Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 15.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άρπαξε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις για να δημιουργήσεις νέες προοπτικές και νέα δεδομένα εκεί. Ξέρεις πολύ καλά ποια άτομα θέλεις να κρατήσεις στον πολύ στενό κύκλο σου, φρόντισε απλά να τους το πεις. Είναι όμως τα άτομα με τα οποία μπορείς να συνεννοηθείς και να σε καταλάβουν;
DON’TS: Μην ξεσπάσεις σε καμία περίπτωση τα νεύρα σου πάνω στον τομέα των ερωτικών, παρότι πρόκειται να είναι αρκετά ζόρικος. Γενικώς δηλαδή μην κάνεις και μην λες πράγματα που προσβάλλουν ή πληγώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποια ξαφνικά ζόρια.
Ταύρος
DO’S: Χαμογέλασε, καθώς οι εξελίξεις στα επαγγελματικά είναι άκρως θετικές. Επίσης το πρόγραμμά σου είναι αρκετά γεμάτο μεν, αλλά με πράγματα που σου αρέσουν αρκετά δε. Πρόσεξε το πως κάνεις τη δουλειά σου, γιατί αν την κάνεις καλά, τότε θα κερδίσεις τις εντυπώσεις και δεν αποκλείεται καθόλου να σου γίνουν ωφέλιμες προτάσεις.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου και μη γίνεις απότομος στις απαντήσεις σου. Ειδικά αν πρόκειται για σχόλια που δεν σε αφορούν καν! Μην πάρεις αχρείαστα ρίσκα – ειδικά αν πρόκειται να δημιουργήσουν κόντρα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων. Μην κινείσαι έντονα και απρόβλεπτα και μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνονται.
Δίδυμοι
DO’S: Δες τα πλάνα σου με αισιοδοξία για να τα προχωρήσεις παρακάτω. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο μυαλό σου για να επικεντρωθείς μόνο στα πιο ουσιώδη, αλλά και σε όσα σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Βρες εύκολες και γρήγορες διεξόδους για τα προβλήματά σου, καθώς η σημερινή μέρα σου παρέχει αρκετές. Αρκεί λοιπόν τις ξετρυπώσεις!
DON’TS: Μην αποκαλύψεις αυτά που ξέρεις λόγω του ότι θα ακούσεις κάποια σχόλια που θα σε κάνουν έξαλλο. Μην αφήσεις τα νεύρα και τις απότομες αντιδράσεις να δημιουργήσουν ένταση στην ατμόσφαιρα. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις στην περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί να σε νευριάσει λες και είναι μόνο δικό σου πρόβλημα.
Καρκίνος
DO’S: Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα σου. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα καταλάβεις ότι έχεις αναλάβει κάποιες ευθύνες τελευταία οι οποίες δεν είναι δικές σου. Βάλε σε πρόγραμμα τις δουλειές που θέλεις να κάνεις σχετικά με το σπίτι σου. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και της οικογένειας.
DON’TS: Μην αναλώνεσαι σε οτιδήποτε δεν έχει πραγματική σημασία και αξία για σένα. Παράλληλα με αυτό λοιπόν μην το παρακάνεις με τα ψώνια, με τα έξοδα ή γενικά με οτιδήποτε το αχρείαστο. Στα ερωτικά, είτε έχεις αμόρε είτε δεν έχεις, μη γίνεις απότομος στον τρόπο που επικοινωνείς. Βασικά μην επικοινωνείς όπως να’ ναι, γιατί τι κερδίζεις ας πούμε;
Λέων
DO’S: Φρόντισε να ανταποκριθείς σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που υπάρχει στην ατμόσφαιρα – το καλύτερό σου! Αν αποφασίσεις να δώσεις κάποτε χώρο στο φλερτ να μπει στη ζωή σου, τότε θα προσελκύσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Βγάλε τα συναισθήματά σου στην φορά – δεν θα πάθεις κάτι! Πες «ναι» σε συναντήσεις σχετικές με τη δουλειά.
DON’TS: Μην πάρεις κατάκαρδα πολλά από αυτά που θα ακούσεις. Μην εκνευριστείς από κάποια σχόλια που θα φτάσουν στα αυτιά σου και κυρίως μην απαντήσεις άμεσα, έντονα ή και αφιλτράριστα. Παράλληλα μη γίνεσαι εντελώς απρόβλεπτος, καθώς αυτή η στάση και η συμπεριφορά δεν θα σε ωφελήσει καθόλου — μα καθόλου πια!
Παρθένος
DO’S: Παρατήρησε οτιδήποτε το όμορφο βλέπεις γύρω σου για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ευνοϊκό και ασφαλές κλίμα για σένα. Βάλε τα πάντα στην θέση που τους πρέπει αποφεύγοντας όμως να γίνεις ακραία πιεστικός ή έντονος. Μέσα στα θέματα αυτά που ξεδιαλύνεις πρέπει να είναι τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου, σωστά;
DON’TS: Μην επηρεαστείς αρνητικά από σχόλια που γίνονται πίσω από την πλάτη σου. Κυρίως μην εκνευριστείς και μην πεις στη διαδικασία να απαντήσεις. Ειδικά από την στιγμή που είσαι σε μία φάση στην οποία θέλεις απλά και μόνο να τσακωθείς με τους άλλους! Μην καίγεσαι τόσο να δείξεις ότι πάντα ξέρεις τι παίζεται και είσαι ένα βήμα μπροστά!
