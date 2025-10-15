Ο Ντόναλντ Τραμπ παρασημοφόρησε χθες Τρίτη τον δολοφονημένο σύμμαχό του Τσάρλι Κερκ, ακροδεξιό ίνφλουενσερ, απονέμοντάς του την κορυφαία αμερικανική πολιτική διάκριση, το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

Πλέκοντας το εγκώμιο του 31χρονου, ο Τραμπ είπε ότι ο Κερκ έγινε «μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας» και τον συνέκρινε με κορυφαίες ιστορικές προσωπικότητες και όχι μόνο. Ο Κερκ κατά τον Τραμπ είναι ανάλογος του Σωκράτη, του Αβραάμ Λίνκολν, του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αλλά και… του Αγίου Πέτρου.

Επέμεινε να τονίζει επίσης τον ρόλο του Κερκ στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του κατά τις περυσινές προεδρικές εκλογές.

Ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια τελετής στους κήπους του Λευκού Οίκου, καταφέρθηκε επίσης εναντίον της λεγόμενης «άκρας αριστεράς»που ακολουθεί κατ’ αυτόν «την ιδεολογία του διαβόλου».

President Donald J. Trump posthumously awards Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom. A true American patriot. 🇺🇸 pic.twitter.com/HYvinbxO4e — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

«Βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», υποστήριξε ο κ. Τραμπ, που διέταξε να αναπτυχθεί ο στρατός σε διάφορες πόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, αψηφώντας την εναντίωση τοπικών αξιωματούχων.

Τα ηνία αναλαμβάνει η χήρα του Κερκ

Ο αμερικανός πρόεδρος διατείνεται πως η πολιτική βία στις ΗΠΑ δεν οφείλεται παρά στην αριστερά. Ουδέποτε αναφέρεται σε επιθέσεις εναντίον προσωπικοτήτων των δημοκρατικών.

Η χήρα του δολοφονημένου οπαδού του Τραμπ παρέλαβε την τιμητική διάκριση εξ ονόματος του θανόντα και εκφώνησε ομιλία.

«Σε όλους όσοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας», είπε η Έρικα Κερκ, που διαδέχθηκε τον σύζυγό της στην ηγεσία της οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής δεξιάς Turning Point USA.

«Η αποστολή του δεν πέθανε μαζί του», είπε επίσης.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ είπε επίσης πως αν ο σύζυγός της ζούσε «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» σε προεδρικές εκλογές στο μέλλον.

Freedom is not a theory, it’s a testimony. Every single day the Trump Administration will continue to carry out the mission for which Charlie Kirk lived. For Charlie. ❤ pic.twitter.com/mefZRxCVH6 — The White House (@WhiteHouse) October 15, 2025

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του τραμπιστή ινφλουένσερ, Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η προσαγωγή του ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να γίνει την 30ή Οκτωβρίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες πως ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, διότι σύμφωνα με την ανακοίνωση «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ακυρώσει σε πολλές περιπτώσεις θεωρήσεις διαβατηρίων εξαιτίας πολιτικών απόψεων των δικαιούχων, πρακτική τουλάχιστον αμφιλεγόμενη την οποία όμως υπερασπίζεται ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο — ιδίως φοιτητών που εκφράστηκαν υπέρ των Παλαιστινίων.

Μετά τον φόνο του Τσάρλι Κερκ, πολλοί Αμερικανοί που επέκριναν το θύμα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έμαθαν πως απολύθηκαν από τις δουλειές τους εξαιτίας σχολίων τους για την υπόθεση.