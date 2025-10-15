Άννα Κυριακού: Το τελευταίο αντίο στο Α’ Νεκροταφείο

Την Άννα Κυριακού αποχαιρετούν αυτή την ώρα η οικογένεια της, φίλοι και συνάδελφοι της στο Α’ Νεκροταφείο.

Άννα Κυριακού: Ο γιος της την αποχαιρετά

Ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου σημείωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένος. “Έφυγε” ευτυχισμένη έχοντας ολοκληρώσει το όνειρό ζωής της που ήταν η βιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή, αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις του κόσμου.

Όταν πήρε στα χέρια της τη βιογραφία της, δεν κοιμήθηκε καθόλου από τη χαρά της. Θα μου λείψει πολύ».

Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο της

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, γράφοντας σε ανάρτησή του:

«Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από την ζωή στα 95 της.. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια.

Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των ΤΡΙΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό.

Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της..θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο».