ΠΑΣΟΚ για Π. Μαρινάκη: Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του Βορίδη – Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτιέται: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας;».
«Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζοντας δηλώσει του Παύλου Μαρινάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνει τα εξής:
«Ο κ. Μαρινάκης αφού πρώτα παραδέχθηκε την ευθύνη του κ. Βορίδη, μετά τις απειλές του πρώην Υπουργού σήμερα προσπάθησε να τον παρουσιάσει “αδικημένο και κατατρεγμένο”. Έπιασαν τόπο οι πιέσεις του κ. Βορίδη».
Και προσθέτει:
«Πώς γίνεται, όμως, να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας; Ο κ. Βάρρας παρουσίασε τον κ. Βορίδη ως εντολοδόχο συμφερόντων. Η κυβέρνηση τηρεί “σιγή ιχθύος” γι’ αυτές τις καταγγελίες. Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό;»
