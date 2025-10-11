newspaper
11.10.2025 | 17:22
Φωτιά στην Εύβοια - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Πολιτική Γραμματεία 11 Οκτωβρίου 2025 | 16:21

ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».

Spotlight

«Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας δηλώσει του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει τα εξής:

«Ο κ. Μαρινάκης αφού πρώτα παραδέχθηκε την ευθύνη του κ. Βορίδη, μετά τις απειλές του πρώην Υπουργού σήμερα προσπάθησε να τον παρουσιάσει “αδικημένο και κατατρεγμένο”. Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του κ. Βορίδη».

Και προσθέτει:

«Πώς γίνεται, όμως, να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας; Ο κ. Βάρρας παρουσίασε τον κ. Βορίδη ως εντολοδόχο συμφερόντων. Η κυβέρνηση τηρεί “σιγή ιχθύος” γι’ αυτές τις καταγγελίες. Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό;»

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
googlenews

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σύγκρουση συμφερόντων και η οικογενειακή επιχείρηση του αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Λαβράκια» βγάζει η εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του αντιπροέδρου του Οργανισμού και γαλάζιου παιδιού, Ιωάννη Καϊμακάμη με τους βουλευτές και οι αποκαλύψεις για τη «σύγκρουση συμφερόντων».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
ΠΑΣΟΚ 11.10.25

Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες

«Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ
Πολιτική 11.10.25

Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ

Τα μηνύματα της παρουσίας Καραμανλή στην εκδήλωση Στυλιανίδη και η θεσμική κριτική που θα συνεχίσει να ασκεί στο Μαξίμου. H απουσία του διαγραφέντα Σαμαρά που σηματοδοτεί τη «διαγραφή» σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ. Το μπρα ντε φερ του Κυρ. Μητσοτάκη με τον τελευταίο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίως ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Ρίμερ, προπονητής Δανίας: «Πρέπει να κάνουμε κορυφαία εμφάνιση για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ τόνισε πως σέβεται την Ελλάδα και πώς η ομάδα του θα πρέπει να παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο που μπορεί να να νικήσει.

Σύνταξη
Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 11.10.25

Η απίθανη ιστορία των Βασερό και Ριντερκνές: Τα δύο ξαδέρφια «τρελαίνουν» το παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι Βασερό και Ριντερκνές ήταν συγκάτοικοι στο πανεπιστήμιο, συμπαίκτες στα διπλά και τώρα θα είναι αντίπαλοι στον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Σανγκάης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές
Ελλάδα 11.10.25

Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Το τρίτο άτομο που έφυγε πριν το φονικό αναζητούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα νωρίς το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός

Live Streaming: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλιμος – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Super League 2: Επιβλητικός ο Ηρακλής στην έδρα του Μακεδονικού, πρώτη ήττα για τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου έχασε το πρώτο της παιχνίδι στη Super League 2, καθώς ηττήθηκε με 3-1 από τον Αστέρα Τρίπολης Β’, ενώ ο Ηρακλής πέρασε με «τεσσάρα» από την έδρα του Μακεδονικού.

Σύνταξη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων
Φοβερό 11.10.25

Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων

Η Warner Bros. Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό κόμικ «Knightfall» του 1993, τη στιγμή που ο Σκοτεινός Ιππότης φτάνει στα όρια της αντοχής του απέναντι στον αδίστακτο Bane

Σύνταξη
Φοινικούντα: Οι δύο διαθήκες και η δαιδαλώδης πορεία του δράστη
Μυστήριο 11.10.25

Οι δύο διαθήκες και η διαφυγή του δράστη ξετυλίγουν το νήμα του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά και μια παλαιότερη διαθήκη του ίδιου άνδρα προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι πρόσφατες αλλαγές μπορεί να συνδέονται με το κίνητρο του εγκλήματος στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»
Μπάσκετ 11.10.25

Πρόεδρος σερβικής ομοσπονδίας για τον γιο του Στογιάκοβιτς: «Σε επαφή με τον Πέτζα για την Εθνική Σερβίας»

Ο πρόεδρος της σερβικής μπασκετικής ομοσπονδίας μίλησε για το θέμα με τον γιο του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή της Ελλάδας.

Σύνταξη
Πού πάνε οι συνταξιούχοι να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ
Χρήση «νόμιμης βίας» 11.10.25

Το MIT απέρριψε απαράδεκτη συμφωνία ομοσπονδιακής χρηματοδότησης με την κυβέρνηση Τραμπ

Προβληματική συμφωνία αρνήθηκε να υπογράψει το MIT με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία ζητούσε αλλαγές στο ίδρυμα με στόχο την λήψη ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
