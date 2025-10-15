magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 15.10.2025]
Ημερήσια 15 Οκτωβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 15.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άρπαξε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις για να δημιουργήσεις νέες προοπτικές και νέα δεδομένα εκεί. Ξέρεις πολύ καλά ποια άτομα θέλεις να κρατήσεις στον πολύ στενό κύκλο σου, φρόντισε απλά να τους το πεις. Είναι όμως τα άτομα με τα οποία μπορείς να συνεννοηθείς και να σε καταλάβουν;

DON’TS: Μην ξεσπάσεις σε καμία περίπτωση τα νεύρα σου πάνω στον τομέα των ερωτικών, παρότι πρόκειται να είναι αρκετά ζόρικος. Γενικώς δηλαδή μην κάνεις και μην λες πράγματα που προσβάλλουν ή πληγώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποια ξαφνικά ζόρια.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Χαμογέλασε, καθώς οι εξελίξεις στα επαγγελματικά είναι άκρως θετικές. Επίσης το πρόγραμμά σου είναι αρκετά γεμάτο μεν, αλλά με πράγματα που σου αρέσουν αρκετά δε. Πρόσεξε το πως κάνεις τη δουλειά σου, γιατί αν την κάνεις καλά, τότε θα κερδίσεις τις εντυπώσεις και δεν αποκλείεται καθόλου να σου γίνουν ωφέλιμες προτάσεις.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου και μη γίνεις απότομος στις απαντήσεις σου. Ειδικά αν πρόκειται για σχόλια που δεν σε αφορούν καν! Μην πάρεις αχρείαστα ρίσκα – ειδικά αν πρόκειται να δημιουργήσουν κόντρα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων. Μην κινείσαι έντονα και απρόβλεπτα και μην αγνοείς τις συμβουλές που σου δίνονται.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Δες τα πλάνα σου με αισιοδοξία για να τα προχωρήσεις παρακάτω. Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο μυαλό σου για να επικεντρωθείς μόνο στα πιο ουσιώδη, αλλά και σε όσα σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Βρες εύκολες και γρήγορες διεξόδους για τα προβλήματά σου, καθώς η σημερινή μέρα σου παρέχει αρκετές. Αρκεί λοιπόν τις ξετρυπώσεις!

DON’TS: Μην αποκαλύψεις αυτά που ξέρεις λόγω του ότι θα ακούσεις κάποια σχόλια που θα σε κάνουν έξαλλο. Μην αφήσεις τα νεύρα και τις απότομες αντιδράσεις να δημιουργήσουν ένταση στην ατμόσφαιρα. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις στην περίεργη ατμόσφαιρα που επικρατεί να σε νευριάσει λες και είναι μόνο δικό σου πρόβλημα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα σου. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα καταλάβεις ότι έχεις αναλάβει κάποιες ευθύνες τελευταία οι οποίες δεν είναι δικές σου. Βάλε σε πρόγραμμα τις δουλειές που θέλεις να κάνεις σχετικά με το σπίτι σου. Βελτίωσε το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και της οικογένειας.

DON’TS: Μην αναλώνεσαι σε οτιδήποτε δεν έχει πραγματική σημασία και αξία για σένα. Παράλληλα με αυτό λοιπόν μην το παρακάνεις με τα ψώνια, με τα έξοδα ή γενικά με οτιδήποτε το αχρείαστο. Στα ερωτικά, είτε έχεις αμόρε είτε δεν έχεις, μη γίνεις απότομος στον τρόπο που επικοινωνείς. Βασικά μην επικοινωνείς όπως να’ ναι, γιατί τι κερδίζεις ας πούμε;

Λέων

Λέων

DO’S: Φρόντισε να ανταποκριθείς σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που υπάρχει στην ατμόσφαιρα – το καλύτερό σου! Αν αποφασίσεις να δώσεις κάποτε χώρο στο φλερτ να μπει στη ζωή σου, τότε θα προσελκύσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Βγάλε τα συναισθήματά σου στην φορά – δεν θα πάθεις κάτι! Πες «ναι» σε συναντήσεις σχετικές με τη δουλειά.

