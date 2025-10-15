Ρόδος: Τα γυρίσματα για ταινία του Bollywood, με πρωταγωνιστή τον Ινδό σταρ Prabhas
Η Ρόδος κινείται αυτές τις μέρες στους ρυθμούς του Bollywood.
Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού της Ρόδου, Γιώργος Τόππος, περιγράφει στο «Buongiorno» πως πρόκειται για μία παραγωγή που δεν έχει ξαναγίνει στο νησί.
Ρόδος: Τα γυρίσματα στο όμορφο νησί των Δωδεκανήσων
Τα γυρίσματα της πολυδάπανης ταινίας, με τίτλο «The Raja Saab», με προϋπολογισμό άνω των 45 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκαν, μεταμορφώνοντας τη Μεσαιωνική Πόλη και το Μανδράκι σε σκηνικό κινηματογραφικής παραγωγής.
Η επιλογή της Ρόδου για το videoclip και το trailer της ταινίας δεν είναι τυχαία. Οι παραγωγοί ήθελαν να εντάξουν στην ταινία την Ρόδο με εμβληματικά σημεία.
Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού της Ρόδου, Γιώργος Τόππος, μίλησε στο «Buongiorno».
Ο διάσημος Ινδός πρωταγωνιστής
«Η Ρόδος φιλοξενεί μια τεράστια κινηματογραφική παραγωγή από την Ινδία, είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Είναι με τον σταρ της Ινδίας Prabhas και φέρνει την Ρόδο στο παγκόσμιο προσκήνιο του κινηματογράφου του Bollywood.
Η επιλογή δεν έγινε τυχαία, οι παραγωγοί ήθελαν έναν τόπο που να έχει ιστορικότητα και ομορφιά. Έχουμε πάρει όλες τις απαραίτητες άδειες. Είναι σημαντική για την προβολή του νησιού μας σε δισεκατομμύρια κόσμου. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας από τους διασημότερους στην χώρα του. Δουλεύουν πάνω από 150 Ροδίτες για την παραγωγή αυτή και πάνω από 100 άτομα από την Ινδία», ανέφερε ο κ. Τόππος.
«Μακάρι να έρθει και ο Λάνθιμος στο νησί μας και θα φροντίσουμε να πάρτουμε άδειες και εκεί», συμπλήρωσε.
