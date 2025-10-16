newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Γιατί η χαλάρωση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι καλό νέο;
Διεθνής Οικονομία 16 Οκτωβρίου 2025

Γιατί η χαλάρωση των κανονισμών της ΕΕ δεν είναι καλό νέο;

Το έγκριτο Corporate Europe Observatory (CEO) εξηγεί γιατί η πιο «απλή» Ευρώπη που μαγειρεύεται στις Βρυξέλλες θα βλάψεις τους Ευρωπαίους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αντιμέτωποι με χαμηλή ανάπτυξη και αυξανόμενο χρέος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην ΕΕ θέλουν να πατήσουν το γκάζι στη πολυπόθητη διαδικασία νομοθετικής χαλάρωσης, ώστε να γίνει η ζωή των επιχειρήσεων πιο εύκολη για να επενδύσουν και να προσλάβουν κόσμο. Μήπως όμως πρόκειται για μια μεγάλη φούσκα;

Οι ηγέτες της ΕΕ θα καλέσουν τα θεσμικά όργανα του μπλοκ να επιταχύνουν την επόμενη φάση της ατζέντας χαλάρωσης κανονισμών στη σύνοδο κορυφής αργότερα μέσα στον μήνα.

Το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνέταξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι ενόψει της συνόδου της 23ης Οκτωβρίου, υπογραμμίζει «την ανάγκη να προωθηθεί επειγόντως μια φιλόδοξη, οριζόντια ατζέντα απλοποίησης και καλύτερης νομοθέτησης σε όλα τα επίπεδα», ανέφερε χθες Τετάρτη το POLITICO.

Παράλληλα, ζητά από την Επιτροπή «να παρουσιάσει άμεσα επιπλέον φιλόδοξα πακέτα απλοποίησης» σε τομείς όπως αυτοκινητοβιομηχανία, στρατιωτική κινητικότητα, ψηφιακός τομέας, περιβάλλον και ασφάλεια τροφίμων, καθώς και αναθεώρηση του κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες.

Συχνά ακούγονται οι βαρετές λέξεις «ανταγωνιστικότητα», «απλοποίηση», «τεστ αντοχής» (stress-testing), «νόμοι-σκούπα» (omnibus) και «διάλογοι υλοποίησης», οι οποίες όμως σύμφωνα με το Corporate Europe Observatory (CEO) είναι πέρα για πέρα επικίνδυνες.

«Έξι μήνες μετά την έναρξη της θητείας της, η Κομισιόν υλοποιεί τις υποσχέσεις για βαθιές περικοπές στη ρύθμιση προς ικανοποίηση των επιχειρήσεων», αναφέρει το CEO. «Δεν έχουν μόνο αρχίσει να ξηλώνουν βασικές κλιματικές πολιτικές και να παρουσιάζουν σχέδια για οπισθοχώρηση στα κοινωνικά δικαιώματα — έχουν επίσης στήσει διαδικασίες που θα μας καταδικάσουν σε σαρωτικά μέτρα απορρύθμισης σε όλη την περίοδο 2024-2029. Όλα αυτά συνιστούν επιθέσεις σε κανόνες που προστατεύουν εμάς και το περιβάλλον».

Πως το αιτιολογεί όμως αυτό το Παρατηρητήριο;

Μπορεί η «ανταγωνιστικότητα» να ακούγεται καλή, στον πυρήνα βρίσκεται η επιθυμία να ενισχυθεί το χέρι των ευρωπαϊκών εταιρειών στην παγκόσμια αγορά. Και ενώ μοιάζει να υπάρχει κάποια βαθιά οικονομική επιστήμη από πίσω, στην πραγματικότητα απλώς σημαίνει ότι όλες οι προτεραιότητες πρέπει να υπαχθούν στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει μέχρι το τέλος της θητείας να έχει τελειώσει τη «δουλειά» σύμφωνα με το CEO

Πράγματι μερικές φορές έχει βάση στα γεγονότα, όπως για παράδειγμα όταν αντικατοπτρίζει ανησυχίες ότι το κόστος ενέργειας στην Ευρώπη είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στις ΗΠΑ ή στην Κίνα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο, τις περισσότερες φορές, η χρήση της ως δικαιολόγηση για να ακολουθηθεί η ατζέντα των εταιρικών λόμπι είναι διάτρητη ή και εντελώς ψευδής. Φωτεινό παράδειγμα είναι η βιομηχανία πλαστικών, οι παραγωγοί μπαταριών και η φαρμακοβιομηχανία να θεωρούν ότι θα ενίσχυε την «ανταγωνιστικότητά» τους να αποτραπεί μια απαγόρευση των PFAS, των «παντοτινών χημικών».

Όμως αυτό που χάνεται στη στενή λογική της «ανταγωνιστικότητας» είναι ότι το κόστος για την κοινωνία από τη συνέχιση της παραγωγής αυτών των τοξικών ουσιών είναι τεράστιο — σε όρους ανθρώπινης οδύνης και ρύπανσης, αλλά και σε δαπάνες υγείας και απορρύπανσης που πληρώνονται από το δημόσιο.

Και ενώ οι εταιρείες γενικά δεν αγαπούν τη φορολογία και θα παραπονεθούν ότι μειώνει την «ανταγωνιστικότητά» τους, στην πραγματικότητα τα κράτη χωρίς πόρους για εκπαίδευση και υποδομές μένουν με λιγότερα εργαλεία για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αφήνοντας την Ευρώπη, παρά τη ρητορική, λιγότερο «ανταγωνιστική» στη διεθνή σκηνή.

