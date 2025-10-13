Άννα Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της αποχαιρετά τη μητέρα του – Οι τελευταίες στιγμές της

Ο γιος της Άννα Κυριακού, Χρήστος Αποστολίδης αποχαιρετά την αγαπημένη μητέρα του με συγκινητικά λόγια και αναφέρεται πως η ίδια βίωσε το τελευταίο διάστημα της ζωής της.

Η αγαπημένη ηθοποιός παντρεύτηκε τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη.

«Εγώ είμαι παιδί του πολέμου. Κι αν σήμερα όλοι μιλούν για σύγχρονο πόλεμο, μάλλον δεν έχουν νιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει πραγματικός πόλεμος», είχε δηλώσει η ίδια.

Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη»

«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα.

Έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου.

Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα» δήλωσε ο Χρήστος Αποστολίδης.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 11 το πρωί.