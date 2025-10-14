Χαλάρωση των κανονισμών της ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Οι ηγέτες της ΕΕ θα καλέσουν τα θεσμικά όργανα του μπλοκ να επιταχύνουν την επόμενη φάση της ατζέντας χαλάρωσης κανονισμών στη σύνοδο κορυφής αργότερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με το POLITICO.

Απέναντι στη χαμηλή ανάπτυξη και το αυξανόμενο χρέος σε πολλές χώρες, η ΕΕ προωθεί περίοδο ταχείας νομοθετικής χαλάρωσης με στόχο να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να επενδύουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Το προσχέδιο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που συνέταξαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι ενόψει της συνόδου της 23ης Οκτωβρίου, υπογραμμίζει «την ανάγκη να προωθηθεί επειγόντως μια φιλόδοξη, οριζόντια ατζέντα απλοποίηης και καλύτερης νομοθέτησης σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει το POLITICO.

Η κοινή δήλωση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνουν την περικοπή κανονιστικών μέτρων «κατά προτεραιότητα», προωθώντας την έγκριση των φετινών «omnibus» πακέτων.

Παράλληλα, ζητά από την Επιτροπή «να παρουσιάσει άμεσα επιπλέον φιλόδοξα πακέτα απλοποίησης» σε τομείς όπως αυτοκινητοβιομηχανία, στρατιωτική κινητικότητα, ψηφιακός τομέας, περιβάλλον και ασφάλεια τροφίμων, καθώς και αναθεώρηση του κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες.

Ευχαριστημένος ο Κόστα

Πέρα από τους νέους στόχους, οι αξιωματούχοι θα κληθούν να «εντοπίσουν πρόσθετες δυνατότητες ενίσχυσης της απλοποίησης και της ανταγωνιστικότητας», συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της έκθεσης για το τραπεζικό σύστημα στην Ενιαία Αγορά που προγραμματίζεται για το 2026.

Άλλα αξιοσημείωτα σημεία του προσχεδίου -που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης όταν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντηθούν στις Βρυξέλλες- περιλαμβάνουν εκκλήσεις ώστε η πράσινη μετάβαση να μην πλήξει τη βιομηχανία, την ανάπτυξη κοινών αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, νέους κανόνες για τη μετανάστευση και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το POLITICO.

Σε επιστολή πρόσκλησης προς τους ηγέτες, που εστάλη τη Δευτέρα και την οποία είδε το POLITICO, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαιρέτισε την «πρόοδο» στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά προειδοποίησε ότι «πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητα στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αποτροπή νέων βαρών».