Ζυγός
DO’S: Εστίασε σε όσα γουστάρεις πραγματικά να κάνεις ή σε όσα σε κάνουν απολύτως χαρούμενο. Διεκδίκησε άμεσα όλα αυτά που θέλεις, όπως είναι και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Τρέξε όμως και κάποιους από τους στόχους σου. Παράλληλα δώσε χώρο στο φλερτ να μπει και να ανθίσει στη ζωή σου. Προσοχή απαιτείται γενικώς σήμερα.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που επικρατεί μέσα στην παρέα σου να ξεφύγει. Μην εκνευριστείς ακραία από κάποια άσχημα σχόλια που θα ακούσεις. Μην μπεις ούτε στη διαδικασία να απαντήσεις πίσω με το να μιλήσεις απότομα και αφιλτράριστα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Δηλαδή μη δώσεις δανεικά, αλλά μη ζητήσεις κιόλας.
Σκορπιός
DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός, προκειμένου να μπορέσεις και να διαβάσεις καλύτερα την φάση, αλλά και να καταλάβεις τις ανάγκες που υπάρχουν. Έπειτα βρες τι πρέπει να γίνει γενικώς με τη ζωή σου- όσο βαρύ κι αν ακούγεται αυτό. Δημιούργησε ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να δουλέψεις απρόσκοπτα και με άνεση.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου στήσει παγίδες και να σε βγάλει κακό. Μην πάρεις μέρος σε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Μη διστάσεις όμως να δώσεις απαντήσεις που θα βάλουν τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Βέβαια δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην ξεσπάσεις πάνω στα άτομα που θα προσπαθήσουν να σε ηρεμήσουν.
Τοξότης
DO’S: Πάρε μέρος σε πολλές συζητήσεις, δώσε συμβουλές σε αυτούς που το χρειάζονται, αλλά δέξου κι εσύ κάποιες άκρως βοηθητικές συμβουλές από την άλλη πλευρά. Εστίασε στα σημαντικά και οργάνωσε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Γενικώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος. Εξωτερίκευσε τα συναισθήματά σου άφοβα και άνετα.
DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αντιδράσεις έντονα, αν μάθεις πως υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις στις οποίες εμπλέκεσαι χωρίς να το ξέρεις. Μάλιστα να σου πω ότι θα το μάθεις από σπόντα οπότε μην εκθέσεις την πηγή σου. Αν μιλάς εσύ για άλλους πίσω από την πλάτη τους, τότε πρόσεχε μην εκτεθείς. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι ευέλικτος, καθώς θα υπάρξουν αρκετές εξελίξεις οι οποίες θα σε αναγκάσουν να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις και τα πλάνα σου. Ωστόσο στα οικονομικά, προβλέπονται κάποια θετικά νέα τα οποία ενδέχεται να σου προσφέρουν ένα καλύτερο εισόδημα ή μια καλύτερη θέση. Ή συνδυαστικά και τα δύο!
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εσωτερικές σκέψεις σου να σε κρατάνε πίσω. Μην εκνευριστείς και μην αντιδράσεις άσχημα λόγω κάποιων συμπεριφορών που θα παρατηρήσεις μέσα στην παρέα. Ξέρω πως δεν θα κρατηθείς για πολύ, αλλά δεν χάνεις και κάτι να προσπαθήσεις! Αν θέλεις τόσο πολύ πια να απαντήσεις, τότε μη μιλήσεις γενικά κι αόριστα.
Υδροχόος
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις εναλλακτικές και προοπτικές για να μπορέσεις να εστιάσεις στα θετικά. Αφού είσαι που είσαι ακραία πεισματάρης, προσπάθησε να το γυρίσεις υπέρ σου αυτό. Δηλαδή κάντο κίνητρο για να μπορέσεις να εξελιχθείς και απόφυγε να το χρησιμοποιείς μόνο για να απαντάς.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στο πως επικοινωνείς τις σκέψεις σου είτε στους συναδέλφους, είτε σε κάποιους ανώτερους στη δουλειά. Μην επιτρέψεις στην ένταση που νιώθεις να σε κάνει να τα πεις έξω από τα δόντια, νομίζοντας πως αν ξεσπάσεις θα ηρεμήσεις, γιατί μόνο θα εκτεθείς. Μην είσαι υπερβολικός σε αυτά που λες και κάνεις.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο φιλτράρεις τις πληροφορίες που λαμβάνεις, καθώς όσο πιο ανοιχτόμυαλος είσαι, τόσο πιο εύκολα θα κατανοήσεις τι παίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες – παρασκηνιακά δηλαδή. Κάνε κρυφές συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά και τα ερωτικά, καθώς μόνο έτσι αυτά θα εξελιχθούν όμορφα.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις αντιδράσεις που θα προκαλέσει η πράξη του να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, καθώς αυτό είναι κάτι που επιθυμείς. Στα επαγγελματικά, μην αναθέσεις τις δικές σου αρμοδιότητες σε άλλους, γιατί και σωστά δεν θα βγουν, αλλά και θα τσακωθείτε στο τέλος. Άσε που το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο από μόνο του.
