Πέθανε η Άννα Κυριακού: Η θρυλική θεία Μπεμπέκα από τις «Τρεις Χάριτες»
Ελλάδα 13 Οκτωβρίου 2025 | 10:46

Πέθανε η Άννα Κυριακού: Η θρυλική θεία Μπεμπέκα από τις «Τρεις Χάριτες»

Έφυγε από τη ζωή η Άννα Κυριακού, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτώβρη. Η επαγγελματική πορεία και η ζωή της αείμνηστης ηθοποιού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η  Άννα Κυριακού, η οποία έγινε ευρέως γνωστή ως η γλυκύτατη «Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 χρόνων. Ήταν γεννημένη στην Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου 1929.

Ο αποχαιρετισμός του Σπύρου Μπιμπίλα

Άννα Κυριακού: Η διαδρομή της στο θέατρο

Η Άννα Κυριακού σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν (Charles Dullin) στο Παρίσι (1954-1956), έχοντας καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ (Jean Vilar).

Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση σε εφηβική ηλικία στο Θέατρο ΡΕΞ με το θίασο Μαρίκας Κοτοπούλη στο έργο «Κάρμεν». Ακολούθησε συνεργασία με τους θιάσους Μανωλίδου-Παππά, Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνας, Μάνου Κατράκη.

Το 1953-1954 συνεργάστηκε με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ. Επιστρέφοντας από το Παρίσι συνεργάστηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους με τους θιάσους των Ντίνου Ηλιόπουλου, Μίμη Φωτόπουλου και Αλέκου Αλεξανδράκη.

Οι ρόλοι

Το 1959 πρωταγωνίστησε στο «Πειραϊκό Θέατρο» του Δημήτρη Ροντήρη στα έργα «Η λοκαντιέρα», «Γάμοι του Φίγκαρο» και «Ηλέκτρα» για να ακολουθήσει μία περίοδος πλέον των 20 ετών συνεργασίας με το Εθνικό Θέατρο, ξεκινώντας με μία μεγάλη επιτυχία ως Καλλιόπη στον «Πειρασμό» του Γρηγόριου Ξενόπουλου.

Στο Εθνικό Θέατρο, η Άννα Κυριακού συμμετείχε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 34 έργα από το 1960 έως το 1981.

Το 1982 συνεργάστηκε με το «Απλό Θέατρο» των Αντώνη Αντύπα – Χρήστου Πολίτη στο εναρκτήριο έργο του θεάτρου «Τα γούστα του Κυρίου Σλόαν» και το 1988 στα μονόπρακτα του Χάρολντ Πίντερ, «Άλλοι τόποι».

Το 1998 πρωταγωνιστεί στο «Μποζό» του Βασίλη Ζιώγα στο θέατρο Μαριέττα Ριάλδη.

Η διαδρομή της στον κινηματογράφο

Ο μεθύστακας (1950), Τα τέσσερα σκαλοπάτια (1951), Η Αγνή του λιμανιού (1952), Να πεθερός να μάλαμα (1959), Ζητείται ψεύτης (1961), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Ζητείται επειγόντως γαμπρός (1971), Safe Sex (1999), Το κλάμα βγήκε απ’ τον παράδεισο (2001), Οξυγόνο (2003) κ.ά.

Η τηλεόραση και ο ρόλος στις «Τρεις Χάριτες»

Η Άννα Κυριακού έλαβε μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, από το «Εκείνος κι εκείνος», τη «Γειτονιά μας» και τον «Γιούγκερμαν» της δεκαετίας του 1970, έως τις «Οι τρεις Χάριτες» (1989 – 1992) που ενσάρκωσε τη θρυλική θεία Μπεμπέκα.

Η Άννα Κυριακού εμφανίστηκε σε γκεστ ρόλο στο Κωνσταντίνου και Ελένης, ερμηνεύοντας το ρόλο της θείας Μάρως, καθώς και στις «Επτά θανάσιμες πεθερές», όπου έκανε την κακιά πεθερά.

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι και το θεατρικό ρεπερτόριο της στο ραδιόφωνο, στις γνωστές εκπομπές «Το θέατρο στο ραδιόφωνο», «Το θέατρο της Δευτέρας».

Το 1949 γράφτηκε στο Σ.Ε.Η. Παντρεύτηκε τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη, Πρόεδρο της Ελληνικής Μένσα (Mensa) από το 2009 μέχρι και σήμερα.

Πότε θα γίνει η κηδεία της

Η κηδεία της ηθοποιού θα γίνει την Τετάρτη 15 Οκτώβρη στο Α΄Κοιμητήριο Αθηνών.

Business
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
