ. αμπού Σαφίγια, συνελήφθη πριν από 42 ημέρες σε ισραηλινό σημείο ελέγχου όταν εκκένωσε τη βόρεια Γάζα και κατευθυνόταν προς την πόλη της Γάζας.

Ο Γιαχία Ζακούτ, ο οποίος συνελήφθη πριν από 42 ημέρες, δήλωσε ότι δεν είδε τον Δρ αμπού Σαφίγια, αλλά βρισκόταν στο διπλανό κελί. «Τους άκουσα να φωνάζουν το όνομά του ανάμεσα στα ονόματα που φωνάζουν κάθε πρωί και βράδυ και είχαμε άνδρες που τους έφεραν στο κελί μας και μας είπαν ότι συνελήφθησαν μαζί με τον Δρ Χασάμ», είπε.

Healthcare workers unite around the world demanding the release of Dr Hussam Abu Safiya, Director of Kamal Adwan hospital and all other abducted Palestinian Healthcare workers, patients and civilians being held captive by the Israeli Genocidal forces. #FreeDrHussamAbuSafiya pic.twitter.com/ai1biwLXue

Ο Αλαά αμπού Μπανάτ, ένας πρώην κρατούμενος που συνελήφθη πριν από 43 ημέρες καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, δήλωσε ότι γνωρίζει τον Δρ αμπού Σαφίγια και ότι μια ιατρική ομάδα από το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν μεταφέρθηκε στις φυλακές-κολαστήριο. «Όλοι τους είναι ακόμα υπό κράτηση. Τους φέρθηκαν πολύ άσχημα, ειδικά στους γιατρούς», είπε.

Ο αμπού Μπανάτ είπε ότι ένας άνδρας που μοιράστηκε το κελί του του είπε ότι είναι γιατρός και είπε ότι τον χτύπησαν «μέχρι που το μάτι του αιμορραγούσε». Ο συγκρατούμενος πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει με τον Δρ Αμπού Σαφίγια.

Η οικογένεια του Δρ Αμπού Σαφίγια δήλωσε στο CNN:«Η Σντε Τεϊμάν είναι γνωστή για τη βαρβαρότητα και τα βασανιστήρια, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι περνάει ο πατέρας μας σε αυτό το μέρος και αν είναι καλά ή όχι, ζεστά ή κρύα… πεινάει ή πονάει».

«Είναι ευρέως γνωστές οι τεράστιες προσπάθειες που έχει καταβάλει από την αρχή του πολέμου για την υποστήριξη του μοναδικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τους κατοίκους της βόρειας Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Δρ Αμπού Σαφίγια ήταν ένας από τους τελευταίους γιατρούς στη βόρεια Γάζα τους τελευταίους μήνες και έχει καταγράψει τη φρίκη μέσα στο νοσοκομείο του μετά την αναζωπύρωση της ισραηλινής επίθεσης που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου. Η δίμηνη επίθεση μετέτρεψε δρόμους σε συντρίμμια, σκότωσε ολόκληρες οικογένειες και εξάντλησε σοβαρά τα αποθέματα τροφίμων, νερού και φαρμάκων.

«Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός πυροβολεί καθημερινά το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν και εισβάλλει στις εγκαταστάσεις τουλάχιστον έξι φορές», δήλωσε ο Δρ αμπού Σαφίγια στο CNN νωρίτερα αυτό το μήνα. Τέσσερις γιατροί σκοτώθηκαν στο νοσοκομείο μετά την έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων στο συγκρότημα, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους στις γύρω περιοχές, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο CNN στις αρχές Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης τον Οκτώβριο, δεκάδες μέλη του ιατρικού προσωπικού συνελήφθησαν, ο Δρ αμπού Σαφίγια ανακρίθηκε επί ώρες, δήλωσε τότε στο CNN. Λίγο αργότερα, ο 21χρονος γιος του σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στις πύλες του νοσοκομείου.Ο Δρ αμπού Σαφίγια έθαψε τον γιο του Ιμπραχίμ στο αυτοσχέδιο νεκροταφείο της εγκατάστασης. Κατηγόρησε το Ισραήλ πως «δολοφόνησε τον γιο του με drone, για να τιμωρήσει αυτόν».

Η MedGlobal, η μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ για την οποία ο Δρ αμπού Σαφίγια ήταν επικεφαλής γιατρός στη Γάζα, εξέφρασε την ανησυχία της για τον γιατρό και καταδίκασε την τελευταία επιδρομή της Παρασκευής στο νοσοκομείο, το οποίο περιέγραψε ως «σανίδα σωτηρίας» για τη βόρεια Γάζα.

HAP calls for the immediate release of Dr. Hussam Abu Safiya and all other Palestinians detained by Israel, protection of hospitals and an end to the genocide. Cut off all ties with Israel and Israeli institutions pic.twitter.com/a3r4FRjfk8

— Health Workers Alliance for Palestine (@HA4Palestine) December 30, 2024