Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσέφυγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υιοθέτηση του αμυντικού προγράμματος SAFE.

Την προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ αποκάλυψε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης

Ζητά την ακύρωση του κανονισμού που επιτρέπει συμμετοχή τρίτων χωρών (περιλαμβανομένης της Τουρκίας) στα €150 δισ. για ασφάλεια και την άμυνα.

Ν. Φαραντούρης: Nα αποκατασταθεί η τάξη και η νομιμότητα

«Η κατάθεση προσφυγής του Ευρωκοινοβουλίου λίγο πριν την έναρξη των εργασιών μας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ αποτελεί τη θεσμική απάντησή μας και δικαιώνει τις ενστάσεις που διατύπωσα από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι προσφυγή μεμονομένων ευρωομάδων ή ευρωβουλευτών αλλά ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τις ενστάσεις που υποβάλαμε τον Μάιο και δείχνει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε με επιτυχία κάποια πράγματα όταν πιστεύουμε σε αυτά», τόνισε (ΕΡΤ) ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, που τυγχάνει και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, πρόσθεσε: «Με την προσφυγή ζητούμε να αποκατασταθεί η τάξη και η νομιμότητα. Η απόφαση να παρακαμφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά θεσμικό ολίσθημα. Δεν μπορεί να λαμβάνονται κολοσσιαίας σημασίας αποφάσεις – όπως ο Κανονισμός SAFE – χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και ασφαλώς χωρίς την αυστηρή τήρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η επίκληση “έκτακτης ανάγκης” είναι προσχηματική και ανοίγει επικίνδυνους δρόμους».

⚠Κατατέθηκε σήμερα πριν την έναρξη των εργασιών, #προσφυγή του Ευρωκοινοβ. κατά Κομισιόν/ Συμβουλίου Υπουργών ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΕ. Ζητάμε ακύρωση του Κανονισμού #SAFE που επιτρέπει συμμετοχή τρίτων χωρών (περιλαμβανομένης της Τουρκίας) στα €150 δισ. για ασφάλεια & άμυνα. pic.twitter.com/TTv2kwpYsX — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) August 25, 2025

Αποφασίζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί την προσφυγή και κρίνει ότι η νομική βάση του κατεπείγοντος με την οποία πέρασε ο συγκεκριμένος κανονισμός «υπονομεύει τη δημοκρατική νομιμότητα», τότε θα αποσυρθεί ο κανονισμός SAFE.

Ο κανονισμός SAFE (Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης) προτάθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Κομισιόν και εγκρίθηκε δυο μήνες μετά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.