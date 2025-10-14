Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 14.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σκέψου ξανά που και σε ποιους συμπεριφέρθηκες με τον λάθος τρόπο και προσπάθησε να το μαζέψεις. Εστίασε στα θετικά και μόνο. Άρα γίνε θετικός και αισιόδοξος και ανοίξου στα ερωτικά σου. Δέξου και κάτι το νέο με το να δεις με καλό μάτι τις γνωριμίες που θα προκύψουν, γιατί μέσω αυτών μπορεί να σου γίνει μια καλή πρόταση για δουλειά.
DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός ούτε στις αντιδράσεις σου λόγω του ότι κάποια σκηνικά αγγίζουν τις ευαισθησίες σου, ούτε όμως και στον τρόπο με τον οποίο παρατηρείς και αντιλαμβάνεσαι τα πάντα γύρω σου. Μη γίνεις πεισματάρης εξαιτίας κάποιων σχολίων που θα ακούσεις από τους φίλους σου. Μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό σου.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να κάνεις embrace την αισιοδοξία που νιώθεις μεν, να κρατήσεις χαμηλά τη μπάλα δε. Δέξου βοήθεια από φίλους, αλλά πρόσφερέ τους κι εσύ τη δική τους για να έρθετε κοντά και να ενδυναμώσετε τους μεταξύ σας δεσμούς. Εστίασε και στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, αλλά και στα συναισθήματά σου. Οργανώσου σωστά.
DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι ή στα λόγια που χρησιμοποιείς. Μην υπερεκτιμάς τον εαυτό σου νομίζοντας πως μπορείς να διεκπεραιώσεις κάποιες απαιτητικές δουλειές γρήγορα. Μην αφήσεις το άγχος να σε χαώσει. Μην απογοητεύεσαι, γιατί ίσως προκύψουν ξαφνικά χρήματα και προτάσεις για δουλειά.
Δίδυμοι
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά για να νιώσεις λίγο πιο safe. Μπορείς ας πούμε να χαλάσεις χρήματα μόνο για τα βασικά και να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις που επείγουν. Παράλληλα προσοχή και περιορισμό απαιτούν τα αλόγιστα έξοδα και οι σπατάλες, έτσι; Κανόνισε συναντήσεις με τους φίλους σου για να πάρεις έμπνευση και δεις τα πάντα αλλιώς.
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις όσο πιο κοινωνικός γίνεται. Γιατί όχι έτσι; Σε αυτό το μουντ μην είσαι αρνητικός ως προς τα νέα άτομα που θέλουν να μπουν στη ζωή σου, καθώς αυτά θα σου δείξουν το πως μπορείς να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου και να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου προς το καλύτερο. Μην επιμένεις διαρκώς στις απόψεις σου.
Καρκίνος
DO’S: Διατήρησε την καλή σου διάθεση για να παραμείνεις σε ένα ενεργό και δραστήριο μουντ. Να είσαι σίγουρος και δυναμικός σε οτιδήποτε κάνεις. Δώσε βάση τόσο στο πως νιώθεις, όσο όμως και στο πως αντιλαμβάνεσαι ορισμένες καταστάσεις γύρω σου. Επικεντρώσου στα οικονομικά σου ζητήματα, καθώς μπορείς να τους βρεις εύκολες και άμεσες λύσεις.
DON’TS: Μην κωλώσεις να διαχειριστείς καταστάσεις που σε πονάνε, προκειμένου να σταματήσουν κάποτε να σε πονάνε, σωστά; Ωστόσο μη γίνεις υπερβολικός στον τρόπο σου. Μη γίνεις ούτε πεισματάρης. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συναντήσεις, απλά μην τις αποκαλύψεις άμεσα. Δηλαδή προσπάθησε να τις κρατήσεις κρυφές για λίγο.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ήπια και παρασκηνιακή σου δράση, καθώς έτσι θα μπορέσεις να συμπληρώσεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Προσπάθησε και να παραμείνεις χαλαρός, έτσι; Νιώθεις πιο σίγουρος για τις επιλογές που σκέφτεσαι να κάνεις, οπότε προχώρα μπροστά και κυνήγησε όλα αυτά που θέλεις. Ωστόσο βάλε φαντασία.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και αναλύεις κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, καθώς αυτό θα διαταράξει τα καλά επίπεδα της αισιοδοξίας σου. Ταυτόχρονα μην επιμένεις να γίνεται μόνο το δικό σου. Στα ερωτικά, μην εξιδανικεύεις άτομα μόνο και μόνο επειδή ξέρουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα λόγια.
Παρθένος
DO’S: Αξιοποίησε το βελτιωμένο κλίμα που επικρατεί μέσα στις παρέες και στις ομάδες τις οποίες δραστηριοποιείσαι. Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να παρατηρήσεις ξεκάθαρα το πως έχουν τα πράγματα. Ανάλυσε σωστά τα επαγγελματικά σου για να μπορέσεις να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για οικονομική πρόοδο.
DON’TS: Δεν είναι κακό το να θέλεις να δώσεις συμβουλές στους δικούς σου ανθρώπους, το κακό είναι που γίνεσαι υπερβολικός και φτάνεις στο σημείο της παρεμβατικότητας. Πρόσεξε το αυτό λοιπόν. Μην θεωρείς πως οι άλλοι σου ζητούν έμμεσα βοήθεια, ειδικά αν δεν στο έχουν εκφράσει φωναχτά. Μην ασχολείσαι λοιπόν με οτιδήποτε δεν σε αφορά.
