DO’S: Άρπαξε τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν στις διαπροσωπικές σου σχέσεις για να δημιουργήσεις νέες προοπτικές και νέα δεδομένα εκεί. Ξέρεις πολύ καλά ποια άτομα θέλεις να κρατήσεις στον πολύ στενό κύκλο σου, φρόντισε απλά να τους το πεις. Είναι όμως τα άτομα με τα οποία μπορείς να συνεννοηθείς και να σε καταλάβουν;

DON’TS: Μην ξεσπάσεις σε καμία περίπτωση τα νεύρα σου πάνω στον τομέα των ερωτικών, παρότι πρόκειται να είναι αρκετά ζόρικος. Γενικώς δηλαδή μην κάνεις και μην λες πράγματα που προσβάλλουν ή πληγώνουν χωρίς να το καταλαβαίνεις. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποια ξαφνικά ζόρια.