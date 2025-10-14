magazin
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 14.10.2025]
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 14.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σκέψου ξανά που και σε ποιους συμπεριφέρθηκες με τον λάθος τρόπο και προσπάθησε να το μαζέψεις. Εστίασε στα θετικά και μόνο. Άρα γίνε θετικός και αισιόδοξος και ανοίξου στα ερωτικά σου. Δέξου και κάτι το νέο με το να δεις με καλό μάτι τις γνωριμίες που θα προκύψουν, γιατί μέσω αυτών μπορεί να σου γίνει μια καλή πρόταση για δουλειά.

DON’TS: Μη γίνεις υπερβολικός ούτε στις αντιδράσεις σου λόγω του ότι κάποια σκηνικά αγγίζουν τις ευαισθησίες σου, ούτε όμως και στον τρόπο με τον οποίο παρατηρείς και αντιλαμβάνεσαι τα πάντα γύρω σου. Μη γίνεις πεισματάρης εξαιτίας κάποιων σχολίων που θα ακούσεις από τους φίλους σου. Μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να κάνεις embrace την αισιοδοξία που νιώθεις μεν, να κρατήσεις χαμηλά τη μπάλα δε. Δέξου βοήθεια από φίλους, αλλά πρόσφερέ τους κι εσύ τη δική τους για να έρθετε κοντά και να ενδυναμώσετε τους μεταξύ σας δεσμούς. Εστίασε και στα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, αλλά και στα συναισθήματά σου. Οργανώσου σωστά.

DON’TS: Μην είσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι ή στα λόγια που χρησιμοποιείς. Μην υπερεκτιμάς τον εαυτό σου νομίζοντας πως μπορείς να διεκπεραιώσεις κάποιες απαιτητικές δουλειές γρήγορα. Μην αφήσεις το άγχος να σε χαώσει. Μην απογοητεύεσαι, γιατί ίσως προκύψουν ξαφνικά χρήματα και προτάσεις για δουλειά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά για να νιώσεις λίγο πιο safe. Μπορείς ας πούμε να χαλάσεις χρήματα μόνο για τα βασικά και να ξεμπερδέψεις με τις υποχρεώσεις που επείγουν. Παράλληλα προσοχή και περιορισμό απαιτούν τα αλόγιστα έξοδα και οι σπατάλες, έτσι; Κανόνισε συναντήσεις με τους φίλους σου για να πάρεις έμπνευση και δεις τα πάντα αλλιώς.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις όσο πιο κοινωνικός γίνεται. Γιατί όχι έτσι; Σε αυτό το μουντ μην είσαι αρνητικός ως προς τα νέα άτομα που θέλουν να μπουν στη ζωή σου, καθώς αυτά θα σου δείξουν το πως μπορείς να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου και να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου προς το καλύτερο. Μην επιμένεις διαρκώς στις απόψεις σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Διατήρησε την καλή σου διάθεση για να παραμείνεις σε ένα ενεργό και δραστήριο μουντ. Να είσαι σίγουρος και δυναμικός σε οτιδήποτε κάνεις. Δώσε βάση τόσο στο πως νιώθεις, όσο όμως και στο πως αντιλαμβάνεσαι ορισμένες καταστάσεις γύρω σου. Επικεντρώσου στα οικονομικά σου ζητήματα, καθώς μπορείς να τους βρεις εύκολες και άμεσες λύσεις.

DON’TS: Μην κωλώσεις να διαχειριστείς καταστάσεις που σε πονάνε, προκειμένου να σταματήσουν κάποτε να σε πονάνε, σωστά; Ωστόσο μη γίνεις υπερβολικός στον τρόπο σου. Μη γίνεις ούτε πεισματάρης. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες συναντήσεις, απλά μην τις αποκαλύψεις άμεσα. Δηλαδή προσπάθησε να τις κρατήσεις κρυφές για λίγο.

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ήπια και παρασκηνιακή σου δράση, καθώς έτσι θα μπορέσεις να συμπληρώσεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Προσπάθησε και να παραμείνεις χαλαρός, έτσι; Νιώθεις πιο σίγουρος για τις επιλογές που σκέφτεσαι να κάνεις, οπότε προχώρα μπροστά και κυνήγησε όλα αυτά που θέλεις. Ωστόσο βάλε φαντασία.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και αναλύεις κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, καθώς αυτό θα διαταράξει τα καλά επίπεδα της αισιοδοξίας σου. Ταυτόχρονα μην επιμένεις να γίνεται μόνο το δικό σου. Στα ερωτικά, μην εξιδανικεύεις άτομα μόνο και μόνο επειδή ξέρουν να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα λόγια.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Αξιοποίησε το βελτιωμένο κλίμα που επικρατεί μέσα στις παρέες και στις ομάδες τις οποίες δραστηριοποιείσαι. Πάρε αποστάσεις για να μπορέσεις να παρατηρήσεις ξεκάθαρα το πως έχουν τα πράγματα. Ανάλυσε σωστά τα επαγγελματικά σου για να μπορέσεις να αρπάξεις κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για οικονομική πρόοδο.

DON’TS: Δεν είναι κακό το να θέλεις να δώσεις συμβουλές στους δικούς σου ανθρώπους, το κακό είναι που γίνεσαι υπερβολικός και φτάνεις στο σημείο της παρεμβατικότητας. Πρόσεξε το αυτό λοιπόν. Μην θεωρείς πως οι άλλοι σου ζητούν έμμεσα βοήθεια, ειδικά αν δεν στο έχουν εκφράσει φωναχτά. Μην ασχολείσαι λοιπόν με οτιδήποτε δεν σε αφορά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Καλό είναι να εστιάσεις στα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά, καθώς επείγει το να τα κλείσεις όσο πιο άμεσα γίνεται. Έπειτα μπορείς να χαλαρώσεις και να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Ωστόσο σου εφιστώ την προσοχή στο να αποφύγεις να υπερεκτιμήσεις τις δυνάμεις σου ή να επαναπαυθείς λόγω της μεγάλης αισιοδοξίας σου.

