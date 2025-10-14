DO’S: Σκέψου ξανά που και σε ποιους συμπεριφέρθηκες με τον λάθος τρόπο και προσπάθησε να το μαζέψεις. Εστίασε στα θετικά και μόνο. Άρα γίνε θετικός και αισιόδοξος και ανοίξου στα ερωτικά σου. Δέξου και κάτι το νέο με το να δεις με καλό μάτι τις γνωριμίες που θα προκύψουν, γιατί μέσω αυτών μπορεί να σου γίνει μια καλή πρόταση για δουλειά.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός ούτε στις αντιδράσεις σου λόγω του ότι κάποια σκηνικά αγγίζουν τις ευαισθησίες σου, ούτε όμως και στον τρόπο με τον οποίο παρατηρείς και αντιλαμβάνεσαι τα πάντα γύρω σου. Μη γίνεις πεισματάρης εξαιτίας κάποιων σχολίων που θα ακούσεις από τους φίλους σου. Μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό σου.