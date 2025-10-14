Διακόπτεται η διέλευση των πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου

Σε προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοΐας μέσω της Διώρυγας της Κορίνθου προχωρούν οι αρμόδιες αρχές από σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, και μέχρι νεοτέρας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης στο εσωτερικό του καναλιού.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο τεχνικών παρεμβάσεων που κρίθηκαν αναγκαίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της διέλευσης και τη μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα της Διώρυγας.

Οι εργασίες αυτές αφορούν την τελική φάση αποκατάστασης των πρανών, οι οποίες είχαν πληγεί στο παρελθόν, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και επανειλημμένες διακοπές της κυκλοφορίας των πλοίων.

Σημαντικό πέρασμα

Η Διώρυγα της Κορίνθου, ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά περάσματα της χώρας, εξυπηρετεί ετησίως χιλιάδες πλοία και αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την εγχώρια και διεθνή ναυτιλία.

Για το λόγο αυτό, οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο έτος, αποσκοπούν στην οριστική επίλυση των τεχνικών ζητημάτων που τα τελευταία χρόνια επηρέασαν τη λειτουργία της.

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ημερομηνία για την επαναλειτουργία της Διώρυγας.

Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού αναμένεται να υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλούς επαναλειτουργίας.