Άρα, μην εντυπωσιάζεστε υπερβολικά από τον ισχυρισμό ότι η στρατηγική απορρύθμισης εφαρμόζεται για να ανταποκριθεί σε κάποια ατσαλένια οικονομική αναγκαιότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ένα αντανακλαστικό υπέρ των εταιρικών συμφερόντων, απλό και ωμό.

«Η απλοποίηση δεν είναι απορρύθμιση»

Η δεύτερη πιο αγαπημένη λέξη είναι η «απλοποίηση» των κανόνων.

Ενδιαφέρον έχει πόσο προσπάθησαν οι Επίτροποι να αποστασιοποιηθούν από την ιδέα της «απορρύθμισης» καθώς ακούγεται αρνητική. Για παράδειγμα, όταν ο Βάλντις Ντομπρόβσκις εμφανίστηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαναλάμβανε ότι «η απλοποίηση δεν είναι απορρύθμιση».

Σε γραπτή απάντηση για την ίδια περίσταση, ανέφερε ότι οι προτεραιότητες της Επιτροπής -«προώθηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της ΕΕ, απλοποίηση υφιστάμενων κανόνων και μείωση διοικητικών και υποχρεώσεων αναφοράς» — «δεν αφορούν απορρύθμιση ούτε τη μείωση των υψηλών μας προτύπων».

Κάποιοι το πήραν τοις μετρητοίς, βλέποντας πιθανότητες εποικοδομητικής εμπλοκής, ώστε η Επιτροπή να τηρήσει μια απλή «απλοποίηση» που θα άφηνε ανέπαφα τα πρότυπα και τις πολιτικές.

Όμως με την πάροδο του χρόνου αυτό αποδείχθηκε αδύνατο, λέει το CEO, διότι όπως εξηγεί η υποκείμενη ατζέντα αφορά σαφώς την απορρύθμιση. Και στην «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας» (Competitiveness Compass) του Ιανουαρίου 2025, η Επιτροπή φαίνεται επιτέλους να το παραδέχεται. Σε αυτό το «μεγάλο σχέδιο» για την «ανταγωνιστικότητα», το κύριο στρατηγικό έγγραφο των επόμενων ετών, η «απλοποίηση» περιγράφεται ως «ένα ρυθμιστικό σύστημα με επίκεντρο την εμπιστοσύνη και τα κίνητρα, αντί του λεπτομερούς ελέγχου».

«Αλήθεια θα τους εμπιστευτείτε;»

Το Παρατηρητήριο δεν πιστεύει ότι είναι ρεαλίστρια η Κομισιόν αν πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη αρκεί για την επίτευξη στόχων πολιτικής.

Η ιστορία της ΕΕ είναι γεμάτη παραδείγματα «εμπιστοσύνης» σε βιομηχανίες που οδήγησαν σε καταστροφές: όπως η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που ακολούθησε μια εποχή «εμπιστοσύνης» στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άρα πολύ χαλαρής ρύθμισης. Επίσης, υπενθυμίζεται η «εμπιστοσύνη» που δόθηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία όταν η ΕΕ υιοθέτησε κανόνες για την αποδοτικότητα καυσίμου και τις εκπομπές — μια εμπιστοσύνη που οδήγησε κατευθείαν στο Dieselgate, το σκάνδαλο συστηματικής απάτης με πρωταγωνίστρια τη Volkswagen.

Επίσης, το CEO χαρακτηρίζει παράλογο να απαλλαγούν οι εταιρείες από το 25% του «βάρους αναφορών», οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 35%. Σημειώνεται ότι «βάρος αναφορών» είναι ο χρόνος/κόστος για να ετοιμάζονται και να κατατίθενται υποχρεωτικές δηλώσεις, εκθέσεις και στοιχεία προς εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές (π.χ. οικονομικές, περιβαλλοντικές, ESG/βιωσιμότητας, στατιστικές). Μπορεί να ακούγεται καλό, αλλά σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, το να θεωρεί κανείς ότι υπάρχει όντως τόσο πολύ περιττή «γραφειοκρατία» είναι μη ρεαλιστικό.

«Μια τέτοια μείωση αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε ασθενέστερη επιβολή των κανόνων. Μπορεί να μην αλλάξουν οι στόχοι των πολλών νόμων που πρόκειται να τροποποιηθούν, αλλά θα υπονομευθεί η δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πράξη» επισημαίνει.

Υπάρχουν και άλλες «αγαπημένες» λέξεις της Κομισιόν, αλλά οι δύο αυτές αρκούν, προς το παρόν.

Fitch: Οι 4 αδυναμίες που συγκρατούν την αναβάθμιση της Ελλάδας

Fitch: Οι 4 αδυναμίες που συγκρατούν την αναβάθμιση της Ελλάδας

Eurometaux: SOS από την ευρωπαϊκή βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα

Eurometaux: SOS από την ευρωπαϊκή βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα

inWellness
inTown
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25
Η απαίτηση της κυβέρνησης 16.10.25

Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο - Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Γιώργος Χουρμουζιάδης: Περί των αγνώστων ελληνικών αρχαιοτήτων
Τα ταπεινά θραύσματα 16.10.25
Τα ταπεινά θραύσματα 16.10.25

Γιώργος Χουρμουζιάδης: Με ειλικρίνεια

Ποιος θα μπορούσε, έστω και μια στιγμή, να αναζητήσει μέσα στους ποταμούς των άδειων λέξεων το χαμένο ελληνικό Λόγο, για να μιλήσει σωστά για τις ελληνικές αρχαιότητες;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο

Ο κ. Βενιζέλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι «καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο» υποστηρίζοντας ότι αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο. Ακόμη εκτόξευσε βολές για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα

Σύνταξη
