Εργασίες κατάχωσης των καταλοίπων επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη στο δήμο Καλαμάτας

Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, εκκίνησαν -υπό την επίβλεψη αρχαιολόγου- οι εργασίες κατάχωσης των καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη.

Οι προβλεπόμενες εργασίες κατάχωσης των καταλοίπων πραγματοποιούνται με την αρωγή του Δήμου Καλαμάτας στην προμήθεια των υλικών κατάχωσης, και εντάσσονται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ.Α., του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 191393/2-5-2025 Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η αποκατάσταση του οδοστρώματος και η απόδοση της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη στην κυκλοφορία των οχημάτων.