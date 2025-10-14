newspaper
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χαλάρωση των κανονισμών της ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 14 Οκτωβρίου 2025 | 15:30

Χαλάρωση των κανονισμών της ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Politico το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά από τη Κομισιόν να παρουσιάσει άμεσα επιπλέον φιλόδοξα πακέτα χαλάρωσης των κανονισμών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οι ηγέτες της ΕΕ θα καλέσουν τα θεσμικά όργανα του μπλοκ να επιταχύνουν την επόμενη φάση της ατζέντας χαλάρωσης κανονισμών στη σύνοδο κορυφής αργότερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με το POLITICO.

Απέναντι στη χαμηλή ανάπτυξη και το αυξανόμενο χρέος σε πολλές χώρες, η ΕΕ προωθεί περίοδο ταχείας νομοθετικής χαλάρωσης με στόχο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνέταξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι ενόψει της συνόδου της 23ης Οκτωβρίου, υπογραμμίζει «την ανάγκη να προωθηθεί επειγόντως μια φιλόδοξη, οριζόντια ατζέντα απλοποίηης και καλύτερης νομοθέτησης σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει το POLITICO.

Η κοινή δήλωση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνουν την περικοπή κανονιστικών μέτρων «κατά προτεραιότητα», προωθώντας την έγκριση των φετινών «omnibus» πακέτων.

Παράλληλα, ζητά από την Επιτροπή «να παρουσιάσει άμεσα επιπλέον φιλόδοξα πακέτα απλοποίησης» σε τομείς όπως αυτοκινητοβιομηχανία, στρατιωτική κινητικότητα, ψηφιακός τομέας, περιβάλλον και ασφάλεια τροφίμων, καθώς και αναθεώρηση του κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες.

Ευχαριστημένος ο Κόστα

Πέρα από τους νέους στόχους, οι αξιωματούχοι θα κληθούν να «εντοπίσουν πρόσθετες δυνατότητες ενίσχυσης της απλοποίησης και της ανταγωνιστικότητας», συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της έκθεσης για το τραπεζικό σύστημα στην Ενιαία Αγορά που προγραμματίζεται για το 2026.

Άλλα αξιοσημείωτα σημεία του προσχεδίου -που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντηθούν στις Βρυξέλλες- περιλαμβάνουν εκκλήσεις ώστε η πράσινη μετάβαση να μην πλήξει τη βιομηχανία, την ανάπτυξη κοινών αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, νέους κανόνες για τη μετανάστευση και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το POLITICO.

Σε επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες, που εστάλη τη Δευτέρα και την οποία είδε το POLITICO, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαιρέτισε την «πρόοδο» στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά προειδοποίησε ότι «πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτροπή νέων βαρών».

World
Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

Ευρώπη: Χρειάζεται να πάρει περισσότερο ρίσκο – Η θέση της Ελλάδας

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο στη Βολιβία προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Κόντης και Μπαλδίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο
Ποδόσφαιρο 14.10.25
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Κόντης και Μπαλντίνι «ψήφισαν» ο ένας τον άλλο

Ο Κόντης βοήθησε τον Μπαλντίνι να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό σε πιο ομαλές συνθήκες και ο Ιταλός εισηγήθηκε πως τώρα δεν εξυπηρετεί σε κάτι νέα αλλαγή προπονητή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Το αίτημα 14.10.25
Το αίτημα 14.10.25

Την προστασία των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στον Παγασητικό ζητάει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ζητάει την θέσπιση πρόνοιας για το ακατάσχετο των ενισχύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω του ακραίου φαινομένου στον Παγασητικό.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα
Βαθιά κρίση 14.10.25

Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία υπό συνεχή επίθεση στα δυτικά κράτη – Τι εντόπισε έρευνα

Πλήγμα φαίνεται ότι δέχεται το δικαίωμα για διαμαρτυρία στις δυτικές χώρες, με την αστυνομία να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και διαδηλώσεις να απαγορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κάνει πεδίο σύγκρουσης τον Άγνωστο Στρατιώτη για να αλλάξει την ατζέντα

Μετά τις κυβερνητικές πληγές από την υπόθεση Ρούτσι, το Μαξίμου επενδύει στην πόλωση και στην ατζέντα του νόμου και της τάξης, ανασύρει τους «νοικοκυραίους», ετοιμάζεται να «καθαρίσει» τον Άγνωστο Στρατιώτη και βάζει στο στόχαστρο τον Δενδια. Το πρώτο σοβαρό «άδειασμα» Τασούλα στον πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2
Μπάσκετ 14.10.25
Μπάσκετ 14.10.25

BCL: ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα στοχεύουν στο 2/2

ΑΕΚ, Προμηθέας Πάτρας και Καρδίτσα δίνουν σημαντικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Γάζα: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF
Ανησυχία 14.10.25

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία - Πέντε νεκροί Παλαιστίνιοι από πυρά του IDF

Για έξι Παλαιστίνιους νεκρούς σε δύο ξεχωριστά περιστατικά κάνει λόγο η υγειονομική αρχή στη Γάζα - Ο IDF καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή

Σύνταξη
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ
Champions League 14.10.25
Champions League 14.10.25

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει προβλήματα και έρχονται τα ματς με Χιρόνα και Ολυμπιακό - Τραυματίστηκε και ο Λεβαντόφσκι, ποια είναι η κατάσταση του Ραφίνια.

Σύνταξη
Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα
Σε συναγερμό 14.10.25

Η αιθαλομίχλη πλήττει τα Ιωάννινα

Τα Ιωάννινα συγκαταλέγονται πλέον στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ειπώθηκε σε ημερίδα του δήμου Ιωαννιτών.

Σύνταξη
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη
Ποδόσφαιρο 14.10.25
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και η ιστορία μιας (ακόμη) εθνικής αποτυχίας- Ή όταν τα Νησιά Φερόε πάνε Μουντιάλ και εμείς μείναμε έξω από τον Οκτώβρη

Η εθνική ομάδα απέτυχε να διεκδικήσει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Και αυτή η εξέλιξη ήρθε για λόγους ποδοσφαιρικούς.

Ειδικός συνεργάτης
