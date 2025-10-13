magazin
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Άννα Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της αποχαιρετά τη μητέρα του – Οι τελευταίες στιγμές της
Άννα Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της αποχαιρετά τη μητέρα του – Οι τελευταίες στιγμές της

Η Άννα Κυριακού πέθανε σε ηλικία 96 χρόνων.

Ο γιος της Άννα Κυριακού, Χρήστος Αποστολίδης αποχαιρετά την αγαπημένη μητέρα του με συγκινητικά λόγια και αναφέρεται πως η ίδια βίωσε το τελευταίο διάστημα της ζωής της.

Η αγαπημένη ηθοποιός παντρεύτηκε τον γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη.

«Εγώ είμαι παιδί του πολέμου. Κι αν σήμερα όλοι μιλούν για σύγχρονο πόλεμο, μάλλον δεν έχουν νιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει πραγματικός πόλεμος», είχε δηλώσει η ίδια.

View this post on Instagram

A post shared by Elena’s Diary Blog (@elenasdiary_blog)

Άννα Κυριακού: «Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη»

«Σήμερα το πρωί έφυγε. Τι να πω, νομίζω ότι ξεκουράστηκε. Έφυγε ήρεμη και ευτυχισμένη, διότι εκπλήρωσε το όνειρό της που ήταν έκδοση του βιβλίου της με τη βιβλιογραφία της. Βγήκε πριν από έναν μήνα.

Έφυγε με αυτό στο προσκεφάλι της. Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου.

Ρωτήστε όλους τους φίλους της, αν ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος. Ρωτήστε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ συγκινημένος τώρα, με συγχωρείτε. Ζω μαζί της εδώ και 2,5 χρόνια, τη φρόντιζα» δήλωσε ο Χρήστος Αποστολίδης.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 11 το πρωί.

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»
Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον θυμάται τον «ηλίθιο» συμπρωταγωνιστή της, με τον οποίο «όσοι δούλεψαν πέρασαν χάλια»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Ρεμπέκα Φέργκιουσον στάθηκε στα σχόλια που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα, σχετικά με έναν «τελείως ηλίθιο συμπρωταγωνιστή» της, ο οποίος της επιτέθηκε λεκτικά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος
Μάρθα Βούρτση: H Φίνος Φιλμ τιμά τα γενέθλια της βασίλισσας του δράματος

Στα 88 της χρόνια, η Μάρθα Βούρτση παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά — η γυναίκα που έδωσε φωνή στον πόνο, τη θυσία και την αξιοπρέπεια της ψυχής

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο
Τελευταία έξοδος, Νταϊάν Κίτον: Ο καρκίνος, η αμύθητη περιουσία, το άγνωστο πάθος και το πωλητήριο

Ο αιφνίδιος θάνατος της Οσκαρικής ηθοποιού Ντάιαν Κίτον στα 79 της χρόνια, στις 11 Οκτωβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σόκαρε το Χόλιγουντ. Η ίδια όμως είχε προετοιμάσει την έξοδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior
Πατρίκ Εζέν x Dior: Η αϊτινή ψυχή συναντά τη γαλλική κομψότητα στη νέα Lady Dior

Για τη 10η επέτειο του πρότζεκτ Dior Lady Art, ο αϊτινοαμερικανός καλλιτέχνης Πατρίκ Εζέν μεταμορφώνει την εμβληματική τσάντα του οίκου σε ένα έργο που μιλά για ρίζες, ανθεκτικότητα και πολιτιστική μνήμη

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