DON’TS: Μη βαριέσαι να κρατήσεις σημειώσεις ή να φτιάξεις ένα σωστό πρόγραμμα το οποίο θα χωρέσει όλες τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Μη διστάσεις να βρεθείς με τους δικούς σου ανθρώπους και να συζητήσεις αυτά που σε απασχολούν για να αποσυμπιεστείς. Μην καταπιέζεις την ρομαντική σου πλευρά, γιατί αυτή μπορεί να βελτιώσει πολλά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με τα άτομα εκείνα που μπορούν να σε ξεκλειδώσουν και να σε κάνουν να ανοιχτείς και να μιλήσεις περισσότερο απ’ ότι συνήθως. Κάνε πράγματα που θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, καθώς έτσι θα δεις εναλλακτικές λύσεις. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να ξεφύγεις από την πίεση.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με τα θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά και σε απασχολούν, καθώς πρέπει να ξεμπερδέψεις κάποια στιγμή με αυτά, σωστά; Μη διστάσεις ούτε να ζητήσεις το κάτι παραπάνω ή έστω τον τρόπο που θα σε οδηγήσει εκεί. Μη γίνεις πεισματάρης ή καχύποπτος, γιατί κάτι τέτοια είναι που σε κρατάνε πίσω.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ολοκλήρωσε τις δουλειές που σχετίζονται με τα οικονομικά άνετα και γρήγορα. Ωστόσο πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός σε αγορές που θέλεις να κάνεις, σε δοσοληψίες ή ακόμα και σε συζητήσεις που αφορούν κάποια οικονομικά ανοίγματα. Άκου το ένστικτό σου, απόφυγε να είσαι βιαστικός, πρόσεχε τι λες και όλα θα πάνε καλά- promise.

DON’TS: Μην αδιαφορείς για τα θολά σημεία σε συμφωνίες ή σε απόψεις που σου έχουν κάτσει εντελώς στραβά, καθώς αν δεν τα συζητήσεις, πώς θέλεις να τα ξεκαθαρίσεις; Μην εναντιωθείς σε όσους βρίσκονται απέναντί σου, καθώς έχουν δικαίωμα να έχουν διαφορετική άποψη, σωστά; Ταυτόχρονα μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πρόσεχε και το τι λες αλλά και το τι σου λένε μέσα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή συνεργασίες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δοθούν υποσχέσεις και από τις δύο πλευρές που δεν θα τηρηθούν. Άνοιξε τις κεραίες σου για να μπορέσεις να καταλάβεις από ποιους πρέπει να φυλαχτείς και ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά εννοούν αυτά που λένε.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι κάποιες δουλειές, γιατί ενώ η διέξοδος είναι εύκολη, η αβεβαιότητα σου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς δουλεύει υπερωρίες. Στα επαγγελματικά, μην προσπαθήσεις να καταπιέσεις τη δημιουργικότητά σου, καθώς είναι αυτή που θα τραβήξει τα βλέμματα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά. Σου προτείνω λοιπόν να είσαι οργανωμένος και να αποφύγεις να επηρεαστείς από το άγχος σου. Πριν κάνεις το οποιοδήποτε βήμα, φρόντισε να έχεις επιβεβαιώσει ότι είναι όλα καλά, για να αποφύγεις τα λάθη. Εστίασε στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όμως άρπαξε κάθε ευκαιρία για νέες συνεργασίες.

DON’TS: Μην θεωρείς τίποτα δεδομένο. Μην κλείνεις τα αυτιά σου στις νέες απόψεις που ακούς, γιατί αυτές μπορεί να επαναφέρουν τη δικαιοσύνη στη ζωή σου. Μην είσαι απρόσεκτος όμως στο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που ακούς. Μην είσαι απόλυτος, κολλημένος ή και αμετακίνητος γενικώς, αλλά ακόμα περισσότερο σήμερα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αν διαφυλάξεις την καλή διάθεση και την αισιοδοξία σου, θα μπορέσεις να διευκολυνθείς σε πολλούς τομείς. Βάλε όρια τόσο στους άλλους, όσο όμως και στον εαυτό σου. Δηλαδή απόφυγε να γίνεις αδιάκριτος, γιατί θα δημιουργήσεις αμηχανία. Θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα μεν, αλλά κόφτο, αν βλέπεις ότι οι άλλοι δεν θέλουν να μοιραστούν.

DON’TS: Μην αμελείς τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα ή τη δουλειά. Ωστόσο μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, προκειμένου να μπορέσεις να μαζέψεις τις δυνάμεις σου και να οργανώσεις το πρόγραμμά σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε παρασκηνιακά θέματα που αφορούν τη δουλειά. Μην αδιαφορείς για τα ερωτικά.

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

inWellness
inTown
Stream magazin
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα
Βαριές κουβέντες 13.10.25

Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα

Η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη δεν χαρίστηκε σε ένα θαμώνα και την απαράδεκτη μαντινάδα του και τον «έλουσε» με βρισιές στο κέντρο που τραγουδάει.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο
Music Stage 13.10.25

O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο

Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό»

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: «Παιχνίδια» με τη «φωτιά» – Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί
«Κυβέρνηση Λεκορνί 2» 13.10.25

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» στη Γαλλία - Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί

Η Γαλλία παραμένει στον δρόμο της αστάθειας. Αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής βρίσκεται ήδη η νέα γαλλική κυβέρνηση που ψάχνει τόπους διεξόδου από την κρίση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