Ζυγός
DO’S: Καλό είναι να εστιάσεις στα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά, καθώς επείγει το να τα κλείσεις όσο πιο άμεσα γίνεται. Έπειτα μπορείς να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Ωστόσο σου εφιστώ την προσοχή στο να αποφύγεις να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου ή να επαναπαυθείς λόγω της μεγάλης αισιοδοξίας σου.
DON’TS: Μη βαριέσαι να κρατήσεις σημειώσεις ή να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα το οποίο θα χωρέσει όλες τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Μη διστάσεις να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους και να συζητήσεις αυτά που σε απασχολούν για να αποσυμπιεστείς. Μην καταπιέζεις την ρομαντική σου πλευρά, γιατί αυτή μπορεί να βελτιώσει πολλά.
Σκορπιός
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με τα άτομα εκείνα που μπορούν να σε ξεκλειδώσουν και να σε κάνουν να ανοιχτείς και να μιλήσεις περισσότερο απ’ ότι συνήθως. Κάνε πράγματα που θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, καθώς έτσι θα δεις εναλλακτικές λύσεις. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να ξεφύγεις από την πίεση.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με τα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά και σε απασχολούν, καθώς πρέπει να ξεμπερδέψεις κάποια στιγμή με αυτά, σωστά; Μη διστάσεις ούτε να ζητήσεις το κάτι παραπάνω ή έστω τον τρόπο που θα σε οδηγήσει εκεί. Μη γίνεις πεισματάρης ή καχύποπτος, γιατί κάτι τέτοια είναι που σε κρατάνε πίσω.
Τοξότης
DO’S: Ολοκλήρωσε τις δουλειές που σχετίζονται με τα οικονομικά άνετα και γρήγορα. Ωστόσο πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός σε αγορές που θέλεις να κάνεις, σε δοσοληψίες ή ακόμα και σε συζητήσεις που αφορούν κάποια οικονομικά ανοίγματα. Άκου το ένστικτό σου, απόφυγε να είσαι βιαστικός, πρόσεχε τι λες και όλα θα πάνε καλά- promise.
DON’TS: Μην αδιαφορείς για τα θολά σημεία σε συμφωνίες ή σε απόψεις που σου έχουν κάτσει εντελώς στραβά, καθώς αν δεν τα συζητήσεις, πώς θέλεις να τα ξεκαθαρίσεις; Μην εναντιωθείς σε όσους βρίσκονται απέναντί σου, καθώς έχουν δικαίωμα να έχουν διαφορετική άποψη, σωστά; Ταυτόχρονα μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες.
Αιγόκερως
DO’S: Πρόσεχε και το τι λες αλλά και το τι σου λένε μέσα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή συνεργασίες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δοθούν υποσχέσεις και από τις δύο πλευρές που δεν θα τηρηθούν. Άνοιξε τις κεραίες σου για να μπορέσεις να καταλάβεις από ποιους πρέπει να φυλαχτείς και ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά εννοούν αυτά που λένε.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποιες δουλειές, γιατί ενώ η διέξοδος είναι εύκολη, η αβεβαιότητα σου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς δουλεύει υπερωρίες. Στα επαγγελματικά, μην προσπαθήσεις να καταπιέσεις τη δημιουργικότητά σου, καθώς είναι αυτή που θα τραβήξει τα βλέμματα.
Υδροχόος
DO’S: Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά. Σου προτείνω λοιπόν να είσαι οργανωμένος και να αποφύγεις να επηρεαστείς από το άγχος σου. Πριν κάνεις το οποιοδήποτε βήμα, φρόντισε να έχεις επιβεβαιώσει ότι είναι όλα καλά, για να αποφύγεις τα λάθη. Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όμως άρπαξε κάθε ευκαιρία για νέες συνεργασίες.
DON’TS: Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Μην κλείνεις τα αυτιά σου στις νέες απόψεις που ακούς, γιατί αυτές μπορεί να επαναφέρουν τη δικαιοσύνη στη ζωή σου. Μην είσαι απρόσεκτος όμως στο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που ακούς. Μην είσαι απόλυτος, κολλημένος ή και αμετακίνητος γενικώς, αλλά ακόμα περισσότερο σήμερα.
Ιχθύες
DO’S: Αν διαφυλάξεις την καλή διάθεση και την αισιοδοξία σου, θα μπορέσεις να διευκολυνθείς σε πολλούς τομείς. Βάλε όρια τόσο στους άλλους, όσο όμως και στον εαυτό σου. Δηλαδή απόφυγε να γίνεις αδιάκριτος, γιατί θα δημιουργήσεις αμηχανία. Θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα μεν, αλλά κόφτο, αν βλέπεις ότι οι άλλοι δεν θέλουν να μοιραστούν.
DON’TS: Μην αμελείς τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα ή τη δουλειά. Ωστόσο μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, προκειμένου να μπορέσεις να μαζέψεις τις δυνάμεις σου και να οργανώσεις το πρόγραμμά σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε παρασκηνιακά θέματα που αφορούν τη δουλειά. Μην αδιαφορείς για τα ερωτικά.