DON’TS: Μην πάρεις κατάκαρδα πολλά από αυτά που θα ακούσεις. Μην εκνευριστείς από κάποια σχόλια που θα φτάσουν στα αυτιά σου και κυρίως μην απαντήσεις άμεσα, έντονα ή και αφιλτράριστα. Παράλληλα μη γίνεσαι εντελώς απρόβλεπτος, καθώς αυτή η στάση και η συμπεριφορά δεν θα σε ωφελήσει καθόλου — μα καθόλου πια!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Παρατήρησε οτιδήποτε το όμορφο βλέπεις γύρω σου για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ευνοϊκό και ασφαλές κλίμα για σένα. Βάλε τα πάντα στην θέση που τους πρέπει αποφεύγοντας όμως να γίνεις ακραία πιεστικός ή έντονος. Μέσα στα θέματα αυτά που ξεδιαλύνεις πρέπει να είναι τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου, σωστά;

DON’TS: Μην επηρεαστείς αρνητικά από σχόλια που γίνονται πίσω από την πλάτη σου. Κυρίως μην εκνευριστείς και μην πεις στη διαδικασία να απαντήσεις. Ειδικά από την στιγμή που είσαι σε μία φάση στην οποία θέλεις απλά και μόνο να τσακωθείς με τους άλλους! Μην καίγεσαι τόσο να δείξεις ότι πάντα ξέρεις τι παίζεται και είσαι ένα βήμα μπροστά!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε σε όσα γουστάρεις πραγματικά να κάνεις ή σε όσα σε κάνουν απολύτως χαρούμενο. Διεκδίκησε άμεσα όλα αυτά που θέλεις, όπως είναι και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Τρέξε όμως και κάποιους από τους στόχους σου. Παράλληλα δώσε χώρο στο φλερτ να μπει και να ανθίσει στη ζωή σου. Προσοχή απαιτείται γενικώς σήμερα.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση που επικρατεί μέσα στην παρέα σου να ξεφύγει. Μην εκνευριστείς ακραία από κάποια άσχημα σχόλια που θα ακούσεις. Μην μπεις ούτε στη διαδικασία να απαντήσεις πίσω με το να μιλήσεις απότομα και αφιλτράριστα. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Δηλαδή μη δώσεις δανεικά, αλλά μη ζητήσεις κιόλας.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός, προκειμένου να μπορέσεις και να διαβάσεις καλύτερα την φάση, αλλά και να καταλάβεις τις ανάγκες που υπάρχουν. Έπειτα βρες τι πρέπει να γίνει γενικώς με τη ζωή σου- όσο βαρύ κι αν ακούγεται αυτό. Δημιούργησε ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να δουλέψεις απρόσκοπτα και με άνεση.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σου στήσει παγίδες και να σε βγάλει κακό. Μην πάρεις μέρος σε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Μη διστάσεις όμως να δώσεις απαντήσεις που θα βάλουν τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Βέβαια δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην ξεσπάσεις πάνω στα άτομα που θα προσπαθήσουν να σε ηρεμήσουν.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε μέρος σε πολλές συζητήσεις, δώσε συμβουλές σε αυτούς που το χρειάζονται, αλλά δέξου κι εσύ κάποιες άκρως βοηθητικές συμβουλές από την άλλη πλευρά. Εστίασε στα σημαντικά και οργάνωσε τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι. Γενικώς πρέπει να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος. Εξωτερίκευσε τα συναισθήματά σου άφοβα και άνετα.

DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αντιδράσεις έντονα, αν μάθεις πως υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις στις οποίες εμπλέκεσαι χωρίς να το ξέρεις. Μάλιστα να σου πω ότι θα το μάθεις από σπόντα οπότε μην εκθέσεις την πηγή σου. Αν μιλάς εσύ για άλλους πίσω από την πλάτη τους, τότε πρόσεχε μην εκτεθείς. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι ευέλικτος, καθώς θα υπάρξουν αρκετές εξελίξεις οι οποίες θα σε αναγκάσουν να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις και τα πλάνα σου. Ωστόσο στα οικονομικά, προβλέπονται κάποια θετικά νέα τα οποία ενδέχεται να σου προσφέρουν ένα καλύτερο εισόδημα ή μια καλύτερη θέση. Ή συνδυαστικά και τα δύο!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εσωτερικές σκέψεις σου να σε κρατάνε πίσω. Μην εκνευριστείς και μην αντιδράσεις άσχημα λόγω κάποιων συμπεριφορών που θα παρατηρήσεις μέσα στην παρέα. Ξέρω πως δεν θα κρατηθείς για πολύ, αλλά δεν χάνεις και κάτι να προσπαθήσεις! Αν θέλεις τόσο πολύ πια να απαντήσεις, τότε μη μιλήσεις γενικά κι αόριστα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να δημιουργήσεις εναλλακτικές και προοπτικές για να μπορέσεις να εστιάσεις στα θετικά. Αφού είσαι που είσαι ακραία πεισματάρης, προσπάθησε να το γυρίσεις υπέρ σου αυτό. Δηλαδή κάντο κίνητρο για να μπορέσεις να εξελιχθείς και απόφυγε να το χρησιμοποιείς μόνο για να απαντάς.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στο πως επικοινωνείς τις σκέψεις σου είτε στους συναδέλφους, είτε σε κάποιους ανώτερους στη δουλειά. Μην επιτρέψεις στην ένταση που νιώθεις να σε κάνει να τα πεις έξω από τα δόντια, νομίζοντας πως αν ξεσπάσεις θα ηρεμήσεις, γιατί μόνο θα εκτεθείς. Μην είσαι υπερβολικός σε αυτά που λες και κάνεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο φιλτράρεις τις πληροφορίες που λαμβάνεις, καθώς όσο πιο ανοιχτόμυαλος είσαι, τόσο πιο εύκολα θα κατανοήσεις τι παίζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες – παρασκηνιακά δηλαδή. Κάνε κρυφές συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά και τα ερωτικά, καθώς μόνο έτσι αυτά θα εξελιχθούν όμορφα.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις αντιδράσεις που θα προκαλέσει η πράξη του να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, καθώς αυτό είναι κάτι που επιθυμείς. Στα επαγγελματικά, μην αναθέσεις τις δικές σου αρμοδιότητες σε άλλους, γιατί και σωστά δεν θα βγουν, αλλά και θα τσακωθείτε στο τέλος. Άσε που το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο από μόνο του.

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»
Βίντεο 14.10.25

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

«Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου για το γεγονός

«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga
Faux pas 14.10.25

«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga

Ο σχεδιαστής του οίκου Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, αποκάλυψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «προσκάλεσε τον εαυτό της» στην επίδειξη μόδας του στο Παρίσι νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Ασχημόμορφη μόδα 14.10.25

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Αδιαθεσία 15.10.25

Στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάντος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 15.10.25

«Κλείδωσε» την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην... αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)
Μπάσκετ 14.10.25

Σαρωτική η Ντουμπάι BC στην Πόλη (93-69) – Κυρίαρχος ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Ζαλγκίρις (88-79)

Η Ντουμπάι BC διέλυσε την Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στο αήττητο της Ζάλγκιρις Κάουνας. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague
Μπάσκετ 14.10.25

Ολυμπιακός – Εφές 78-82: «Κόλλησε» στην επίθεση και υπέστη τη 2η ήττα του στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από επιθετικές λύσεις στο 2ο ημίχρονο κι έτσι ηττήθηκε στο ΣΕΦ με 82-78 για την 4η αγωνιστική της Euroleague, γνωρίζοντας τη 2η ήττα του στην διοργάνωση. και πρώτη εντός έδρας.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Λευκός Οίκος 14.10.25

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο